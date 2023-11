Fiorini: “Hoy tenemos unidad y hemos hecho un compromiso público a nivel local”

Juan Fiorini habló con TeleJunín sobre cómo ve el escenario político nacional y local luego de la victoria de Javier Milei en el balotaje del pasado fin de semana. En tal sentido, el actual secretario General del Gobierno de Junín –que asumirá un nuevo período como concejal (función que cumplió desde 2021 a 2023) el próximo 10 de diciembre-, consideró que su espacio, Juntos por el Cambio, debe hacer una “autocritica”.

- ¿Le sorprendió el resultado del balotaje?

- Sí, me sorprendió la gran diferencia. Pero creo que sorprendió mucho más al círculo rojo, a los medios, a las encuestadoras, a los políticos, pero no tanto a la gente. Pero era difícil de discernir esta elección después de todo lo que había pasado. Fue muy larga la campaña, con balotaje incluido -o sea un mes más que lo que estamos comúnmente acostumbrados- y lo que veíamos del gobierno actual -me refiero a Massa, Alberto, Cristina- es que no estaban dando la respuesta que la gente estaba esperando. Hubo una leve calma después de la elección general -que marcaba un panorama diferente- pero la gente eligió y no solamente por lo económico -que es fundamental- o por la gran preocupación por la inseguridad, sino que influyeron otras cuestiones como la demanda de cambio en general, y esto es un mensaje para toda la política también.

- ¿Influyó en el resultado que Milei en esta etapa hiciera propuestas más moderadas que las que esgrimió en la campaña previa?

- Hubo un cambio en el mensaje. De las generales a las PASO también hubo un cambio y eso fue escuchado. Una de las principales preocupaciones con respecto a Milei era la gobernabilidad, si iba a poder gobernar y el apoyo de algunos sectores le dio un poco de credibilidad o de garantía de que no iban a tomar medidas tan drásticas… Las medidas que van a tener que tomar en las cámaras -al tener minoría en las cámaras de diputados y senadores- exigía de un acompañamiento de otros sectores. Y esa diferencia que al principio marcó cuando decía “voy solo contra todo”, después fue cambiando, y me parece que eso hizo también que la gente pueda creer un poco más en esa gobernabilidad que es necesaria para poder hacer los cambios.

- Al final no se cumplieron esos pronósticos de que la gente se iba a ir de vacaciones y no iba a votar…

- Yo insistí en que había que ir a votar, y elegir entre los que fueron quedando. Esta es la democracia que tenemos en la Argentina y hay que respetarla. Y la gente lo hizo: esta elección presidencial fue récord en toda la historia: 55% de los votos. Nunca un presidente tuvo tantos votos. Obviamente un balotaje no es comparable con una general, pero marca algo diferente. No cayó la cantidad de votantes de las generales al balotaje y tampoco hubo voto en blanco, que se esperaba y no ocurrió.

-Con estos cambios hay un reacomodamiento de las distintas fuerzas políticas en el Congreso, ¿también va a pasar en el Concejo Deliberante de Junín?

- Hoy tenemos unidad y hemos hecho un compromiso público a nivel local, dentro de Juntos por el Cambio, porque queremos seguir trabajando de la misma manera: con un bloque de concejales unido como está ahora y -al mismo tiempo- un gobierno que represente a todos los sectores. Obviamente, después, cada uno de nosotros estamos dentro de los partidos que formamos Juntos por el Cambio, y también tendremos debates internos y no en los medios, porque hay que debatir, ver y analizar los resultados, en los cuales no nos fue como queríamos. Hay primero que hacer autocrítica, ver errores y hacer una lectura. Y después, a nivel nacional y a nivel provincial, seguramente habrá un debate de la conformación de Juntos por el Cambio.

- Milei puso en foco la obra pública. Aquí en Junín tenemos una obra muy importante: el paso bajo nivel ¿va a continuar?

- Sí, esto lo dijimos también antes de las elecciones. Cualquiera sea el cambio de gobierno -hubiese sido Massa o Milei- siempre hay un tiempo donde se revisan las obras que están en ejecución, y a partir de ahí se da continuidad. Algunas con cambios, otras de la misma manera, y creo que va a ocurrir esto con todas las obras nacionales: no solamente el paso a nivel: hay otras obras en Junín y en otros lugares que están en ejecución o por empezar o licitadas y nunca se hicieron, que tienen que ser revisadas. Eso va a llevar un tiempo, pero nosotros vamos a estar ahí presentes –el intendente Pablo Petrecca y todo el equipo- para pedirle a Milei y al gobierno nacional que esa obra se continúe. Le falta todavía más de un año de ejecución en el plazo original, así que tenemos que tener paciencia.

- La Libertad Avanza aquí en Junín: logró dos concejales ¿Hay buen diálogo con el sector?

- Hemos tenido diálogo durante la fiscalización -un sector del PRO, no todo Juntos por el Cambio, colaboró con ella- y vamos a tener diálogo más formal en los próximos días, en la primera reunión del Concejo Deliberante para los nuevos ingresantes y vamos a tener que elegir autoridades del Concejo también. Si la gente de Junín nos da la responsabilidad de gobernar queremos tener buena relación y poder llevar proyectos adelante con la Provincia y con la Nación. Ese es el objetivo del gobierno: poder ejecutar cosas en conjunto, gestionar fondos, gestionar cosas para los juninenses.

- A la administración de Pablo Petrecca le ha tocado de todo: estar alineados o no estar alineados. Ahora tiene un gobierno provincial y al gobierno nacional de otros sellos políticos…

- Creo que no ha ocurrido algo así nunca esto de que haya diferentes partidos políticos a nivel local, provincial y nacional, pero sí tenemos la experiencia y se ha podido hacer.

Siempre hay algunos sectores con los que se puede hablar más, gestionar más. Hay otros que tienen más por delante la ideología y a veces saltean un poco la institucionalidad.

En campaña y en pandemia lo hemos sufrido mucho y hemos sido críticos y lo hemos dicho. Y eso mismo haremos tanto con Provincia como con Nación si vuelve a ocurrir. Y si hay cosas buenas también lo vamos a decir: queremos que a Junín le den lo que le corresponde, ni más ni menos.

- ¿Va a haber cambios en el gobierno municipal?

- Seguramente y serán para mejorar o para relevar personas que sufrieron un gran desgaste por dar respuesta a todo el mundo y tratando de escuchar y estar en la calle… Así que va a haber seguramente un reacomodamiento del equipo.