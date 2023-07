“En Junín hay una necesidad de nuevas escuelas”, resaltó Francina Sierra

Francina Sierra es secretaria general de la filial Junín de Suteba y, desde el año pasado, también subsecretaria provincial de Políticas de Comunicación Sindical del gremio que dirige Roberto Baradel, de buena relación con el oficialismo provincial. Expresión local de esa sintonía es la inclusión ahora de esta dirigente en la lista que lleva a Valeria Arata como candidata a Intendente.

Sierra es precandidata a concejal en tercer lugar por la boleta de Unión por la Patria y, en esta entrevista que dio a TeleJunín abordó cuestiones nacionales, provinciales y esbozó cuál será su eje de trabajo si resulta electa.

- ¿Qué expectativas tiene para esta contienda electoral?

- La de poder hacer una excelente elección. Nuestra fuerza política, Unión por la patria, dio muestras de haber podido cerrar esas discusiones que todos vimos y generar la unidad necesaria. Tenemos la síntesis en un gran candidato nacional que es Sergio Massa, que está dando muestras a brazo partido de cómo se la está jugando por nuestra patria, con el acuerdo que está negociando con el FMI, con lo que está haciendo todos los días para que los distintos sectores se sientan incluidos y sostenidos en un momento económico complejo, pero aun así estamos competitivos. Y ni hablar del candidato a gobernador: Axel tiene que reelegir porque hizo una gestión inmensa, enorme. Ha dado vuelta a la Provincia en muchísimas áreas. Y, por supuesto con Valeria Arata tenemos toda la expectativa de que ella pueda ser intendenta.

- ¿Cómo se conjuga en el discurso el tema económico con el tema local?

- El tema de la inflación es un tema complejo que nos afecta a todos. La diferencia de los compañeros y compañeras registrados es que tenemos paritarias permanentemente y sostenemos un nivel de salario que o le empata o está por encima de la inflación. Y hoy no hay pérdida de fuentes de trabajo, sino todo lo contrario. Eso es una diferencia abismal entre lo que podría ser un gobierno de derecha y el gobierno de UxP. Un gobierno que, por más que la inflación, -que ahora está descendiendo, por suerte… bueno, por suerte no: por el trabajo que viene haciendo el equipo económico de masa- aún está en valores altos, tomó la decisión política de sostener el salario con paritarias.

Hay, por supuesto, sectores en situación más compleja, como la de los trabajadores de la economía popular, pero hay un gobierno también enfocado en eso, en sostener, en apoyar. La mayor problemática es la desigualdad y eso nos lo dejó el macrismo y un acuerdo impagable con el Fondo y que hay que renegociarlo para poder salir de esta situación.

- El del acceso a la vivienda es otro problema para la clase media…

- Tenemos en Junín obras de gran envergadura que se están llevando a cabo, como lo del paso bajo nivel, como la travesía urbana que vamos a tener pronto sobre Ruta 7 y las 149 viviendas del Plan Procrear. Hay mucha obra pública y eso es lo que resaltan los trabajadores. Es cierto, no hay planes de vivienda como el Procrear, pero ahora va a salir uno nuevo por sorteo porque efectivamente con gobiernos nacionales o populares, como fueron los de Néstor y Cristina (Kirchner), ahí pudimos tener alguna política para la clase media para que pueda acceder el crédito y construir. Ahora, estas 149 viviendas –con inscripción ya abierta para que los vecinos y vecinas de Junín se puedan anotar- son las únicas viviendas a precios accesibles que tenemos hoy en Junín.

- Según dijo el gobernador en la provincia se abrió una escuela cada ocho días. ¿Es así? ¿Y cómo está Junín en ese aspecto?

- Es así. Son 172 escuelas en dos años. Al principio la pandemia detuvo la actividad, pero luego se reactivó y ya el gobernador inauguró la escuela 172. En el caso de Junín no tuvimos escuelas nuevas de creación. Las estamos solicitando, las tenemos en carpeta porque hay una necesidad de nuevos edificios escolares, no solamente para descomprimir aquellas escuelas que hoy comparten edificio primarias y secundarias, sino que estén ubicadas en los distintos barrios de la ciudad para que los chicos, chicas y jóvenes tengan una escuela en su barrio, se puedan identificar con ese lugar.

Hay barrios que nos lo están pidiendo. Pero para eso hay que garantizar que haya tierras para que esa escuela se pueda construir y eso lo vamos a poder hacer cuando tengamos una intendenta, en este caso Valeria Arata, como representante de Unión por la Patria, porque no lo pudimos hacer en los ocho años de Pablo Petrecca.

- ¿La educación es inclusiva, pero con calidad en la Provincia y en Junín?

- Sí, sin duda. Es un proceso que abarca varias aristas. Por ejemplo, un niño que no está bien alimentado no puede aprender bien y el Servicio Alimentario Escolar y el programa provincial MESA –por ejemplo- atienden ese tema que no estaba garantizada en el gobierno anterior. Después, están los docentes que ponen todo dentro de la escuela y tantas veces son estigmatizados. Ellos son los que se bancan la escuela pública con el cuerpo todos los días en sectores muy vulnerables. No solamente enseñando sino también aportando a las familias que se acercan a la escuela la satisfacción de sus necesidades. Lo digo porque hay funcionarios del gobierno de Petrecca o legisladores que se llenan la boca hablando de educación y en realidad lo único que piensan es en el recorte; en el gasto que significa la educación para un gobierno.

- Se habla de que más de la mitad de los jóvenes no terminan la secundaria, ¿esto es así?

- Hay una problemática de terminación en la secundaria, pero también cada vez hay más programas que ayudan a contener a esos jóvenes que se van del formato de escuela tradicional. La Provincia les está ofreciendo otro tipo de programas donde se pueden insertar y donde pueden terminar sus estudios, como el programa Fines, que es nacional, y las nuevas escuelas que inauguramos ahora, las EPS, escuelas con tramo de formación profesional como Casa Huerta, donde los alumnos la van a poder tener terminada en cuatro años y además irse con un oficio.

- ¿Casa Huerta está funcionando en este momento?

- Sí, por supuesto. Ya la inauguramos muy a pesar de todas las críticas y muy a pesar de que este gobierno de Pablo Petrecca y sus funcionarios se opusieron hasta el último momento, obstaculizaron todo lo que pudieron esa apertura.

- ¿Cuántos alumnos tiene actualmente Casa Huerta?

- Tiene una comisión de 15 alumnos y esto lo quiero explicar porque hay mucha controversia. Este nuevo formato de escuela secundaria con articulación profesional está pensado por comisiones porque a lo que se apunta es a revincular jóvenes que están afuera del sistema educativo. Para asegurar ese objetivo la idea es que haya menos cantidad de alumnos para que el trabajo sea personalizado. Los alumnos tienen cuatro docentes permanentes –una secundaria común tiene hasta 10 - más un instructor de la formación profesional con la que van a egresar, que en este caso va a ser electricidad.

- ¿Cree que, si gana JxC a nivel nacional, se vendría un ajuste para el trabajador?

- Sin duda. No solamente que vienen a ajustar, a eliminar puestos de trabajo porque piensan en un país donde hay más de 20 millones de personas que sobran, sino que, además, ya lo dice la candidata (Patricia) Bullrich: van a reprimir ante cualquier medida a la que el pueblo se oponga o a la que los trabajadores organizados se opongan. Y ya lo vivimos en 2017 con la reforma previsional y lo vivimos con las imágenes de Jujuy, con Morales, candidato a vicepresidente de Larreta. Es decir, no es que nos lo estamos imaginando: es lo que va a pasar.