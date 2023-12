Para comprar e instalar un aire acondicionado hay que desembolsar al menos 600 mil pesos

El verano que se avecina se caracterizará por el calor extremo en algunas zonas del país, con temperaturas superiores a las normales en algunas regiones, y para afrontar las altas temperaturas, muchas personas empiezan a averiguar para comprar un aire acondicionado.

Con la compra de un split el gasto no termina en el comercio donde se adquirió. Resta pagarle a un técnico que lo instale. Para eso hay que pensar en todo otro egreso en la economía doméstica. Y, aunque cada instalador pone precio a su trabajo, se puede hablar de valores estimativos.

Según la capacidad de refrigeración y sus prestaciones -no es lo mismo un aparato que solo refrigera que uno frío/calor- un equipo de aire acondicionado se consigue en los comercios de electrodomésticos a partir de los 470 mil pesos.

A este monto, hay que sumarle el costo por la instalación -que dependiendo de la cantidad de materiales requeridos o de la ubicación del split podrá variar- y que parte, pero comienzan en 120 mil pesos y llegan hasta los 160 mil pesos. El costo puede variar de acuerdo con las frigorías del equipo y la referencia. Pero hay presupuestos mayores cuando la labor es en grandes superficies o en altura.

“El costo de instalación puede variar según el valor del día de lo que son los materiales de instalación, que incluye los caños, que no tienen que ser de menos de tres metros porque te lo exige la garantía. Le podés poner menos, pero si pasa algo, va a un auditor del fabricante y no te cubre la garantía”, explicó a Democracia el técnico Martín Rubiolo.

“Después, si el cliente quiere poner menos caño porque le parece que es caro, perfecto, pero se le hace una firma de una declaración jurada de que el cliente paga tanto y me autoriza a poner un metro de caño para abaratar costos”, resaltó.

Entre los materiales restantes, están los aislantes para los caños; una cinta, que es para proteger los aislantes de los rayos del sol; tarugos y tornillos; mangueras de desagüe; y las ménsulas, “en el caso de necesitarlas. Hay muchos que por ahí lo tienen que poner sobre el piso, sobre la terraza, pero en ese caso lo recomendable es también poner ménsulas para no dejarlo apoyado sobre la terraza”.

Además, “hay que poner sí o sí lo que son los tacos antivibrantes, que son unos tacos de goma que se ponen en las ménsulas. Ese material hace que no vibre el equipo sobre las ménsulas o el piso y que no te rompa los caños en un futuro y que pierdas el refrigerante que está bastante caro hoy en día”, informó Rubiolo.

Posterior a la instalación “hay que hacerle la presurización con nitrógeno a la cañería, para detectar si queda alguna pérdida. Eso es una garantía para estar seguro de que no tenga pérdida de refrigerante”, subrayó.

También “hay que hacerle un vacío correspondiente a la cañería, que sirve para sacar todo el aire y, con el aire, la humedad. Por lo tanto, ahí tenés una cuota más de seguridad de una buena instalación”, concluyó.

El precio de tener aire

Los precios de aires acondicionados varían de acuerdo a la tecnología de los equipos y la capacidad de refrigeración. Es habitual que para una habitación o living comedor utilizar un split de 3 mil frigorías. Entre los modelos disponibles, se ubican en los $470 mil para un equipo Hisense en Changomás, $550 mil para un equipo Philco, en Naldo y un equipo BGH en $520 mil (Changomas).

Pasando la barrera de los $600 mil aparecen un split Feders de 530W en $728 mil (Bringeri) o un LG, con tecnología inverter dual, a $699 mil (Naldo). Es de aclarar que los precios de los equipos pueden variar de acuerdo a cada local de electrodomésticos, también producto de las promociones bancarias ofrecidas. Entre ellas, se destaca las cuotas sin interés que ofrece el Banco Provincia.