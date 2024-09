Juan Carlos Pastorino: “El Profe”

Nací en Junín en el año 1942 en el barrio El Picaflor. Calles de tierra. Había más árabes que en todo el país. Hasta aprendíamos las palabras en árabe. Estaban los Elías, los Jaule, Los Nazta, Los Abraham, los Laius, los Yarmuch, todos.

Fui a la escuela 22, repetí primero inferior con la mayoría de los chicos y me mandaron a la número 2. En esa época no estaba la Avenida San Martín y era cruzar toda la ciudad para llegar a la escuela. Mi papá también era profesor de Eduación Física y llegó a ser inspector, y como estaba muy bien conceptuada la escuela 2, ahí me mandó. Iba de Derqui y Federación a pie hasta la escuela.

El secundario fui al Comercial y me pasé al Nacional, pero terminé libre. Era de hacer muchas cosas al mismo tiempo. Al fútbol jugué en Independiente, llegué hasta la Reserva, pero no jugué nunca en Primera. Estaba David Bozzo y Washington Castro, que era un monstruo con los chicos. Era la época de David Bozzo en Newbery, Torelli en BAP, Chiaravino en Defensa. También jugué en B.A.P., Jorge Newbery y Origone.

Al básquet jugué en Sarmiento y River Plate.

Hice 18 peleas de box con dos exhibiciones (Barrera en Rojas y Dehesa en Arribeños).

Mi papá hasta el `50 trabajó de profe en Sarmiento (con Juan y Simón Behety, Pinceti, Rivero, Pisapia). Me acuerdo que, cuando mi vieja le decía “entretené al nene”, me cantaba los tangos de Gardel y la marcha de Sarmiento.

Mi viejo (Juan Andrés Pastorino) era de la zona de Roca y en el pueblo tenía los tíos Roberto y Santiago Ratto. Entonces lo mandaron a la escuela de Roca, donde fue compañero de Héctor Roberto Chavero, más conocido como Atahualpa Yupanqui. No congeniaban. Y en los recreos se mataban a trompadas, todos los días. Terminaban en la dirección. De grandes se reencontraron y se confundieron en un abrazo.

Ahí en Roca mi viejo refundó un club histórico que se llamó La Aurora, que era más fuerte que Origone, y con el tiempo terminó desapareciendo como muchas otras cosas. Se juntaban en una chacra, tiraban una manta en el suelo, ponían una vitrola y hacían los bailes.

Como había ganado una prueba de atletismo que organizó papá en 400 metros, me entusiasmé y fui a estudiar a La Plata en 1960, que en ese entonces era Dirección de Educación Física de la Provincia, y estaban otros profes nacionales. A nosotros nos habilitaban para la provincia solamente.

Igual había participado en pentatlones que me gustaba mucho, lanzamiento de bala, salto en largo, carreras cortas. Hice una carrera de Fiestas Mayas que largamos en plaza Congreso hasta la cancha de River. Eran 12 kilómetros. Llegué a la cancha de River y fue histórico porque dimos dos vueltas a la pista de atletismo para terminar.

Después de estudiar volví a Junín y había como una diferencia entre los profes nacionales y los provinciales. Después, con el paso del tiempo, a los provinciales nos fueron reconociendo. Los de la Nación egresaban de San Fernando y los de la provincia, en La Plata.

Yo pertenecía a la Dirección de Educación Física de la provincia. Entonces actuábamos en las escuelas primarias, que no todas tenían profes. En Junín estaba en la 18 Tili Arqueta; en la 16 había una chica de Villa; estaba Victoria Mata, hermana de Mata que vivían en General Paz e Yrigoyen, en otra escuela, y nada más.

Yo actué en las primarias 1, 2, 3, 7, 8, 9 (Roca), 10 (Morse), 12, 19, 22, 24, 29, 31, 35, Saforcada, Casa del Niño, Hogar Belgrano, Clubes 4 “A” del INTA, Hogar San Miguel e Instituto Legarra. Con los años estuve en las secundarias de Morse, Vedia y Alberdi.

Fui uno de los fundadores de la Agrupación Atlética Los Flamencos. Estuve como director de Deportes de la Municipalidad, donde organizaba torneos de atletismo y los cruces de la Laguna de Gómez.

La gente no se imagina la satisfacción dentro de uno al encontrase a diario con chicos que hoy me saludan que yo fui profe. Es una alegría inconmensurable.

¿Maradona o Messi?

Dos épocas distintas. Como jugador, Maradona. Ganaba los partidos solo. Como jugador y persona, Messi. Lo que hizo este chico fue también grandioso y todavía le queda un resto.

Trayectoria

1963 Trabajó como preparador físico con Edgard Aramburu en Independiente. 1964, con Delfor Ayué en River Plate. 1967, con Nato Costa y Jorge García en Jorge Newbery. 1967, con el inglés Hankin en Jorge Newbery. 1968 repitió con Hankin en Jorge Newbery (y estuvo en la selección de Junín con Tata Gnazo y Alfredo Julio). 1968, en paralelo con Violino-Cárdenas-De Rorre en Los Indios y la selección de básquet de Junín. 1969/70, con Juan Torres en Jorge Newbery (fue campeón). 1971, con Talcihe Lombardi en la selección de Junín. 1971/72, con Carini en el club Sarmiento. 1972, además de la parte física, fue DT con Aníbal Montagna. 1973, con Carini en River Plate. 1973, con Raúl Azconzábal en Racing de Teodelina (campeón). 1976, en el Matienzo de Alberdi de Gastón Perkins. 1977, en Racing de Teodelina. 1979, con Tito Bustos en River Plate. 1981, con Cipelli en Deportivo Baigorrita. 1981/82, con Arenales FC (campeón). Finales de 1981, campeón con River en cancha de Defensa (había estrenado cancha Defensa). 1986, con Cipelli en River Plate.

En Rugby, entrenador cuando se iniciaron Los Miuras en Junín, en la época en que Nani era el capitán del equipo.