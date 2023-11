El escritor Dario Lobato presentó su libro en México

"Huapalcalco la otra mirada" el último libro de la autoría del poeta Dario Lobato, fue presentado en la ciudad de Paraiso, México, más precisamente en la Universidad Politécnica del Golfo de México (UPGM) donde estudiantes y personal docente conoció más sobre la interesante historia de los monumentos localizados en el estado de Hidalgo.

La obra cuenta con 20 fotografías de los acantilados acompañada de tres poemas cada foto, "el poema pone en movimiento las fotos", destacó el autor.

Próximas presentaciones

Democracia dialogó telefónicamente con Lobato, quien comentó sobre sus próximas presentaciones, "de acá iré en algunos días a Hidalgo, toda la zona de Pachuca. Una ciudad de 600 mil habitantes, también a Tula, varias ciudades voy a visitar".

Por su parte, en Huapalcalco donde se encuentran los acantilados será el lugar de mayor estadía para Lobato, "me voy a hospedar a 200 metros de los acantilados, la idea es pasar el día completo arriba, subo a la mañana y bajo a la noche, se disfruta mucho, voy a caminar o a caballo, allá leo, disfruto del aire del lugar".

"Huapalcalco la otra mirada"

Este último libro, según Lobato, "se hizo allá en México, las fotos son mías y otras de fotógrafos profesionales". Sobre el viaje, destacó que "cada viaje es diferente, el lugar se manifiesta diferente. Siempre voy a México, hace 17 años voy.

Cabe destacar que Lobato tiene el auspicio de Cancillería Argentina, "ellos me auspician la difusión, pedí presentar el libro en la embajada Argentina, la idea es invitar organismos e instituciones que tengan que ver con el Instituto de Arqueología y la embajada de México. Ya me han auspiciado otros eventos".

“Huapalcalco es fruto de la pura inspiración que me despierta ese lugar. Siempre digo que para escribirlo tuve que seducir a las piedras, tratarlas como si fueran una mujer”, comenta Lobato, para quien aquel milagro de la geografía ubicado en el estado mexicano de Hidalgo asoma como lo más parecido a su “lugar en el mundo”.

“Huapalcalco me cambió la vida. En ningún otro lugar encontré lo que encontré allí”, insiste. “Tampoco en Junín”, admite, aunque al mismo tiempo confiesa que se ha llevado “gratas sorpresas” a la hora de establecer una conexión con los lectores coterráneos.

“La cultura de Junín es muy amplia y está lleno de muy buenos artistas y excelentes lectores. Muchas veces he cometido el error de subestimar y al final del día me he llevado grandes y muy gratas sorpresas”, señala.