“Milei va a tener que buscar consensos para poder gobernar”, aseguró Mansur

El presidente del Comité Hipólito Yrigoyen de la UCR Junín habló con TeleJunín y consideró que ve “un tanto más moderado” a Javier Milei ahora, respecto de la campaña electoral. También sostuvo que el presidente electo inevitablemente deberá buscar “consensos para poder gobernar”.

Después de un año que comenzó con críticas que formulara a la conducción del radicalismo nacional por no haber presentado batalla ante el Pro por una candidatura presidencial, el dirigente ahora se muestra confiado en la solidez a nivel local de la alianza Juntos por el Cambio, pero tiene dudas sobre su solidez a nivel nacional.

- ¿Cómo interpreta los virajes que mostró Javier Milei respecto de lo que postulaba en algunos aspectos?

- Creo que a medida que pasa el tiempo y baja un poco la espuma de la campaña, se empiezan a ver las cosas reales, el escenario real que tiene, y va a tener que buscar consenso para poder gobernar, no tengo ninguna duda. Más allá de esto, tengo la esperanza de que haga lo mejor para el país. Creo que a Milei, en la campaña, el personaje se comió al político. Pero hoy está viendo las cosas más reales. Lo veo un tanto más moderado ahora.

- ¿Y qué papel tiene en todo esto Juntos por el Cambio? A nivel local siguen unidos, pero a nivel nacional ¿hay algunas diferencias?

- No, algunas no: hay muchas. Acá en Junín, bueno, estamos bien. Con aciertos, con errores, pero estamos bien, estamos funcionando. Pero a nivel nacional va a haber todavía muchos roces. De hecho, hubo reuniones y fueron bastante ásperas en términos de reproches y de cuestiones entre el radicalismo, el PRO … Y la Coalición Cívica ni participó.

- ¿Eso va finalmente a afectar aquí en Junín a la unión?

- Creo que no. Aprendí con los años que, más allá de que uno mide y observa la coyuntura política nacional y provincial, yo me quiero enfocar en Junín. Vivo acá. Si debo algo, se lo debo a Junín; no se le debo a la superestructura de ningún partido, ni a ningún acuerdo. Obviamente que vamos todos por un camino, pero si hay algo que beneficie a Junín no yendo por ahí, voy a ir al lado de Junín.

- El tema de la seguridad sigue siendo uno de los que más preocupan en la Argentina. ¿Cómo lo ve al presidente electo en esta materia?

- Debe hacer cumplir la ley, claro. Él dijo: que se cumpla la ley. Para mí es importantísimo que se cumpla la ley. Si no, estamos en un país donde vale todo. Tengo una hija que viene pronto a visitarme, que vive en el exterior, y hoy me mandó un mensaje preocupada porque ella desembarca el 19. Y ya para el 19 y el 20 hay organizadas manifestaciones y movimientos. Y digo: “Hija, yo no te puedo decir si vas a poder desembarcar o si te vas a tener que quedar todavía en esa isla, o si tenés que adelantar el viaje”. A ver, esta gente cree que todos los derechos son de ellos, y los derechos son de todos los argentinos. De circular, de transitar libremente por el país. No son dueños de las calles.

- Milei –por cómo quedó configurado el Congreso- va a tener que trabajar mucho los acuerdos...

- Como dije, tiene que buscar consenso. No tiene otra posibilidad de poder legislar o de poder sacar una ley si no busca consenso. Y creo que se va a apoyar en el peronismo de (Juan) Schiaretti, que ya lo está haciendo, y la otra pata para lograrlo sería Juntos por el Cambio. No sé si va a hacerlo con el PRO solamente, pero creo que va a intervenir Juntos por el cambio en ello.

- En la Provincia, el gobernador Axel Kicillof se reunió con los intendentes de su espacio (Unión por la Patria). ¿Qué gesto cree que envía?

- Está mal. Es el gobernador de todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires y debería comportarse de la misma manera con todos ellos. Cosa que, por ejemplo, no hace con Junín porque no es de su color. Para eso es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Si no que sea el gobernador de La Matanza y listo.

- ¿Hubo discriminación en estos años?

- Sí. Lo puede decir mejor el intendente (Pablo Petrecca) que yo. Pero yo sé que hay un cúmulo de dinero importante que le debe la provincia al municipio; a este municipio y a varios municipios que no son de su mismo color. Eso es netamente discriminatorio. Mínimamente, porque es una palabra suave.

- ¿El domingo estaremos ante un nuevo país?

- Empieza una nueva etapa. Vamos a estar todos pendientes. y como todo gobierno que empieza, uno renueva la esperanza. Hay que darle un tiempo, como a todo gobierno, para que acomode todo lo que tiene que acomodar. El tiempo va a decir...

- Dicen que los tiempos de “luna de miel” se van acortando. Si bien se toma por meses... ahora son días.

-Por eso mi idea es la de tomar en los primeros 100 días todas las medidas que haya que tomar. Ahora, qué importante es cuando uno hace un planteo de una situación y la pinta tal cual como está, como lo dijo él el día que ganó las elecciones. A diferencia del gobierno de Mauricio Macri que escribió el estado del Estado -yo lo leí-, pero nunca lo difundió. Y hubiese sido sumamente importante que difundiese en qué condiciones asumía el gobierno. Milei creo que lo va a hacer. Aparte, lo validan los votos.

- ¿Prevían desde la política una victoria de la magnitud como la que logró Javier Milei?

- A ver… yo te puedo decir cómo lo vi estando en las mesas de votación y sí. Por ejemplo, siendo presidente de mesa o estando en la escuela, en la PASO y en la general, uno fue viendo un crecimiento en las boletas violetas importante. Me sorprendió, quizás, la diferencia del balotaje: pensé en dos o tres puntos de diferencia en el mejor de los casos.