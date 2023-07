Críticas del campo en Junín tras el anuncio oficial de la cuarta edición del dólar agro

El Gobierno oficializó, ayer, la cuarta edición del dólar agro, que dispone un tipo de cambio diferencial de $340 hasta el 31 de agosto próximo, en busca de fortalecer las reservas del Banco Central, y en Junín el sector rural planteó más críticas que adhesiones a la medida. De hecho, los representantes de las entidades agropecuarias consultadas por este diario coincidieron en que la iniciativa oficial suma más complicaciones, por ejemplo, a los productores bovinos, porcinos, feedlots y tambos, entre otros.

Gustavo Frederking, dirigente de Carbap, afirmó a Democracia: “El Gobierno busca patear los problemas hacia adelante, pero en el fondo no los pateas, los agrava. Esto es una devaluación, pero como el Gobierno está tan enamorado del relato, no lo puede decir”. Y amplió: “Es una devaluación y es parte del desorden, de la cantidad de dólares que tenemos. Hoy tenemos al menos 18 dólares distintos, y el dólar oficial es el menos creíble de todos. La lectura sobre esta nueva medida es mala, porque no va a traer ningún beneficio”.

“Lo único que busca la medida es que la gente liquide un poco más, pero trae más problemas que supuestos beneficios. Perjudica a los polleros, a los feedlot, ni hablar a los tamberos, que están en una situación de quebranto. Esto aumenta el precio de todos los alimentos, sobre todo el maíz y la soja, que son cereales muy importantes para la alimentación de los animales”, explicó el ruralista. Y añadió: “Esta medida es no entender los problemas del campo o cómo hay que encarar la producción del país, y así estamos”.

“En el caso de los tambos, a raíz de la sequía y la situación complicada que afrontan, económica y financiera, tienen que darle granos a la vaca para que produzca, y le acaban de aumentar el precio del maíz”, cuestionó.

“Además, por esta incertidumbre va a aumentar el precio de los insumos, de los fertilizantes, de los agroquímicos, por el impuesto a la importación. Por las dudas, algunas empresas ya habían remarcado los precios. Y tras que venimos de una sequía, tenemos encarecimiento de los costos”, lamentó.

Rosana Franco, presidenta de la filial local de la Federación Agraria Argentina (FAA), afirmó a Democracia: “El dólar a $340 sirve, pero falta saber qué pasará con el maíz, con lo poco que hay de cosecha. Hay productores que consumen maíz para feedlot, pollos, cerdos, y otros que tienen algún pequeño stock”.

Rodrigo Esponda, productor rural y concejal por la Coalición Cívica, afirmó a Democracia: “El dólar a 340 pesos para el agro es un parche más, es una medida que lo único que hace es distorsionar los precios, nadie sabe lo que valen las cosas, afecta brutalmente a la transformación en proteínas, los pollos, los cerdos, la leche, los feedlots, realmente al productor le va a costar muchísimo, en un año de seca, donde no hay alimentos, afrontar este aumento en la comida de los animales, es una locura total y no genera ningún beneficio para el agro, son parches sobre parches”.

“Un ministro de Economía que habla únicamente de los últimos once meses, cuando en los últimos veinte años gobernaron dieciséis años con las mismas recetas, con los mismos fracasos. Y venir a prometer ahora que, a partir del primero de septiembre, van a eliminar las retenciones es de una demagogia y un cinismo que solamente Massa, que cambia tanto de camiseta, puede ostentar”, aseveró.

“Lo único que estamos viendo es el deterioro de la producción, de la economía, del país, y esto genera más incertidumbre y más pobreza. Hoy lo vimos con el precio del dólar, tengamos claro que no subió el dólar, bajó el peso, y cuando el peso baja lo único que logramos es que la Argentina sea cada vez más pobre, los salarios alcancen menos, las inversiones no lleguen. Es un día muy triste, porque si creen que con esto pueden sacar al país adelante, es una visión muy negativa”, consideró.

¿Qué dice el decreto?

La decisión sobre el lanzamiento de este cuarto dólar agro, que se tomó en el marco del Programa de Incremento Exportador (PIE), se formalizó por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 378/2023, publicado en el Boletín Oficial.

Según lo dispuesto, el Banco Central establecerá los mecanismos para que los sujetos que liquiden divisas hasta el 31 de agosto de 2023, inclusive, incluidos los supuestos de prefinanciación y/o postfinanciación de exportaciones o un anticipo de liquidación, perfeccionen esa operatoria a $340 por cada dólar.

También, la autoridad monetaria instrumentará los mecanismos necesarios para que el resultado de toda liquidación de divisas que se concrete en el marco del presente Programa sea a opción del exportador: acreditado en una cuenta especial cuya retribución se determine en función de la evolución del tipo de cambio de referencia de la Comunicación "A" 3500 del Banco Central, pudiendo quedar abiertas sin fecha de vencimiento; o aplicado a la suscripción directa de Letras Internas de ese Banco en dólares liquidables en pesos.

Para el caso de los sujetos que efectúen operaciones de exportación de mercaderías que requieran de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE), se consideran incluidas, en el marco de lo dispuesto en esta medida, aquellas previas o posteriores a la fecha de entrada en vigencia de este decreto, aún sin estar perfeccionadas, así como la compraventa con precio en pesos "a fijar", puntualizó el DNU.

Asimismo, el Ministerio de Economía, el Banco Central, la AFIP y la Comisión Nacional de Valores dictarán "las normas complementarias, aclaratorias y operativas necesarias para la efectiva aplicación de lo previsto, con el fin de asegurar que las mercaderías incluidas en el beneficio dispuesto por el presente Programa se correspondan a operaciones de este decreto, como así también todas aquellas disposiciones que se vinculen con aspectos comerciales y logísticos, incluyendo la posibilidad de implementar programas de compensación vinculados a la cadena de valor del producto del que se trate", de acuerdo con el texto oficial.

En tanto, la Secretaría de Agricultura podrá disponer la prórroga automática adicional de las DJVE con fecha de embarque y la prórroga automática, hasta el 30 de septiembre de 2023, inclusive, de las mercaderías que considere, por un plazo de 240 días corridos.

El Ministerio de Economía fue autorizado a emitir una Letra en dólares, a diez años, que devengará una tasa de interés igual a la que devenguen las reservas internacionales del Banco Central por el mismo período y cuyos intereses se cancelarán semestralmente.

El Poder Ejecutivo justificó esta medida al señalar que el aumento en la oferta de divisas "contribuye a aliviar el impacto negativo en las importaciones locales por la suba en los precios de combustibles y la energía que afecta severamente la disponibilidad de reservas externas, considerando el contexto internacional actual".

Por tal motivo, consideró necesario "continuar la implementación de políticas que tiendan al fortalecimiento de las reservas del Banco Central, estimulando la generación de ingresos genuinos del Estado Nacional, producto de la exportación de mercaderías con baja incidencia en las cadenas de valor de abastecimiento nacional".

Quita de retenciones

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció, ayer, la eliminación de las retenciones que todavía pesaban sobre seis economías regionales, en el marco de su discurso en La Expo Rural 2023.

En este contexto, Frederking afirmó: “Con respecto a la quita de las retenciones a las economías regionales, sería un beneficio para las economías regionales, pero hasta que no lo vea publicado en el Boletín Oficial lo dejaría en suspenso. La palabra de Sergio Massa lamentablemente está muy devaluada”.

Y Franco agregó: “Como anuncio es muy positivo. Está pensado especialmente para el productor primario, de vid, tomate, arándanos. Esperemos que lo puedan aprovechar todos los productores y que los trámites sean sencillos”.

Massa cuestionó a quienes lo precedieron en la palabra por haber dicho que se aplicaban retenciones a "200 economías regionales". Como respuesta, advirtió que "no todo vale en la campaña", para luego precisar que hasta el 31 de agosto solo quedan seis producciones en esa situación y anunció que a partir del 1° de septiembre ninguna economía regional pagará retenciones.

El anuncio del Palacio de Hacienda alcanza al maní, vino, arroz, tabaco, industria forestal y cáscara de cítricos. "No son 200 economías regionales como escuché recién o hace un rato que tienen retenciones; hasta el 30 de agosto quedan solo seis, y a partir del 1 de septiembre ninguna economía regional en la Argentina va a pagar retención", señaló.

"Me parece importante dejarlo sentado, sobre todo porque no vale todo en campaña. Consignas fáciles de repetir, lindas para la tele, 5 relatos posibles con las cuentas macroeconómicas de la Argentina, son solamente pan para hoy y hambre para mañana", dijo el precandidato de Unión por la Patria durante su exposición en la 135ª Exposición Rural de Palermo. También brindaron discursos Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Javier Milei y Juan Schiaretti, aspirantes a la Presidencia de la Nación al igual que Massa.

La medida oficial fue apoyada por las cámaras sectoriales como la Coviar, que enrola a toda la industria vitivinícola. Según diversas proyecciones, lo que dejará de recaudar el Gobierno son unos US$ 110 millones. En 2022, las economías regionales exportaron más de 11.000 millones de dólares, con más de 30 sectores, según un reporte de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Massa pidió al sector agropecuario que considere las "medidas transitorias" que el Gobierno debe tomar, teniendo en cuenta "la coyuntura", marcada por los condicionamientos que "el programa con el Fondo y la sequía le imponen a la economía argentina".

También hizo hincapié en los esfuerzos realizados por el Gobierno para acompañar a todos los productores por los impactos climatológicos que hubo desde sus inicios al frente del Palacio de Hacienda: "Tuvimos sequía, heladas tempranas, granizo, gripe aviar", enumeró. También reconoció que puede haber medidas antipáticas, pero prometió que serán transitorias: "Hay medidas transitorias que pueden ser más o menos agradables o más o menos cuestionables, pero que tienen que ver con la realidad del momento y no se las puede analizar sin tener en cuenta la coyuntura", expresó Massa.

También tiró un dardo a los candidatos de la oposición que previamente habían dado sus puntos de vista: "Consignas fáciles de repetir, lindas para la tele, cinco relatos posibles con las cuentas macroeconómicas de la Argentina, son solamente pan para hoy y hambre para mañana", señaló.

¿En qué situación están las economías regionales a las que el Gobierno les sacará las retenciones?

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció la eliminación de las retenciones que todavía pesaban sobre seis economías regionales, en el marco de su discurso en la 135ª edición de La Rural.

Desde el atril en el Predio Ferial, hizo un contrapunto con los candidatos que hablaron previamente y les aclaró: "No son 200 economías regionales como escuché recién o hace un rato que tienen retenciones. Hasta el 30 de agosto quedan sólo seis y a partir del 1 de septiembre ninguna economía regional en la Argentina va a pagar retención".

Las seis economías regionales que todavía contaban con retenciones son el maní, vino, arroz, tabaco, industria forestal, cáscara de cítricos. Pero ¿Cuánto pagan de retenciones estas economías y en qué situación se encuentran?

Coninagro, en su último semáforo de economías regionales con información de mayo de este año, reveló el complejo panorama que atraviesan. El documento registró los efectos de la sequía y la volatilidad de precios sobre 19 economías regionales, entre las cuales están incluidas las seis que tendrían una mejora con la quita de las retenciones.

De las seis economías, cuatro tienen un semáforo rojo, de situación de crisis o signo de crisis, y dos en amarillo, en señal de advertencia.

Ninguna está pasando por un buen momento, por lo que la medida sería un alivio para las alicaídas finanzas de estas industrias.

