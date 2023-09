Se aprobó la creación del banco de tareas comunitarias, impulsado por el oficialismo

En la sesión ordinaria del Concejo Deliberante, se aprobó por mayoría el proyecto de la bancada oficialista que crea un banco de tareas comunitarias. La nueva ordenanza busca que aquellas personas que reciben ayuda a través del área de Desarrollo Social, realicen una contraprestación solidaria, es decir realizar tareas comunitarias.

El bloque de Unión por la Patria criticó duramente el proyecto a través de diferentes voces, entre ellas, Clara Bozzano que dijo que "es un proyecto que nos preocupa, quieren encubrir una relación laboral. El Municipio tiene que crear las condiciones para que la gente tenga trabajo y no aprovecharse de sus vulnerabilidades, exigiéndole que haga un trabajo para cuestiones básicas que está necesitando".

Además, Bozzano criticó la reglamentación. “Me pregunto cómo será el criterio para las horas que tenga que trabajar la persona que le brindan una chapa o mercadería. Nos preocupa, la gente que pide tiene muchas otras obligaciones, suelen tener trabajo, pero no llegan, no les alcanza, no hay placer en pedir, sentimos que se quieren aprovechar de las necesidades de los vecinos.

Otra de las ediles opositoras en alzar la voz fue Lourdes Pedroza. "El trabajo es digno cuando se remunera de manera correcta, eso es dignificar el trabajo. Hay contradicciones, por un lado: dicen que la gente trabaja un montón y no llega con la plata, pero por otra parte le van a pedir que trabajen para ellos por una ayuda".

Además, Pedroza consideró que "es aberrante la contradicción que tienen. Pienso en la gente con discapacidad, en los padres y madres de familia, en aquellos que la vida les jugó una mala pasada, hay gente que no pude elegir, hay madres amenazadas, hay mujeres que no tienen con quien dejar a los hijos. Todos sabemos en donde nos metió Macri, pero encima le venimos a exigir a la gente que para recibir algo mínimo van a tener que trabajar para ellos".

En tanto que la bancada oficialista se defendió con sus argumentos. Al respecto, Rodrigo Esponda buscó aclarar algunas cuestiones. "La ordenanza dice que es solidario y voluntario, acá no se les exige nada a nadie. Claro que todos queremos tener la dignidad del trabajo, que nuestros hijos tengan las condiciones favorables para desarrollarse, pero lamentablemente estamos en un país gobernado por Sergio Massa con 150% de inflación. La gente que incluso trabaja todo el día es pobre…méritos del kirchnerismo, nunca un gobierno había logrado que haya trabajadores pobres”, resaltó.

Además, acotó que "hay gente que necesita, pero quiere tener la dignidad de devolverlo. Nosotros creemos en la voluntad, en el sacrificio y en la cultura del trabajo. Vemos con buenos ojos que tengan la oportunidad de elegir devolver con dignidad aquello que reciben".

Otro de los concejales de Juntos por el Cambio en tomar su palabra fue Javier Prandi. "No han entendió el concepto de trabajo comunitario. Cabe aclarar que no leyeron el proyecto, dice claramente que es voluntario y que están exceptuados aquellos que necesitan alimentos o cuestiones indispensables, gente con emergencia o con problemas intrafamiliares", indicó.

"Es una cuestión ideológica, el peronismo-kirchnerismo está acostumbrado a tener todo regalado desde el año 43. Ellos no creen en el esfuerzo, ellos creen que hay que dar y dar a cambio de nada. Se horrorizan del título de un proyecto, pero no de la realidad económica de su gobierno, con la mitad de la población en la línea de pobreza", subrayó Prandi.

El debate continuó con intercambios que se extendieron durante más de cuarenta minutos en el recinto. Otra de las voces críticas del proyecto fue José Luis Bruzzone. "La cultura del trabajo que dice el concejal Prandi la tendrían que haber demostrado cuando estaban con Macri, más de 40.000 pymes cerraron y llevaron un 10% más la línea de pobreza. Destruyeron a la Argentina con la venia del FMI para que nadie pueda desactivar el paquetito. Con respecto al proyecto, no queda claro por más que lo lea, es como van a decidir a quién sí y a quién no. Como van a hacer para controlar quién recibe y quién adhiere y quién no", punzó.

Más voces con respecto al tema

Victoria Muffarotto, de Unión por la Patria, profundizó las críticas al banco de tareas. "Acá están vendiendo la ayuda social, que es la ayuda que brinda el estado a quienes menos tienen. La ayuda social es el escalón más bajo, si van a pedir es porque tiene muchas necesidades, no se puede cobrar la ayuda. El Gobierno tiene que generar condiciones de trabajo digno, en todos sus ámbitos, no se puede abusar de la necesidad de un vecino", puntualizó.

"El peronismo siempre puso el trabajo como centro organizador de la sociedad, esto no lo vamos a acompañar. Acá se está infringiendo las leyes laborales más básicas. Da vergüenza estar tratando este tema. Invito reflexionar a los concejales para que se generen condiciones de trabajo decentes. Yo le quiero decir a los concejales que ellos también reciben subvención en algún servicio, me pregunto si van a ir a cumplir las tareas", indicó Muffarotto.

En tanto que Melina Fiel, de Juntos por el Cambio, contestó que "este proyecto tiene que ver con el contexto social y económico que estamos atravesando. Muchos vecinos de Junín que siempre han trabajando bien hoy no llegan, se busca retribuir el beneficio que reciben a la comunidad con tareas no remuneradas de manera voluntaria".

Otra de las ediles oficialistas en defender el proyecto fue María Cristina Cavallo, de Juntos. "Creo que la cultura de trabajo se perdió, pero tenemos que generar las condiciones para recuperarla, la clase media no llega, hay gente que no está acostumbrada a pedir, nunca pasó que haya estos niveles tan bajos de ingresos, nosotros queremos brindar la posibilidad que la gente pueda elegir. La cultura del trabajo es muy importante, da valores a la gente. La intencionalidad del proyecto es brindar opciones manteniendo la dignidad y el valor del esfuerzo", destacó.

En tanto que Lautaro Mazzutti, de Unión por la Patria, cerró con sus críticas. "Hay muchas otras formas de brindar trabajo, nosotros sí creemos en la cultura del trabajo, pero no en esto. Hay sistemas de cooperativas para darle trabajo a esa gente, el expediente no explica la operatividad, es un proyecto que ellos saben que no se va a poder llevar a cabo. Jurídicamente será un espanto, esto puede generar muchos problemas legales de juicios para el Municipio. La gente quiere trabajar, pero no de esta manera", indicó.

Finalmente, a la hora de levantar la mano, el proyecto quedó aprobado con el voto de los concejales oficialistas.

Cesión de lote a Argentino

El Concejo Deliberante también aprobó en la sesión de ayer, la cesión de un terreno para el Club Atlético Argentino. El terreno está ubicado en Benito de Miguel y Los Olmos y la idea es que Argentino lleve adelante allí un ambicioso proyecto mediante la construcción de un complejo polideportivo, abarcando así una gran zona de la ciudad que no cuenta con clubes.

Terminada la sesión, Horacio Masino, presidente del Club Argentino, expresó su agradecimiento "a todos los concejales por apoyar unánimemente el proyecto que impulsamos junto al intendente Petrecca, esto nos da ánimo a seguir trabajando y con el compromiso de que se concrete. Esto significará un salto muy grande para club pero también para la ciudad, porque llegaremos con una propuesta deportiva a un sector de la ciudad donde actualmente no hay ningún club cerca".

Vale recordar que, al momento del anuncio, en un club colmado de jugadores, socios y simpatizantes, el intendente Pablo Petrecca había manifestado que "desde la gestión municipal estamos acompañando a cada club, porque entendemos el trabajo fundamental que realizan en la comunidad de Junín. Primero desde lo deportivo, fomentando una vida saludable, pero también con los valores que el deporte da a cada chico, que es es clave, es fundamental, para la sociedad que vivimos, para la ciudad de Junín".

"Nosotros buscamos llegar a ciertos sectores de la ciudad que, por la extensión y crecimiento de Junín, no cuentan con un club cerca y con este proyecto de Argentino, con este terreno, estaremos llegando a los chicos de los barrios Los Almendros, Güemes, La Merced, La Rufinita y toda esa gran zona, permitiéndoles a los chicos de esos barrios contar con un club cerca y así, avanzamos con la integración, dando oportunidades, porque eso es lo que hace que Junín siga creciendo y se siga desarrollando, por eso, nuestro compromiso es seguir estando al lado de cada juninenses", remarcó Pablo Petrecca.

Por último, el Intendente de Junín indicó que, este proyecto junto al club Argentino "tiene que ver con una política que llevamos adelante de manera sostenida en el tiempo, por eso además de Argentino, también pudimos avanzar con el crecimiento del club Villa Belgrano que hoy ya tiene su predio. Pudimos avanzar con el club River, la Loba, que hoy tiene su predio. Pudimos avanzar con el club Ambos Mundos, que también hoy tiene su predio y así, buscamos acompañar a cada club de Junín para que sean cada vez más grandes".