Peligra el servicio de pasajeros entre Junín y Retiro por el recorte de Trenes Argentinos

El directorio de Trenes Argentinos dio a conocer la reducción de personal, suspensión de coberturas de vacantes y la elaboración de un plan de retiros voluntarios que afectaría a cinco de las siete líneas ferroviarias del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

“El objetivo del Gobierno es reducir la plantilla en un 30% en las distintas empresas ferroviarias, a través de un esquema que apuntaría a despedir a un 15% del personal en el corto plazo y otro 15% a lo largo del próximo semestre”, explicaron desde el directorio de Trenes Argentinos.

Tal es así que, se prevé que, tras el cierre de la temporada de verano, después de Semana Santa, el Gobierno anuncie un brusco recorte de los trenes de larga distancia como el que une Junín con Retiro que podría también alcanzar al menos parcialmente a los trenes regionales y servicios diésel del AMBA.

En detalle, el recorte podría afectar a los ramales que diariamente van de Junín a Retiro y viceversa, el de Retiro-Justo Daract / Mendoza. También, sería el caso del servicio Once-Bragado-Pehuajó, Constitución-Bahía Blanca.

En este contexto, desde la Agrupación de Bases Ferroviarias de Junín, Martín Magan, afirmó a Democracia que: “Hay mucha información de trascendidos, pero la realidad es que hoy tenemos firme lo que salió en el Boletín Oficial, que tiene que ver con Trenes Argentinos de Pasajeros, con la reducción de personal y reestructuración, además de la apertura de retiros voluntarios. No sabemos bajo qué marco”.

“Nos preocupa debido a la experiencia de lo vivido en la década de 1990, cuando se privatizaron los trenes. Ahora comenzaron a decir que da pérdida, al igual que en esa época. Es una operación para llegar a la privatización y se necesita que haya algo atractivo al privado, que tiene que ver con los costos que terminan pagando los trabajadores”, apuntó. Además, dijo que la preocupación existe a que estas medidas se trasladen a otras ramas de los trenes como los de cargas y Trenes Argentinos Capital Humano que tiene a cargo el Taller Ministro Mario Meoni.

En este contexto, el ferroviario explicó: “Tenemos un sistema recuperado, con récord de carga, y en transporte de pasajeros a Mendoza o Junín y no tenemos cuál es el plan que tenemos de acá a futuro. Nos tenemos que basar en la experiencia de lo vivido en la década de 1990”.

“Esta gestión (la del gobierno de Javier Milei) no tiene un interlocutor y el tren de pasajeros está con un servicio eficiente, pero desde mediados de enero no tiene coche comedor, no tiene seguridad y están solo los guardas de la Unión Ferroviaria. En un momento tampoco hubo agua en los dispenser. Hay una posición en bajar la calidad del servicio y de desinversión”, señaló.

La realidad es que, hasta el 7 de abril, después de Semana Santa, todavía no hay apertura de venta de pasajes, cuando lo habitual es que se dé por el lapso del mes completo. “Ahí estamos tratando de averiguar cuál es el motivo y uno puede relacionarlo con lo que salió en el Boletín Oficial”, apuntó Magan. Y expresó: “Estamos en estado de alerta desde lo gremial y estamos atentos ante algún tipo de cambio, y poder estar un paso adelante de lo que pueda suceder, sobre todo para cuidar los puestos de trabajo. Hasta el 7 de abril, por ahora, están los servicios circulando de manera normal”.

“Hay que hacer hincapié en la concientización en el sistema ferroviario, ya que no sobra ningún trabajador ferroviario. En una reestructuración o nuevo plan ferroviario, si queda algún compañero afuera, va a generar mucho ruido en la ciudad, ya que hay trabajadores indirectos como proveedores. El taller, por ejemplo, trabaja con materiales e insumos de proveedores locales”, manifestó.

En este contexto recordó que, en el caso de llegarse a una privatización, “los controles a las empresas no dieron resultado, ya que en los años 90 la destrucción del material tractivo y de infraestructura fue total. Después se fue recuperando con la gestión siguiente que puso foco en la recuperación de vías y trenes 0 km”.

“Lo que sucedió es que con la privatización se perdió la opinión pública. El vecino le dio la espalda en ese entonces (en los 90) al ferrocarril”, destacó. Sobre la actualidad del predio ferroviario de Junín, Magan dijo que “se recuperó el Taller Ferroviario, y se armó un buen proyecto de educación, con la escuela ferroviaria para jóvenes que habían abandonado el colegio y el Plan Fines, armando polo educativo orientado a la producción”. Y lamentó que “este año iban a comenzar los Centros de Formación Profesional”.

Generar una mejor oferta al sector privado

En ese sentido, según Trenes Argentinos el recorte en materia ferroviaria “podría desprenderse del resultado de alguna auditoría o intención de racionalizar estructuras superfluas por el pretendido ahorro fiscal”. “Sin embargo otro de los propósitos es volverlas más atractivas para su oferta al sector privado”, remarcaron.

Es preciso señalar que, Trenes Argentinos, opera cinco de las siete líneas ferroviarias del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), así como también todos los servicios de pasajeros regionales y de larga distancia, convirtiéndose en la mayor empresa ferroviaria del Estado, al emplear a unos 23 mil empleados.

No obstante, la parálisis de Trenes Argentinos va más allá del ahorro de personal, ya que desde que se disolvió el ministerio de Transporte, se encuentran paralizadas todas las licitaciones pendientes incluidas algunas fundamentales para la continuidad del servicio.

En detalle, el Ejecutivo tiene pisadas las licitaciones como la reparación de locomotoras SDD7 para la línea San Martín, pese a que fue adjudicada en diciembre, la renovación de vía entre Cardales y Capilla del Señor en la línea Mitre, o el mejoramiento entre Ayacucho y Tandil, necesario para concretar la anunciada reposición del servicio Plaza Constitución – Tandil. Además, la falta de pago a proveedores también está generando estragos en los servicios de trenes al interior bonaerense. En concreto, el vaciamiento de Trenes Argentinos comenzó a notarse en enero, cuando el impago con distribuidores de mercadería para los coches comedor llevó a cerrar el servicio de restauración en los trenes de larga distancia.

Poco después, la totalidad de boleterías en el AMBA permaneció cerrada por varias semanas, tras un reclamo de la recaudadora de caudales, que las autoridades de Trenes Argentinos no mostraron ningún apuro en resolver.

También, desde principio de año se encuentra reducido el servicio de varias líneas metropolitanas por supuestos motivos estacionales que esconden ahorros en gastos de mantenimiento. Por todo ello y dado que el servicio ferroviario es cada vez más utilizado debido al alto costo del pasaje en ómnibus de larga distancia, la preocupación de los usuarios se incrementa.

Los servicios de larga distancia