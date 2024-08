Leonardo Busso: “La vacuna contra el dengue no es para incluir en el Calendario Nacional”

Leonardo Busso, secretario de Calidad en Salud, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, fue entrevistado por Democracia y habló sobre un tema que cada día que pasa toma mayor importancia en la sociedad por lo que pueda llegar a ocurrir: dengue.

El profesional egresado en la Universidad Nacional de La Plata, explicó en qué consiste el Plan Estratégico presentado la semana pasada, también la situación epidemiológica en Junín y Región y adelantó por qué la vacuna no va a ser incluida en el calendario vacunatorio nacional.

-¿Cómo se preparan en materia de Salud a nivel nacional para un posible brote de dengue?

- Estamos trabajando desde el mes de mayo, donde hemos hecho reuniones con los ministros de las regiones del NOA y del NEA. También con algunas provincias del centro, donde tuvimos mayor incidencia de dengue. La semana pasada lanzamos el Plan Estratégico de Prevención y control de dengue, ante todos los ministros de las provincias.

-¿Cuál es la tarea de cada una de las provincias?

- Lo que están haciendo es adaptar la guía que nosotros le hemos enviado, en base a lo que son sus realidades epidemiológicas y sus situaciones territoriales. En este momento estamos trabajando fuerte en todo lo que es el control de vectores, la vigilancia entomológica, que bien sabemos nosotros que es muy local, te diría que más municipal, incluso que provincial, y hasta peridomiciliario.

-¿Cuál es la realidad en la zona de Junín?

- Tenemos distintas situaciones, la que más nos preocupa es la región del noreste argentino, donde todavía tenemos dos provincias que siguen notificando casos y eso nos pone en una situación diferente a la que estaba el país en los años anteriores, porque ya tenemos una región que es endémica. Por lo tanto, hace que tengamos que trabajar inclusive en los meses que hace frío.

Con respecto a las regiones más centrales, si bien ha habido muchos casos, nos manejamos por la tasa de incidencia, que es la cantidad de casos cada 100.000 habitantes. En las regiones más centrales no hemos tenido la cantidad de casos y la incidencia que hubo en las regiones del norte, si bien hubo mucha cantidad de casos, se ha podido controlar de otra manera, pero el Plan Estratégico que estoy comentando y las acciones que hay que tomar en este momento son las mismas en el norte que en Junín.

- El ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, criticó la “falta de unicidad” para trabajar en el tema. ¿Qué le parecieron sus declaraciones?

- Nos parece que es desafortunado tener ese tipo de declaraciones porque lo que tenemos que llevar a la sociedad es tranquilidad, no alarmas innecesarias. Dehecho, estamos trabajando con él y con el resto de los ministros en forma conjunta y sabe que estamos a disposición porque somos los que tenemos a cargo la vigilancia epidemiológica de todo el país.

Los territorios, tanto el ministro de Salud de la Provincia como el resto son los que tienen a cargo las acciones territoriales. Entonces este es un trabajo conjunto, articulado y que tiene un plan general estratégico del Ministerio de Salud de la Nación y que cada provincia lo tiene que adaptar a su realidad.

- ¿La enfermedad cambió la realidad del país?

- Sí. El que el año pasado tuvimos la mayor cantidad de casos en la historia y vamos a tener que seguir trabajando de acá en adelante en forma permanente para combatirlo. Esto está instalado, es lo que está pasando en la región, no solamente en Argentina. De hecho, Brasil ha tenido, a pesar de haber realizado realmente una campaña importante, la mayor cantidad de casos también en la historia y la mayor mortalidad también, muchísimo más que en Argentina incluso. Sabiendo que es el segundo año consecutivo donde hay una región del país que ya es endémica, estamos viendo que la tendencia es que la enfermedad prevalezca.

- ¿Existe la posibilidad que en algún momento la vacuna contra el dengue sea incluida en el calendario nacional?

- No, porque nosotros trabajamos con la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CONAIN), que es quien nos asesora y la recomendación fue muy clara, no es una vacuna para incluir en el calendario, que no sirve para mitigar el brote y que tiene una indicación muy precisa en el grupo poblacional de 15 a 39 años, que es donde mayor incidencia tuvo la enfermedad. En este caso lo que nos recomienda CONAIN es empezar la vacunación en el grupo de 15 a 19 años, así que desde el Ministerio hemos adquirido 160 mil dosis que son las que vamos a distribuir en las zonas de mayor incidencia.

- ¿Es un tema que se terminó politizando?

- La verdad que este año hubo mucha política alrededor de la vacuna y nosotros consideramos que hay que sacar la discusión de ese lugar porque esto es un tema de políticas sanitarias, no de política.

Nuestro plan tiene ocho puntos y la vacunación es el último, no reemplaza ninguna de las otras estrategias ni acciones que hay que tomar para combatir el dengue. De hecho, estas 160 mil dosis que hemos adquirido las vamos a utilizar para hacer el estudio de fase 4 de la vacuna que todavía no está realizado.

Lo que hay que hacer con respecto al dengue es trabajar en esto que estamos haciendo ahora, controlar el vector y el otro punto muy importante que está dentro del Plan Estratégico que es todo lo que es la organización de los servicios de atención primaria y lo que es la utilización del triage en las consultas para poder atender en forma oportuna a los pacientes que más lo requieren.