"Hay que elegir entre la hiperinflación o seguir haciendo obras", afirmó Veronelli

¿Por qué ganó Milei el balotaje?

-Creo que la gente se cansó de que le mientan en la cara. Y creo que la campaña del miedo le jugó muy en contra a Sergio Massa, a pesar de que se aclaraba constantemente que no se iba a privatizar la salud y la educación, salieron a decir todo el tiempo que iban a privatizarlas.

La gente en la calle estaba muy cansada con la inflación, 50% de pobreza, los casos de corrupción como lo de Insaurralde, Chocolate y todo lo que venía ocurriendo. La gente dijo basta, otra vez no iban a caer en repetir los errores de 2019. La gente se dio cuenta y dijo hasta acá llegamos, a pesar que no todos estaban de acuerdo con Milei, pero sí estaban de acuerdo en terminar con este modelo que hace desaparecer a la clase media.

-El presidente electo anticipó que habrá obra pública cero, ¿qué significa?

-Que no hay plata, no hay más plata, hay que elegir si queremos llegar a la hiperinflación, dejando al 95% de la sociedad en la pobreza, o seguir haciendo obras y puentes. Acá no pasa por una cuestión de que Milei no quiere que haya obras, lo que no quiere es que haya más robos con las obras. La idea es sacarle cosas al Estado que no se pueden sobrellevar. Lo mismo ocurre con los medios públicos, como Radio Nacional, que tiene más de 2 mil empleados. El Estado no para de seguir metiendo gente donde no se puede gastar más.

-¿Cree que hay que eliminar los medios públicos?

-Ocurre que iban una hora, y no iban todos, ¿te parece que cobren sueldos de 800 mil pesos por trabajar una hora? Acá la calidad del periodismo institucional no está a la altura, no es la BBC de Londres, acá sí o sí se busca meter al amigo del amigo, ahora no estamos para eso, no hay dinero. Hay que tratar de subsistir, y la solución es achicar lo más posible el Estado, porque no hay manera de solventar esto a costa del que trabaja.

-¿Qué va a ocurrir con la obra del paso bajo nivel de Rivadavia?

-Se licitó en 2021, lo hicieron para figurar en la foto y decir que presentaron el proyecto, de ahí a hacerse cargo de la obra es otra cosa, ya deberían haber terminado. Milei va a pedir informes de las obras públicas, es algo que ya debería haber estado terminado, es fácil ahora echar culpa de lo que ellos no hicieron; nunca se hacen cargo.

-Pero hay contratos firmados, hay una cuestión de seguridad jurídica.

-Habrá que ver la situación real de cada obra, incluso gente del propio partido nos dice que hay problemas con las obras. Habrá que ver cómo está licitada y qué se decide. Si está bien, no habría problemas. Creo que nadie que trabaje bien debe tener miedo, solo aquel que cobra y no trabaja tiene que temer. Nosotros haremos todo lo que se pueda, magia no va a haber, si no dan los números, va a ser difícil. Hacer emitiendo, hace cualquiera, pero no se puede, hay que ordenar la economía y que la gente recupere el poder adquisitivo.

-Milei dijo que va a privatizar los trenes, eso impactaría con fuerza en Junín.

-No creo que eso sea ahora, creo que eso sería una vez que el país esté más ordenado y desarrollado. Primero son necesarias otras medidas. El boleto del tren no va a cambiar tanto, quitando impuestos lo reducís un 50%, va a aumentar, pero va a estar más cerca del aumento que tengan los sueldos.

-¿Seguirá funcionando el tren Junín-Retiro?

-Milei lo dejó muy en claro, el recorte lo va hacer la política, no la gente. El actual gobierno sí hacia caer el ajuste sobre la gente. En la política hay muchos gastos, un diputado gana 1.700.000 pesos, nunca nos hubiéramos enterado si Milei no lo apuntaba.

-¿Cómo es actualmente la relación con el municipio en Junín?

-Ellos colaboraron de forma voluntaria y desinteresadamente, coincidimos en la necesidad de cambiar el gobierno actual. Nosotros vamos a ser dos concejales en Junín por LLA, no descartamos en algún momento, por afinidad, acompañar a Juntos en algunos proyectos, pero vamos a mantener la independencia y votaremos de acuerdo a nuestros principios.