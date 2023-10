Cruces por el subsidio al transporte público

El concejal de Unión por la Patria Pablo Petraglia rechazó las afirmaciones del intendente Pablo Petrecca sobre una discriminación hacia Junín en el otorgamiento de subsidios de Nación y Provincia en el servicio de transporte público. "El Sr. Intendente confunde a la población y falta a la verdad", desmintió el edil meonista. Y enumeró una serie de consultas realizadas al ministerio de Transporte de la Nación sobre esa situación.

Entre otras cuestiones aseguró que el municipio no realizó ningún trámite ante el estado nacional a pesar de haber realizado consultas al respecto. Además, expresó que "la empresa Transportes 8 de Octubre, no se encuentra comprendida dentro del listado de empresas beneficiarias al “Fondo de Compensación al Transporte Público de pasajeros por automotor urbano y suburbano del interior del país”

En mi carácter de ciudadano solicité acceso a información pública en el marco de la Ley Nacional 27.275 para preguntar al Ministerio de Transporte de la Nación respecto de los trámites realizados para obtener subsidios por parte de la Municipalidad de Junín y a la empresa 8 de Octubre entre 2019 y 2023. Para eso se generó un expediente numero EX-2023-36326809- -APN-DNPAIP#AAIP – en donde por el sistema Trámite a Distancia me dieron respuesta.

"En este final de la campaña, vemos como el Intendente ha evitado debatir, pero inició una estrategia de operaciones políticas y mediáticas con base en la mentira y las acusaciones inventadas", punzó.

La respuesta que adjunto en PDF es bien clara:

-El periodo 2019 hasta la actualidad la única empresa beneficiaria, por la municipalidad de Junín es Lafit Norberto Walter y Lafit Pablo Norberto s.h., cuit n° 30-70830532-0.

-La empresa Transportes 8 de Octubre no se encuentra comprendida dentro del listado de empresas beneficiarias al “Fondo de Compensación al Transporte Público de pasajeros por automotor urbano y suburbano del interior del país”, en el periodo requerido.

-Esta Dirección Nacional de Gestión de Fondos Fiduciarios, no ha recepcionado hasta el momento el anexo IV. b “Solicitud de Alta de Usuario- Empresa” de la Resolución N° 82/2022 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, motivo por el cual tampoco se encuentra registrada como empresa en el sistema SILAS. Por su parte con relación a la empresa Transportes 8 de Octubre, la misma no ha presentado tampoco Certificación Laboral, Anexo VI de la Resolución N° 82/2022 del MINISTERIO DE TRANSPORTE, ni F931 ni acuse de presentación alguno ante la AFIP.

-Con relación a la Municipalidad de Junín, la misma ha efectuado diversas consultas Vía e-mail a la Dra. Romina Valente, desde el periodo que va desde el 12 de Julio de 2022 hasta el 04 de Abril de 2023 a través de la Directora de Movilidad Urbana Arquitecta Natalia Troncoso y el Coordinador el Sr. Juan Arce, en las cuales se les explicó la documentación requerida por la resolución N° 82/2022 del MINISTERIO DE TRANSPORTE y como deberían efectuar la presentación.

-A pedido de la Municipalidad de Junín y con el único fin de agilizar la evacuación de dudas que manifestaban, la Dirección Nación de Gestión de Fondos Fiduciarios, organizó un Meet con fecha 3 de Abril de 2022 con el Director de Subsidios al Transporte Lic. Santiago Maselli, el Asesor Legal Dr. Ernesto Javier Sandoval y por la otra parte la Municipalidad de Junín la Directora de Movilidad Urbana Arquitecta Natalia Troncoso y el Coordinador Sr. Juan Arce donde nuevamente se les informó de los requisitos y formalidades de las presentaciones a realizar a los efectos de incorporar una empresa en el regimen de compensaciones. Por otra parte con fecha 17 de Abril de 2023 se recibió consulta telefónica (5289-380 INT 1607) del Sr. Juan Arce, donde se volvieron a evacuar consultas sobre los anexos de la Resolución N° 82/2022 del MINISTERIO DE TRANSPORTE y Resolución N ° 263/2022 del MINISTERIO DE TRANSPORTE.

-Por último, se informa que hasta el momento, no se ha recepcionado Expediente Vía TAD con información del Municipio de Junín donde se comunique formalmente la existencia, y se solicite la incorporación al régimen de compensaciones de la empresa Transportes 8 de Octubre.