Referentes del arco político juninense, expectantes ante el discurso de Petrecca

Se realizará, hoy, a las 19, la renovación parcial del Concejo Deliberante, con la asunción de los nuevos ediles. Y una hora más tarde, asumirá su tercer mandato el intendente Pablo Petrecca, que dará un discurso en Benito de Miguel y Rivadavia, de cara al público presente.

Las expectativas están puestas en los lineamientos y el rumbo para la ciudad que fijará el jefe comunal de Pro, en el inicio de un nuevo ciclo político en el país, y un día antes de la asunción del presidente electo, Javier Milei.

En diálogo con Democracia, referentes del oficialismo y la oposición plantearon sus puntos de vista sobre lo que esperan del discurso del alcalde “amarillo” y los tópicos cruciales para el desarrollo de Junín. Así, temas apremiantes como la seguridad, la economía, la producción, el empleo y, especialmente, la continuidad de las obras públicas en marcha en la ciudad tuvieron la primacía en las opiniones de los entrevistados.

Juntos

Juan Fiorini, presidente del Concejo Deliberante y principal espada del intendente Pablo Petrecca, afirmó a Democracia: “Este comienzo de gestión es un momento muy importante para nuestro equipo y, puntualmente, para el Intendente. Hemos tenido en estos años muchos logros para Junín y, al mismo tiempo, hemos adquirido la experiencia necesaria y el conocimiento para hacer de este tercer mandato el mejor, esas son nuestras expectativas, y ese creo que va a ser el espíritu del discurso del Intendente”.

Y el ex senador y ex secretario General del municipio agregó: “La gente nos volvió a acompañar, y tenemos la gran responsabilidad, en un contexto distinto, con predecibles dificultades por delante, de seguir haciendo, de estar cerca y de dar respuestas, para que Junín siga siendo un lugar disfrutable, con seguridad. Y que siga, al mismo tiempo, creciendo y desarrollando la calidad de vida de nuestros vecinos”.

“Nuestra visión se enfoca en los 200 años de Junín, que ocurrirá en 2027, y estamos trabajando en conjunto con instituciones para pensar ese futuro, con más oportunidades, siendo nuestro distrito un referente en la región”, señaló.

“En el aniversario del retorno de la democracia, desde nuestro lugar también vamos a defender y consolidar esa democracia y la libertad en cada acción”, remarcó.

Por su parte, el edil radical (Evolución) Juan Pablo Itoiz afirmó a este diario: “La expectativa siempre es la mejor, después hay que ver lo que expresa en su discurso. Entiendo que al ser el inicio de su último mandato hará un planteo del estado de situación de la ciudad y lo que propone para el periodo final. Creo que la integración y la sustentabilidad de la ciudad, el desarrollo económico y la mejora en la prestación del Estado son temas que deberían estar presentes”.

Y el dirigente “boina blanca” amplió: “Junín tiene potencialidades y un capital humano que se renueva permanentemente con la Unnoba para dar un salto de calidad. Eso requiere definir metas y objetivos y trazar las políticas que potencien un modelo de desarrollo que posibilite el despegue”.

“El Gobierno nacional es toda una incógnita. Por primera vez habrá un gobierno que no cuenta con gobernadores, ni intendentes y en minoría legislativa, pero que ha logrado un gran apoyo popular. Por un lado, el presidente deberá responder a sus electores y cumplir lo que prometió para ser elegido y por otro lado la situación catastrófica que deja este último gobierno kirchnerista, donde la mitad de los argentinos son pobres, lo obliga a actuar con templanza y coherencia para el bien del país”, consideró.

La Libertad Avanza

Juan Cornaglia, concejal de La Libertad Avanza (LLA), afirmó a Democracia: “Espero que el Intendente dé un discurso de unidad con el Gobierno nacional y respalde las medidas que hay que tomar para enmendar el estado actual del país”. Y el edil libertario agregó: “En nuestra ciudad, los temas más prioritarios son la falta de empleo privado y la seguridad”. Y adelantó: “Nosotros en el Concejo vamos a trabajar como nexo entre la Nación y el municipio, trayendo propuestas liberales a la ciudad para acompañar el ajuste de la política nacional: reducción del Estado, concentración y reducción de impuestos”.

Su par de bancada, Belén Veronelli, afirmó a este diario: “Nuestras ideas son claras, traer las ideas de la libertad a Junín. Seremos el nexo entre Nación y municipio”. Y afirmó que los temas claves para la ciudad son la seguridad, producción y las obras públicas provinciales y nacionales que no fueron terminadas durante la gestión de Alberto Fernández, “obras que fueron licitadas hace mucho tiempo y que ya tendrían que haberse terminado”.

“Buscaremos alternativas para arribar a una solución”, señaló.

Unión por la Patria

El presidente del bloque de Unión por la Patria (UxP), Pablo Petraglia (Frente Renovador), afirmó a Democracia: “Espero que haya diálogo y consenso y que los aportes de la oposición sean, por lo menos, tratados en comisión y que no sea la fuerza bruta del número la que se imponga”. Y añadió: “Por ejemplo, hace un año que duerme el proyecto para reformar la ordenanza de multas, o la de la comisión de Arbolado urbano, algo que es sumamente necesario. Presentamos un proyecto para que haya un examen de idoneidad, una especie de consejo de la magistratura local para los jueces de faltas, ni siquiera se puso en el orden del día de la comisión”.

“Estamos esperando también las ordenanzas que el Intendente prometió y nunca envió: regularización dominial del Parque Natural Laguna de Gómez, la creación de la Agencia de Recaudación y tantas otras que sonaron en los discursos y allí quedaron. La transparencia de las cuentas y el acceso a la información es otra gran cuenta pendiente de la gestión y desde el Concejo Deliberante vamos a exigirlo”, anticipó el dirigente meonista.

Y agregó: “Deberá haber una sensibilidad especial en el Presupuesto 2024 y en el quantum del aumento de tasas, con acento en lo social, dejar los plazos fijos que acumuló y volcarlos en la calle, en la obra pública y en el mantenimiento adecuado de las calles, plazas, pozos de bombeo ante la falta de presión. Un tema saliente a tratar en el corto plazo, en consonancia con lo que planteó Valeria Arata en campaña, es la revisión del Código de Planeamiento Urbano. Hay un Junín urbanísticamente diferente, hay que charlar de nuevo”.

Por su parte, Clara Bozzano, concejal de La Cámpora en UxP, afirmó a este diario: “Tengo preocupación, por cómo se dio esta coalición de gobierno, por llamarla de alguna manera, que tiene bastantes contradicciones. No hace mucho Petrecca decía que Milei era un peligro para la democracia y después lo terminó apoyando. Estanflación, recesión, ajuste son palabras que, en ningún caso, orientan a que tengamos un futuro mejor, ¿qué les vamos a ofrecer a los argentinos para que estén mejor?”.

Y amplió: “Decían que el ajuste lo iba a pagar la casta o la política, pero termina recayendo, como siempre, en todos los argentinos y las argentinas. Veo un panorama muy negro y preocupante”.

“Mucho no espero del discurso de Petrecca, es siempre lo mismo, muchas promesas que después no cumple, entonces una ya no espera nada. Los temas que son claves para el desarrollo son la vivienda, y Petrecca en ninguna de sus dos gestiones hizo viviendas; la generación de puestos de trabajo, la radicación de empresas; y ofrecerles a los juninenses mejores servicios, creo que hay grandes desafíos por delante y Petrecca deberá empezar a cumplir con esas demandas”.

Renovación parcial

El deliberativo local definió, anteayer, las autoridades y las presidencias de las comisiones, de cara a la renovación parcial del cuerpo -hoy asumen los nuevos ediles-, en un clima caracterizado por las expectativas frente al nuevo ciclo, pero también por las fuertes pujas políticas y la mayor fragmentación.

En referencia al oficialismo comunal, que conduce el intendente Pablo Petrecca, el dato más saliente es que, pese a haber perdido una banca en la última elección, mantiene la mayoría propia, con diez concejales propios y la posibilidad de que, ante una paridad, desempate el nuevo presidente del cuerpo, Juan Fiorini (Pro).

Sin embargo, se espera mayor intensidad en los debates y una mayor fragmentación por la irrupción en escena del bloque libertario, que integran Juan Cornaglia y Belén Veronelli. Y si bien se espera que voten en consonancia con Juntos, en política: “dos más dos puede no ser cuatro”, sopesaba, ayer, un encumbrado dirigente radical, en diálogo con este diario.

El Intendente viene afirmando que espera que su tercer mandato sea el mejor, el que provoque el despegue de la ciudad -y de su propia figura como dirigente-. Pero más allá de las apetencias puntuales, lo cierto es que estos dos años de gestión deberán elevar la vara si el oficialismo comunal aspira a mantener la mayoría propia en las próximas elecciones de medio término. Es que, si vuelve a obtener cuatro concejales, perdería la mayoría propia. “Tiene que sacar 6”, analizó una fuente del espacio.

Como viene informando este diario, Juan Fiorini ocupará la presidencia del Concejo, secundado en la vicepresidencia primera por la radical Cristina Cavallo (UCR), mientras que el dirigente de Unidad Ciudadana Gastón Bisio (UxP) será el vicepresidente segundo.

En lo que refiere a las presidencias de los bloques, Javier Prandi seguirá al frente de Juntos; el meonista Pablo Petraglia ejercerá la jefatura de la bancada de UxP; Juan Cornaglia Re liderará el bloque libertario. Con respecto a las diez comisiones internas, seis quedaron en manos de Juntos, tres para Unión por la Patria, y una para La Libertad Avanza.

En el reparto del poder, Juntos puso el acento en mantener la unidad en el terruño, en un escenario provincial y nacional signado por los rompimientos internos -hay quienes ya hablan de “desunidos por el cambio”-.

El peronismo, por su parte, se encamina a una trabajosa y paciente reconstrucción, que menguó los chispazos internos, con cuatro dirigentes que lideran las negociaciones: Valeria Arata (ex candidata a intendenta), Micaela Olivetto (La Cámpora), Gustavo Traverso (Unidad Ciudadana) y Lautaro Mazzutti (La Corriente).

Por Juntos asumen Orlanda D’Andrea, Agustina De Miguel, Juan Fiorini y Javier Prandi. Está previsto que Agustina De Miguel deje el cargo para ocuparse de la Secretaría de Gobierno, por lo cual en el concejo dejará su lugar a Marcelo Balestrasse. Y en Unión por la Patria: Gastón Bisio, Maia Leiva, Martín Palma y Francina Sierra. En tanto, en La Libertad Avanza juran Juan Manuel Cornaglia y Belén Veronelli.

Comisiones

Juntos preside seis comisiones: Juan Pablo Itoiz (Evolución-UCR), Legislación; Mariano Spadano (Pro), Presupuesto; Javier Prandi (Coalición Cívica), Salud; Rodrigo Esponda (Coalición Cívica), Producción; Emilse Marini (Pro), Educación; y Marcelo Balestrasse (Pro), Obras Públicas.

Unión por la Patria tendrá a su cargo Género y Diversidad, con Clara Bozzano (La Cámpora); Turismo y Deporte, con Maia Leiva (La Corriente); y Defensa del Consumidor y Pymes, Victoria Muffarotto (UC).

La Libertad Avanza presidirá Seguridad con Juan Cornaglia, que hasta el momento correspondía a José Bruzzone, de UC-UxP.

Sesión especial de despedida

Anteayer, en el Salón Rojo del Concejo se hizo la sesión especial de despedida a los ediles que terminaron su mandato este año y dejan el cargo, a excepción de Javier Prandi, de Juntos por el Cambio, que fue reelecto y seguirá como presidente del bloque.

Los ediles presentes del período legislativo 2019-2023 hicieron uso de la palabra y recibieron preseas y diplomas. Vale destacar que quienes culminaron su mandato son:

De Juntos por el Cambio: Graciela Blaiotta, Nora Mahuad, Gabriel D’Andrea, Adrián Feldman y Javier Prandi, este último renueva por un período más. De Unión por la Patria: Lucila Laguzzi, Rodolfo Bertone, Carolina Echeverría, Lourdes Pedroza y Lautaro Mazzutti.