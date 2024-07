El campo le pide medidas concretas al Gobierno, más allá de los anuncios

El presidente Javier Milei reiteró su "compromiso" de eliminar las retenciones y prometió el levantamiento del cepo al dólar, aunque evitó dar precisiones de fechas para su concreción, al brindar su discurso en la inauguración de la Exposición Rural.

"Nadie tiene tantas ganas, y yo en particular, de salir de este esquema que entre retenciones y cepo le expropia al campo el 70 por ciento de la producción", enfatizó Milei desde el predio de Palermo.

Ante la mirada atenta de productores, autoridades del agro y su Gabinete, el mandatario aseguró: "Dijimos que íbamos a eliminar el cepo; todos los días eliminamos regulaciones.

Pagamos solamente el 15% de las importaciones, hoy se paga el 80% de las importaciones, y cada día estamos más cerca de abrir el cepo".

Sobre ello, ahondó: "También debemos saber que quitar los parches sin antes solucionar el problema de fondo sería agravar la crisis que heredamos. Por eso, no nos importa cuánta presión haya ni de dónde venga, nosotros no vamos a apresurarnos demagógicamente. Vamos a respetar el logro del equilibrio macroeconómico y vamos a avanzar conforme sea logrado”.

En la misma línea, planteó que "una vez que la inflación se acerque al 0%, terminaremos de liberar el cepo de una vez por todas y para siempre". Además, anunció que en septiembre se reducirá el Impuesto PAIS al 7,5% para avanzar en su eliminación durante el mes de diciembre.

Tras el reclamo del sector por la quita a los derechos de exportación, el mandatario recogió el guante y aseguró que el Gobierno tiene intenciones de avanzar en ese camino, pero sin precisar tiempos, y pidió paciencia y apoyo en las medidas que se están adoptado. "En toda la discusión de la Ley de Bases hubo una presión enorme para coparticipar las retenciones. Sin embargo, nos mantuvimos estoicos; no cedimos un milímetro y las retenciones quedan en poder del Poder Ejecutivo Nacional, de modo tal que sí podrán ser eliminadas. Y ese es mi compromiso", destacó el jefe de Estado sin hacer mención a la suba de retenciones que proponía el proyecto en una de sus versiones originales.

Referentes del agro consultados por Democracia destacaron las expectativas que se mantienen en el sector, pero pidieron decisiones cuanto antes.

Más “concreciones”

Andrés Moutous, presidente de la Sociedad Rural de Junín, remarcó que “lo que dijo el presidente es lo que venimos pidiendo todos desde el sector agropecuario. Lo que estamos esperando es que finalmente se lleven adelante”.

Moutous destacó que es necesario “que todas esas palabras e ideas que viene marcando en el discurso se concreten. En el fondo, todos coincidimos con eso y esperamos que sea cuanto antes posible”.

Sobre las expectativas de que la baja de retenciones ocurra este año, dijo: “Ojalá que sí, pero lo veo difícil”.

Por su parte, el concejal de la Coalición Cívica-Juntos y productor Rodrigo Esponda resaltó: “Evidentemente el presidente tiene muy claro el diagnóstico del agro argentino, lo tenía también cuando estaba en campaña. Lamentablemente las promesas de campaña todavía no llegan y las soluciones se siguen pateando para adelante. Esperemos que rápidamente se empiecen a concretar porque la situación no es fácil”, y agregó que “los precios internacionales no acompañan, el clima no acompaña y las medidas que teóricamente se iban a tomar apenas asumiera el Gobierno no se han tomado”.

Esponda reconoció que “uno tiene expectativas, esperanzas, sabe de las dificultades que está atravesando Argentina, pero también entiende que las cosas no se pueden seguir dilatando eternamente y que hay que tomar las medidas concretas para poder darle solución a la inversión, al trabajo, a la producción”.

“Ojalá rápidamente puedan comenzar a concretarse las cuestiones que se prometieron para poder seguir adelante y poder trabajar con más confianza, más expectativa y por sobre todo generando mayor producción, inversión, trabajo, más divisas para el país”, pidió.

En otro orden, cuestionó: “Tenemos el presupuesto inmensamente desproporcionado con la SIDE, tenemos los pliegos del juez Lijo; hace ruido al discurso que hoy dio el presidente. La verdad es que es completamente contrapuesto con lo que uno espera del país: un país productivo o un país donde el dinero vaya a la SIDE o donde se quiera ampliar la Corte con jueces completamente cuestionados”.

Por último, afirmó: “Hay expectativas, uno trata de ser optimista, pero hay que empezar a dar pasos concretos y no solo anuncios”.

Esperar “unos meses más”

Consultado Aníbal Fernández, presidente de la Sociedad Rural de Lincoln, destacó el discurso de Milei y también el brindado por el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino.

“Estamos contentos, esperamos que cumpla. Aguantamos 15 años, creo que tenemos que aguantar un año con este gobierno”, resaltó.

“También conformes con las palabras del presidente de la Sociedad Rural, Pino. Hemos seguido trabajando contra viento y marea. El campo es lo que mantiene la economía del país. Creo que las retenciones las irán bajando a medida que tengan dinero. El Estado está quebrado, se irá acomodando de a poco. Esperamos que se cumpla. Unos meses más hay que esperar”, destacó en consonancia con el pedido de paciencia al sector.

Por su parte, la presidenta de la Federación Agraria Filial Junín, Rosana Franco, destacó que “fue un discurso educado, simple, con muchos halagos hacia el sector, pero no hizo anuncios grandilocuentes, solo pequeños gestos”.

La dirigente consideró: “Necesitamos definiciones con fechas más o menos precisas”. A su vez, reconoció que “es muy importante que un presidente vuelva a la Exposición de Palermo. Seguiremos esperando definiciones acerca de nuestras peticiones sobre todo para los productores de menor escala. A nuestro entender, desde la FAA, vamos a tener que esperar”.

Milei: “Tenemos un norte clarísimo”

En relación a los tiempos y urgencias del sector, en su discurso Milei remarcó que “el programa económico tiene tiempos y condiciones, hay que mirar la película y no solo la foto".

"En el interín, seguiremos avanzando sin pausa en las desregulaciones", prometió el mandatario nacional, que aseguró que "la debacle económica nacional comenzó cuando los políticos le dieron la espalda al campo".

El mandatario compensó la indefinición de las fechas con palabras de elogio y de "admiración a los productores que todos los días salen a producir alimentos para 500 millones de seres humanos".

"Tenemos un norte clarísimo. Venimos a limitar el poder arbitrario del gobierno. Venimos a liberar al sector privado. Venimos a sacarle de encima la bota asfixiante del Estado a los productores. Efectivamente les estamos sacando la bota de encima y los estamos dejando de asfixiar para que vuelva a ser el sector privado el que produzca y genere riqueza", destacó. "Merecen ser llamados héroes", sostuvo Milei, que consideró que "cultivar el suelo es servir a la Patria".

Sociedad Rural Argentina

Previo a la palabra de Javier Milei, habló el titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, quien pidió "paciencia" al campo en el acto central de la muestra. "Creemos útil darle al Gobierno un espacio de confianza", destacó junto con las medidas a favor del sector, pero también le pidió directamente la eliminación de las retenciones, uno de los reclamos históricos del sector.

"Hablamos desde una postura esperanzada, pero realista. Preferimos en este momento apelar a la paciencia del hombre y la mujer del campo porque creemos útil darle al Gobierno un espacio de confianza como se lo dio la ciudadanía en las elecciones de 2023".

En otro orden, Pino destacó las medidas a favor del campo, y en referencia a las retenciones y al cepo cambiario dijo: “Los productores seguimos agobiados por el derecho a la exportación que tratan de forma desigual al campo en comparación con los demás sectores económicos y productivos. Las retenciones son un impuesto distorsivo, discriminatorio y confiscatorio”, y agregó que “los productores necesitamos la certeza de que usted eliminará las retenciones. Si seguimos trabajando es porque confiamos en su palabra, porque lo que producen las retenciones es el desaliento y la desaparición del productor agropecuario”.

A su vez, señaló “la existencia de diferentes tipos de cambio que deben ser unificados, así como debe ser eliminado el cepo cambiario.