“Se viene un semestre muy difícil si se va a ajustar el Estado”, advirtió Melo

“El shock no puede ser de un día para otro”; “Es un gobierno que va a tener que dialogar mucho porque no tiene mayorías”; “Queremos darle la garantía a nuestros representados de que van a tener paritarias”; “OSECAC está aportando muchos recursos para sostener la salud en nuestra ciudad”; “Creo que el esfuerzo debe ser compartido: las empresas han tenido grandes ganancias”, son algunas de las definiciones que dejó durante una entrevista que concedió a TeleJunín Federico Melo, secretario General de la Delegación Junín del Sindicato de Empleados de Comercio y miembro de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys)

-Acaba de participar esta semana en el Congreso Nacional de Faecys en Buenos Aires, ¿Qué conclusiones sacaron de la presente coyuntura?

Estamos tratando de sostener la gran institución que tenemos, que es el Sindicato de Empleo de Comercio y la Asociación Mutual. Participaron cerca de 300 secretarios generales y congresistas de todo el país. Lo encabezó nuestro secretario general Armando Cavallieri. Un poco se hizo el análisis de esta coyuntura, de este nuevo gobierno que se va a poner en escena en pocos días que, realmente, a nivel nacional, libertarios puros tiene pocos. Yo creo que es un gobierno de alianza, donde le están no sé si imponiendo, pero poniendo muchos nombres políticos en diferentes sectores.

- A priori, se anticipan recortes en áreas estatales…

- Sí, lo que manifestó el presidente electo es que va a eliminar varios ministerios; que va a haber un Ministerio de Capital Humano y eso nos interesa a nosotros, porque incluirá la parte de Salud y Trabajo.

- ¿Y cómo cree que gestionará y qué esperan como organización sindical?

- Creo también que va a ser un gobierno que va a tener dialogar mucho en el Parlamento: no tiene mayorías. Y entiendo que ahí también se van a discutir grandes cosas. Por lo pronto, nosotros estamos muy atentos a lo que va a pasar y a los salarios. Nosotros venimos, hace mucho tiempo, discutiendo paritarias anuales. Después fueron semestrales y en el último año tuvimos que hacer paritarias trimestrales, para no perder el poder adquisitivo, que igual no alcanzó, y obviamente que queremos darle la garantía a nuestros representados de que van a tener las paritarias y que van a poder estar representados a nivel nacional con el salario, porque realmente eso es algo que nos preocupa a todo el movimiento obrero.

- Los sistemas de salud están sufriendo mucho la crisis, ¿cómo está la obra social del SEC?

- La salud está atravesando una crisis muy importante, tanto en lo público, en lo privado, como en las obras sociales sindicales. Y estamos muy expectantes también de esa situación, dado que viene teniendo un desgaste el sistema salud muy importante. Es un tema esencial para nosotros. Nuestra federación tiene un ente paralelo que es la obra social, OSECAC que aglutina a más de 2 millones de beneficiarios en todo el país. En Junín somos cerca de 20.000, lo cual para nosotros es crucial.

- ¿Y cómo se manifiesta esta crisis con ustedes?

- Un ejemplo: nosotros estamos dando cobertura de PMO (Plan Médico Obligatorio), a beneficiarios monotributistas con 3.500 pesos por mes que aportan, cuando una obra social prepaga el promedio de aporte, es de 120.000 pesos un grupo familiar. Obviamente ellos no tienen la culpa y hay que buscarle la solución, pero estamos dando un PMO. O sea que hay realmente una crisis muy importante y un problema económico que nos afecta y que lo estamos solucionando con recursos del gremio. O sea, nuestra institución, desde la Mutual Mercantil y del gremio, está aportando muchos recursos para poder sostener la salud en nuestra ciudad. Y obviamente que esto a nosotros nos alerta. La salud es prioritaria y estamos muy expectantes de lo que va a pasar después del 10 de diciembre con respecto a la estructura de la salud en todo el país.

- En muchas obras sociales de otros sindicatos hay mucho copago…

- Bueno, incluso a nosotros nos está pasando. Acá hay un desbalance importante entre lo que exige el profesional -que es legítimo- y lo que puede ofrecer la obra social. Realmente lo que recauda la obra social es muy escaso. Como dije, 3.500 pesos por monotributista, un promedio de 25.000 pesos en el caso de un empleado de comercio, y recaudamos 9.000 pesos por jubilados. Con eso tenemos que tratar de cubrir la demanda que los profesionales nos exigen a nosotros. Es una tarea artesanal y lamentablemente muchas veces no llegamos a generar los acuerdos. Pero gracias a la estructura que tenemos localmente, con los consultorios médicos, con las farmacias, con el equipamiento, tratamos de sostener una situación que cada vez se complejiza más. Pero creo que vamos a tener novedades en pocos días de lo que plantea el nuevo gobierno con respecto a la salud.

- ¿Piensa que los empresarios van a apoyar en lo que viene a va a haber despidos?

- Yo creo que se viene un semestre muy difícil. Obviamente que al ajustar el Estado, la obra pública, va a haber mucha gente que va a quedar sin su fuente de trabajo. Estamos hablando de aquellas personas que realmente prestan un servicio, no hablo del sector político, ¿no? Y eso va a traer una especie de recesión, de consumo prioritario, de primera necesidad. Ojalá que el sector empresario pueda acompañar porque realmente -si bien el país viene con un proceso inflacionario importante- las empresas han tenido grandes ganancias en rubros como el de electrodoméstico, supermercadistas…, Creo que el esfuerzo tiene que ser compartido.

- Todos esperan el ajuste… pero, ¿cómo debería darse?

- Yo creo en el gradualismo siempre. Obviamente en aquellos ajustes que se tienen que hacer desde el Estado, donde por ahí hay muchas personas -lo hemos visto en los canales de noticias, en los periódicos- que están cobrando un salario sin generar ninguna contraprestación, obviamente aquello hay que sanearlo y estamos todos de acuerdo. Pero tiene que ser gradual. El shock no puede ser de un día para otro, entendiendo que Argentina, en su historia, es un país estatista. Pero bueno, la democracia habló y no queremos ser un palo en la rueda, pero también tenemos que estar atentos. Dentro de la democracia existen las alternativas, otras propuestas, disentir y eso tampoco es ir en contra de la democracia, sino tratar de cuidar los derechos, a nuestros representados, que para eso nos eligieron.

- Las organizaciones sindicales eventualmente podrían manifestar sus desacuerdos, quiere decir.

- Gracias a los empleados y empleadas de comercio de nuestra ciudad, en Junín podemos mostrar la institución que tenemos, las obras que vamos realizando. Nosotros simplemente somos dirigentes que momentáneamente están ocupando un lugar y administrando los recursos de ellos. Y nos debemos a nuestros representados. Obviamente que cuando nuestros representados sean afectados, vamos a tratar de intervenir para tratar de evitarlo.

- Parte de esa cohesión de su gremio y sus afiliados se vio en estos días con un importante festival…

- Sí, exactamente. Pese a la coyuntura social, política, económica que vivimos, después de la pandemia nos propusimos con la Comisión Directiva hacer ciertos eventos, como el Día del Niño. En este caso fue el Festival de Fin de Año, que es un festival para todos los empleados de comercio afiliados y los socios de la mutual. Participaron más de 2.500 personas. Hubo shows musicales, se presentó la banda del SEC. Tenemos una escuela de música que hizo su presentación. Lo mismo con la escuela de ajedrez, el Centro Maternal Brotecitos, hubo un patio de comidas… La verdad que fue un domingo muy lindo, que compartimos todos los afiliados en familia para que se sientan que los dueños de la institución son ellos: los empleados y empleadas de comercio.