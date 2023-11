Impulsan un plan de inversión para el sistema ferroviario con impacto regional

El Ministerio de Transporte se encuentra desarrollando el Plan de Reparación Histórica Ferroviaria, un esquema a mediano y largo plazo de financiamiento y fomento del sistema de trenes con obras en 20 provincias y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que incluye la redacción de un proyecto de ley para impulsar inversiones por US$ 18.000 millones y la creación de un fondo de financiamiento.

El proyecto apunta a crear un fondo de financiamiento que se propone aumentar progresivamente la inversión en el ferrocarril de forma garantizada por ley, estableciendo un mínimo de 0,21% del Producto Bruto Interno (PBI) para 2024, llegando a 0,5% para 2033.

Este esquema es utilizado, por ejemplo, por la Ley de Financiamiento Educativo, que ya obtuvo dictamen en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y que busca elevar de forma progresiva los recursos a la educación de un 6% a un 8% del PBI. De esta forma, se busca corregir la volatilidad en la inversión ferroviaria para "garantizar previsibilidad en la disponibilidad de fondos": en los últimos diez años la inversión rondó el 0,13% del PBI con periodos de inversiones anuales que alcanzaron los US$ 1.200 millones y años en donde osciló entre los US$ 200 millones y US$ 400 millones.

El fondo, que será administrado por Ferrocarriles Argentinos podrá estar compuesto tanto de aportes del Tesoro como otras fuentes de financiamiento nacionales o internacionales (como organismos multilaterales), al igual que provincias y municipios. Del mismo modo, se incorporarán herramientas para fomentar las inversiones privadas para adquirir o recuperar material rodante y desvíos ferroviarios, obras en acceso a puertos y nodos logísticos, al igual que el desarrollo tecnológico ferroviario.

La creación del fondo a través del proyecto de ley vendrá acompañada de la presentación por parte de Transporte de un plan nacional de inversiones en obras ferroviarias prioritarias para los próximos 10 años, las cuales demandarán US$ 18.000 millones, proyectando intervenciones en el 60% de la red operativa.

El 48% de los fondos requeridos, según indica el Ministerio, ya se encuentra en diversas instancias de articulación y negociación con organismos internacionales.

Impulso al campo

La concreción de las obras permitirá potenciar las economías regionales y los productos exportables, especialmente en el caso de aquellos que cuenten con grandes volúmenes y se encuentren a más de 500 kilómetros de puertos, como granos, litio, minerales, madera, arroz y derivados de commodities. Para ello, también se buscará el establecimiento de nuevos centros logísticos, así como conexiones internacionales con Chile a través del corredor bioceánico, Brasil y Bolivia. De esta forma, se busca triplicar la participación modal ferroviaria en el total de cargas transportadas en el país.

Actualmente, en Argentina la participación modal del tren de carga contra el camión es del 4%, situándose por delante de países como Chile (1,4%) y Uruguay (0,7%), pero por detrás de México (25%) Brasil (20,6%) o Colombia (15%).

El impulso en el transporte de cargas tendrá un impacto directo en los costos de fletes, generando ahorros que, según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, llegarían a un 45% en el caso de los granos provenientes desde el nordeste del país y un total de US$ 800 millones al año.

En el caso del productor, se calcula que por cada carga de 30 toneladas que pasa a ser transportada por tren, su ganancia se incrementa en poco más de US$ 1.000. Se estima que la carga del sector agroindustrial tiene un potencial para pasar de 15 millones de toneladas a entre 28 y 41 millones para 2031, de 5 millones a entre 19 y 23 millones para materiales de construcción, y de entre 5 y 8 millones para carga vinculada con Vaca Muerta, de productos como arena, potasio, metanol, cemento y tubos, llevando el total de cargas de unos 8,4 millones de toneladas en 2022 a entre 74 y 98 millones para 2031.

Servicios de pasajeros

En cuanto a los servicios de pasajeros, se prevé la incorporación de más servicios regionales, mejorando la conectividad de ciudades y pueblos, y recortando tiempos de viaje de los actuales servicios de larga distancia, además de servicios troncales que fueron suspendidos como de Buenos Aires a Posadas y a Mendoza.

Para los trenes regionales se prevé la construcción de tres nodos: uno en Rosario (con servicios a San Lorenzo, Cañada de Gómez, San Nicolás, Villa Constitución y Pergamino), uno en la provincia de Buenos Aires (con los nuevos recorridos Haedo -Caseros y Maipú -Tandil) y otro en La Pampa, con la apertura de un ramal que una Toay, Santa Rosa y Catriló.

En cuanto a servicios regionales existentes, se fortalecerán y mejorarán las frecuencias de los servicios Villa María -Córdoba, Cipolleti -Neuquén, General Guido -Divisadero, Valle Hermoso -Capilla del Monte; y Salta -Perico -Palpalá.

En el caso de la red metropolitana del AMBA, se apunta a que todas las líneas estén electrificadas -incluyendo el Belgrano Norte y el San Martín que aún utilizan formaciones diésel-, ampliar frecuencias y adecuar estaciones, entre otras intervenciones.

Impacto en Junín

Maximiliano Berestein, responsable de Relaciones con la Comunidad del Taller Ministro Mario Meoni de Junín, afirmó a Democracia: “Es un proyecto de ley que se impulsa desde la gestión de Damián Contreras, para garantizar el financiamiento de la inversión en infraestructura, material rodante, en todo lo que hace al funcionamiento y a la recuperación del sistema de transporte ferroviario en la Argentina; sería ideal que se pueda aprobar esta ley y que el financiamiento no dependa de los distintos gobiernos. De aprobarse la ley impactaría en todo el sistema y en nuestro taller también”.

El funcionario precisó a este diario que el taller ferroviario de Junín lleva reparados 130 vagones.

Gustavo Frederking, productor rural de Junín y dirigente de Carbap, afirmó a Democracia: “Como ciudadano, los trenes son algo primordial. Con respecto a la producción, también se necesitan, sobre todo cuando uno ve cómo se desarrollaron los trenes en el mundo, para comunicarse, para transporte, y en el país el sistema ferroviario está destruido, si bien hubo algunas mejoras en el Belgrano Cargas, el tren a Mendoza. Pero hoy, en la era de la tecnología -que hace que todo sea más eficiente-, tenemos trenes que son mucho más lentos que hace un tiempo atrás, es una contradicción”.

Y amplió: “El país necesita que los trenes se desarrollen. Está demostrado que los trenes son más eficientes, pueden cargar más cantidad que un camión. Es una demanda, principalmente, en los lugares que están más lejos de los puertos. En Junín estamos cerca del puerto de Rosario, por eso no incide tanto como, por ejemplo, en el norte del país. A mayor distancia, más importante es el tren. Ahora si esto se desarrolla y se hace una inversión a largo plazo, deviene en una mejora sustancial para el productor, porque es un transporte mucho más económico y eficiente que el flete de hacienda. Es uno de los temas que, en lo personal, me hubiese gustado que sea parte del debate sobre el desarrollo, hacia dónde vamos, si queremos desarrollar los trenes. Lamentablemente, el tema del desarrollo ferroviario y la producción no se abordó, cuando es un tema muy interesante para debatir”.

Rosana Franco, titular de la filial Junín de la Federación Agraria Argentina (FAA), afirmó a este diario que “el flete es un costo alto para el productor”, y remarcó que “sería importante que estén los trenes”. Sin embargo, advirtió que “reactivar ramales demandaría mucho dinero, dado que hay un abandono importante”.

Venta de pasajes

Desde ayer, de modo presencial y por la página https://webventas.sofse.gob.ar/, están disponibles los boletos de las formaciones que unen Plaza Constitución con Mar del Plata y General Guido con Divisadero de Pinamar. El viernes 24, también desde las 6, se comenzarán a expender los tickets de los servicios que unen Buenos Aires con Rosario, Córdoba y Tucumán.

Por último, el sábado 25 desde las 6, será el turno de los trenes Once-Bragado/Pehuajó, Retiro-Junín/Justo Daract/Palmira. Los tickets pueden ser comprados en las estaciones cabeceras de Retiro (Mitre y San Martín), Constitución, Once y las 50 estaciones de todo el país habilitadas para la venta de larga distancia.

De manera presencial:

- Es necesario contar con el documento físico de las personas que van a viajar.

- El máximo de pasajes que se puede adquirir por transacción es de 8.

- El pago se puede realizar en efectivo, con tarjeta de débito, o crédito Visa, MasterCard y Cabal (en un solo pago).

- Todos los boletos se expenden con los datos filiatorios del viajante y no pueden ser transferidos a otra persona.

Por web:

- Primero es necesario generar un usuario y contraseña

- Durante el proceso se solicitará el número de trámite del DNI para avanzar en la compra.

- La compra cuenta con un 10 % de descuento

- Los jubilados tienen un 40% de rebaja

- Las personas con certificado único de discapacidad (CUD) y menores de 3 años viajarán sin cargo pero deben emitir su pasaje.

Cabe recordar que desde el año pasado es obligatorio confirmar el viaje entre las 72 y hasta las 24 horas antes de comenzar el recorrido. Los usuarios y las usuarias deberán entrar a www.trenesargentinos.gob.ar y realizar el trámite en el botón Confirmación de viaje. Para ello, es necesario ingresar el número de reserva y código de seguridad que se brindan al momento de adquirir el ticket.

Una vez efectuado el procedimiento, por correo electrónico llegará el boleto para viajar.

Servicios Buenos Aires-Bragado

Tres servicios semanales. Parten desde Once los lunes, miércoles y viernes a las 18:35 y de Bragado los lunes a las 2:30 y los miércoles y viernes a las 5:20.

Los pasajes a Bragado cuestan 1405 pesos en primera y 1675 pesos en pullman.

El servicio se detiene en las siete estaciones del recorrido: Haedo, Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Vaccarezza y Mechita.

Buenos Aires-Pehuajó

Un servicio semanal. Parte desde Once viernes a las 20:55 y de Pehuajó los domingos a las 20:15. Los pasajes a Pehuajó cuestan 2450 pesos en primera y 2935 pesos en pullman. El servicio se detiene en cuatro estaciones del recorrido: Haedo, Bragado, 9 de Julio y Carlos Casares.

Buenos Aires-Junín

Un servicio diario. Parte de Retiro a las 18:15. El retorno es a las 0:50. Los pasajes a Junín cuestan 1690 pesos en primera y 2020 pesos en pullman. El servicio se detiene en 10 estaciones del recorrido: Sáenz Peña, José C. Paz, Pilar, Mercedes P, Franklin, Rivas, Castilla, Rawson, Cucha Cucha, Chacabuco y O´Higgins.

Buenos Aires- Justo Daract (San Luis)

Un servicio semanal. Parte desde Retiro los viernes a las 21.15 y de Justo Daract los domingos a las 18:50. Los pasajes a Daract cuestan 4430 pesos en primera, 5325 pesos en pullman y 16.020 en camarote para dos personas.

El servicio se detiene en 19 estaciones del recorrido: Sáenz Peña, José C. Paz, Pilar, Mercedes P, Franklin, Rivas, Castilla, Rawson, Chacabuco, O´Higgins, Junín, Alem, Vedia, Alberdi, Iriarte, Rufino, Laboulaye, General Levalle y Vicuña Mackenna.

Buenos Aires- Palmira (Mendoza)

Un servicio semanal. Parte desde Retiro los viernes a las 21.15 y de Justo Daract los domingos a las 18:50. Los pasajes a Daract cuestan 6995 pesos en primera, 8380 pesos en pullman y 25.165 en camarote para dos personas.

El servicio se detiene en 23 estaciones del recorrido: Sáenz Peña, José C. Paz, Pilar, Mercedes P, Franklin, Rivas, Castilla, Rawson, Chacabuco, O´Higgins, Junín, Alem, Vedia, Alberdi, Iriarte, Rufino, Laboulaye, General Levalle, Vicuña Mackenna, Justo Daract, Beasley, La Paz y Lib. Gral. San Martín.