Paso bajo nivel de Rivadavia: comerciantes afectados piden que no se continúe excavando

La obra del paso bajo nivel de avenida Rivadavia continúa trayendo cuestionamientos de los vecinos afectados que observan con preocupación la incertidumbre reinante acerca de su continuidad. En particular, ante la falta de definiciones políticas frente a los anuncios del presidente electo Javier Milei de suspender todas las obras que no sean prioritarias.

Al respecto, Fernando Mercado, Walter Cullerton y César Dárdano, algunos de los comerciantes afectados por la obra del viaducto, manifestaron a TeleJunín una serie de planteos sobre la obra en sí y cuestionamientos sobre el criterio adoptado por el Municipio para dar a cada damnificado una ayuda económica, más allá del descuento en tasas municipales.

En tal sentido, Fernando Mercado manifestó que quería hacer hincapié en dos puntos. “El primero es sobre lo que pasó antes del tema Milei, en una nota publicada en el diario Democracia. En tal artículo la empresa dijo que faltaban 15 meses para terminar, cuando se trata de una obra que estuvo proyectada hacer en 18. Por lo tanto, para la empresa transcurrieron solamente tres meses de la obra”.

“Si hacemos un cálculo matemático rápido – continuó diciendo Mercado-, sacamos la cuenta que es el 15 por ciento de la obra lo que se llevó a cabo hasta ahora en estos seis meses que pasaron de junio a hoy. Si transportamos ese período, decimos que la obra está planeada, según el ritmo que llevan, a tres años y medio. Esto sin el anuncio último que hizo Milei diciendo que la obra pública iba a ser paralizada. Entonces, no sabemos hasta dónde puede llegar”.

Al abordar la segunda parte de sus cuestionamientos, Mercado apuntó a que el intendente hiciera la gestión para saber qué va a pasar con la obra: si se va a seguir, si se va a parar. “En el caso de parar, en el caso de que el gobierno nacional resuelva no seguir con esta obra pública, que no se haga más nada. Porque hemos visto a las máquinas sacando tierra y haciendo trabajos después del anuncio de Milei. Por un lado, nos preguntamos de dónde sale la plata si no le mandan más fondos. ¿Cómo lo están haciendo? Y, por otro lado, si la Municipalidad se tiene que hacer cargo, en el caso de que la obra no siga, de tapar todo lo que se hizo hasta ahora para poder permitir el tránsito de los vehículos, que no se haga más nada para evitar gastos mayores. La propuesta es que el Municipio haga la gestión y pregunte qué va a pasar, y nosotros tener algo de certeza”, planteó.

En la misma línea, Walter Cullerton se preguntó por qué, después del anuncio de Milei, en la obra del puente bajo nivel se pusieron nuevamente a trabajar, ya que estaba prácticamente parada. “De golpe se pusieron a cavar y cavar, y con las máquinas a llevarse la tierra. Si esto sigue creciendo así, después, si la obra se frena, el costo será mucho más grande para volver a taparlo. Por ahora, todo lo que está hecho está abajo”, apuntó.

A la pregunta sobre si ellos habían hablado con los concejales electos de La Libertad Avanza, Cullerton respondió que sí, que tuvieron el contacto cuando habían ido al Concejo Deliberante, ya que los electos estaban presentes en la sesión. “Quedaron en informarnos cuando sepan algo. Yo creo que antes del 10 de diciembre, cuando asuman, no van a poder darnos ningún tipo de información”, opinó.

Finalmente, Mercado agregó su parecer sobre la continuidad de la obra en cuestión. “Se habló de continuar con las obras públicas que eran prioridades. Si esas obras públicas que están en proceso de ser terminadas incluyen escuelas, hospitales y barrios postergados, supongo que esta obra no está dentro de las prioridades. Estamos atravesando una situación económica muy difícil y muy dura, dicho por todos los sectores. No hay dinero según dicen. En ese contexto nos lleva a pensar que esta obra no es de las más prioritarias, por lo menos para el gobierno (entrante)”, señaló.

El fondo de ayuda

Durante la entrevista también se abordó el porqué de las quejas que se hicieron públicas antes y durante las últimas sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, donde se originó una discusión entre ediles y comerciantes.

Al respecto, César Dardano se mostró indignado por el tratamiento recibido: “Cuando te faltan a la verdad, en realidad es mentirnos en la cara. Y eso es de una gravedad absoluta. Nadie nos recibe, están en ‘silencio de radio’”.

“Realmente uno se altera porque, una vez lograda la primera ordenanza, pedíamos otra para saber cuánta plata entraba (al fondo de ayuda para comerciantes), cómo se destinaba. Y que, para el control, hubiera una comisión conformada por un concejal de cada bloque, un comerciante de cada zona y que la Sociedad Comercio e Industria estuviera presente. No estamos pidiendo nada raro: simplemente saber cómo entra el dinero, cuánto entra y cómo se reparte”, explicó.

“En cuanto a cómo se reparte, está todo muy mal. Ya lo dijimos en los medios que hay gente que recibe 40 mil pesos y acaba de cerrar las puertas de su comercio, mientras que otra gente que nunca estuvo en el reclamo recibe los 100 mil pesos más todo lo que puso el municipio”, acotó.

El vecino admitió que la única ayuda recibida fue del Municipio, pero señalaron que también era el Municipio el que debía reclamar ante las autoridades nacionales. “En un momento nos sentimos en un fuego cruzado donde nosotros no tenemos nada que ver”, manifestó al referirse al debate entre los ediles que se dio en algunas de las sesiones del Concejo Deliberante.

“Nosotros recibimos la obra y la festejamos – dijo Dardano-. Entendemos que es un bien para Junín. Ahora, todo lo que trajo la obra hasta acá es un dolor de cabeza y en silencio.

Los que tienen que hablar no hablan, llámese Nación, Provincia, Transporte, Ministerio de Trabajo y, sobre todo, el intendente”.

“Ahora, nomás, no sabemos qué va a pasar con lo que anunció (el presidente electo) Milei, que lo veníamos diciendo: ¿Por qué la obra? ¿Por qué ahora el corte? ¿Por qué nos hacen esto? Porque no solo los comerciantes estamos perjudicados, sino todos. Esto, ¿cuánto va a durar? ¿Cuánto va a costar? No lo sabemos. Estamos pidiendo explicaciones y se deben dar”, afirmó el comerciante.

Pedido de reunión

Los comerciantes informaron que Marianela Mucciolo, presidenta de la Sociedad Comercio e Industria, realizará hoy el pedido formal de una reunión con el Ejecutivo municipal, para intentar una solución para los negocios afectados.