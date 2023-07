“Queremos transparencia en el dinero que se gasta porque no va a los barrios”

Seguridad, ordenamiento y claridad en el gasto del Estado municipal, salud, radicación de empresas y trabajo con las sociedades de fomento son algunos de los ejes de gestión que propone Norberto Delgado si resulta electo intendente en las próximas elecciones.

“Como prioridad, con mi equipo vamos a trabajar el tema de Seguridad. Se estima que los delitos han aumentado más de un 120% en Junín. A pesar de que no hay una estadística oficial sobre lo que está pasando, lo estamos viviendo en el día a día: hace poco en Saforcada los vecinos tuvieron que salir a la calle. O sea, que no se puede contener siquiera a unos pocos vecinos. Evidentemente, la situación se ha desbordado”, afirmó el precandidato por Hacemos Por Nuestro País que en esta charla que mantuvo con TeleJunín, expuso buena parte de su plataforma de gobierno.

- ¿Cuál es su propuesta de gestión para los juninenses?

- La primera cuestión tiene que ver con algo que está muy candente: la seguridad. Desde el año 1985 no teníamos abatidos en delitos en nuestro municipio y ahora los tuvimos. Entonces estamos hablando de algo que realmente es preocupante en la ciudad. Pero el tema es la solución. Tenemos las herramientas para eso. Está en la parte de monitoreo. Se compró hace poco el sistema “Ojos en Alerta” que funcionó muy bien en San Miguel. O sea, vamos a apuntar a la prevención con mi equipo de trabajo.

- Entiendo que también tiene como prioridad revisar el gasto de los recursos del municipio.

- Al vecino hay que explicarle en dónde, cómo, cuándo y por qué se gasta el dinero que aportamos. Hablamos de transparencia en el gasto de fondos que no están yendo a los barrios porque los recorro junto con mi equipo -en el que me acompaña la futura concejal Betty Bruno- ¿Y qué pasa? No hay alumbrado, los vecinos se quejan de que no se los atiende… Pero no vamos a hablar de lo que no se hace. Vamos a hablar de lo que nosotros podemos hacer y es brindarle calidad de servicio a los barrios. También tenemos un excelente contacto con las sociedades de fomento.

- ¿Qué datos lo llevan a poner el acento en el destino de los fondos municipales?

- Por ejemplo: en el presupuesto del año pasado (2022) hubo un gasto en Personal Superior Jerárquico de 275.000.000 de pesos y el de Personal de Servicio, Administrativo y Operarios fue de 230.000.000. ¿Cuáles son las cifras para este año en esos rubros? El gasto jerárquico se va a 475.000.000 de pesos y a personal de servicio solamente $350.000.000. No aumentaron en la misma proporción, pero la pregunta es… ¿Cuánto personal jerárquico puede haber en el municipio de Junín? Muy pocos porque –supongamos- que por Secretarías y Subsecretarías se ocuparían 50 puestos de trabajo contra 1300 empleados que hoy tiene el municipio y que son los que dan la cara a la gente.

- ¿Y cómo solucionaría esto?

- El primer paso es llegar a la intendencia y hacer la auditoría que corresponde para ver qué es lo que tenemos, en qué se gastó y -a partir de ahí- hacer un proyecto de trabajo que ya está planificado de prioridades para brindarle esos recursos al vecino. Dar participación a los vecinos. Porque, a ver… en el barrio Los Almendros no sabe qué calle es cual. Bueno ¿dónde están los carteles para este lugar? ¿Dónde está la mantención de las periferias? En el barrio Villa del Parque no pasan las máquinas. Tenemos una sola máquina en todo el municipio. Entonces ¿Qué es lo que está pasando con esto?

- ¿Y qué idea tiene para incentivar al sector privado?

- Sabemos que no podemos prometer trabajo si no hay empresas. Acá felicito a los empresarios que hoy están apostando en Junín, que no solo sufren a nivel local sino también lo que le pasa a nuestro país, a nivel nacional, porque, por ejemplo, los camioneros están sufriendo una fuerte caída de la actividad. Hubo 50% menos vehículos que fueron al Puerto del Rosario, pero bueno… Me he reunido con empresas del Parque Industrial Pilar y al menos cinco me dijeron que si acá ampliamos nuestro parque industrial, estarían dispuestos a venir. ¿Desde hace cuánto que Junín no es fabril? ¿Que no vienen empresas a Junín? O sea: si con una reunión con cinco empresarios tengo esta respuesta ¿Cómo sería si esto se hace constantemente desde una gestión? Y sabemos que hay empresas que han venido y no las han dejado entrar y se han tenido que ir a Salto, a Chacabuco. Entonces falta gestión, falta preocuparse por la Ciudad. Junín hoy da para mucho más.

- ¿Hay otras actividades que se pueden potenciar?

- Si se instalan cinco empresas, ¿cómo impactarían a las que ya están trabajando? ¿Cómo sería a nivel estratégico? ¿Cómo influiría en el nivel de venta de vehículos? ¿En la demanda de hoteles? Solamente estamos hablando de eso. Pero tenemos también una parte en la caída de lo que es el Turismo. Estamos mal en ese sentido. No tenemos una laguna que presentar y hace cuánto que no tenemos un aeródromo.

- Entiendo que Salud es otro de los temas que tiene como prioridad…

- Exacto. Vamos trabajar el tema de la salud en un problema que tenemos que son las Salitas que están desatendidas. Las personas que van no saben si está el médico, si faltó. Vamos a trabajar para que algo tan simple como una consulta por la web le informe al vecino qué salita está atendiendo, a qué hora y con qué médico. Para que la gente no esté boyando para saber dónde la pueden atender y terminan todos en una guardia donde se genera un problema sanitario, más ahora con problemas como la bronquiolitis. Creo que falta sentido común y preocuparse por las cosas que le faltan a la gente, que son estas.

- Pasando al tema político, usted se postulaba para la lista de Patricia Bullrich y ahora va por la de Juan Schiaretti, ¿qué motivó ese cambio?

- Lo más importante: yo soy de la idea de pensar siempre en Junín y poder trabajar para el ciudadano de Junín. Y en el caso de Patricia, el amor es de a dos y no fui valorado en ese lugar porque hubo manejos fuera de lo que es el ámbito político. Malos manejos y mafias en el manejo de muy mala intención. Y esto se notó en que quedó afuera (Ricardo) De la Fuente. Quedaron fuera muchos candidatos potables que podían sumar al municipio. Hubo una mesa en la que se presentó públicamente a candidatos. Vino un senador (provincial), (Marcelo) Daletto, que dijo “esta es la mesa Bullrich y estos son los candidatos. Todos van a tener lugar”. Y de golpe y porrazo, se presentó una lista por debajo sin avisar a nadie. Si nosotros no estábamos atentos, quedábamos afuera.

- ¿Cómo cree que toma la gente estos cambios?

- La gente está cansada de ver esas cosas. Está cansada de ver a los políticos pelearse unos contra otros. Por eso el 40 por ciento no sabe a quién votar porque está cansada de esa política. ¿Cómo vamos a cambiar como país si no somos leales entre nosotros?

- Para concluir, ¿qué nos dice de la lista de Juan Schiaretti y Florencio Randazzo?

- Schiaretti puede hablar con hechos. Tiene en Córdoba 1600 empresas e industrias que están trabajando, tiene superávit en su provincia, un alto apoyo en todo sentido. También me gusta Randazzo, que ha hecho una muy buena gestión. En lo personal, se me dio la oportunidad de sumarme al espacio de Schiaretti-Randazzo que va con Chiche Duhalde como primera diputada y pude presentar la lista con mi equipo -encabezado por Damián Farah junto a profesionales de la Facultad de Ciencias Económicas y de otros rubros que tienen alta experiencia en auditorías gubernamentales, transparencia y planificación- y seguir con este proyecto que tenemos para Junín, que es lo importante.