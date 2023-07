Juntos quiere saber cuántos presos son liberados en Junín y quién los controla

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un pedido de informe impulsado por Juntos por el Cambio, dirigido a autoridades y organismos provinciales sobre la cantidad, control y seguimiento de presos liberados en unidades penitenciarias de Junín.

Por otra parte, el concejal Lautaro Mazzutti, en representación del bloque Unión por la Patria, manifestó que, con el fin de darle un “tratamiento profundo y serio a un tema tan sensible” solicitó que se cite a reunión ampliada de comisión a los funcionarios del Juzgado de Ejecución Penal, Patronato de Liberados, Fiscal General y otros funcionarios que se estime conveniente.

“Esto no es más que ser coherente con lo planteado en comisión. Entendemos que es un tema importante, que tiene impacto en la comunidad y creemos que merece un tratamiento serio y profundo, que no alcanza con solo un proyecto de comunicación pidiendo un informe – manifestó-. Este pedido de informe se hace quizás a funcionarios que no tienen que ver o no son competentes en la liberación o seguimiento de los casos”.

Por su parte Melina Fiel, desde Juntos por el Cambio leyó la propuesta de su bloque, que luego fue aprobada por unanimidad- dirigida a las autoridades de la provincia de Buenos Aires, como Ministerio de Justicia, Patronato de liberados, Servicio Penitenciario, para que informen al Concejo Deliberante de Junín sobre “la cantidad de personas detenidas que han recuperado y salido en libertad, en las unidades penitenciarias sitas en el partido de Junín: UP 13, UP 16 y la UP 49”.

Solicitan que informen sobre las medidas llevadas adelante desde dichos organismos públicos destinados al “control, supervisión, reinserción social, de las personas que recuperan su libertad desde las unidades penitenciarias instaladas en Junín”.

La concejal manifestó: “Dado el conocimiento que todos tenemos de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires y puntualmente en Junín, lo que nos interesa saber es cuál es el seguimiento, el control, la supervisión, si se quedan en Junín, si vuelven a sus distritos, si hay una verdadera reinserción y también tener en cuenta que el Ejecutivo municipal, hace mucho tiempo lleva adelante muchas medidas para prevenir los delitos de inseguridad, entre ellos, el centro de monitoreo, con nuevas cámaras de seguridad, la ampliación de luminarias, el control y la articulación de todas las fuerzas de seguridad”.

También mencionó que a propósito de la visita del Gobernador que se hará hoy, los concejales y legisladores del Frente de Todos le pidan que la seguridad sea prioridad no solo para los vecinos de Junín sino para todos los de la provincia de Buenos aires.

Modificación en tarifa de taxis

Entre los despachos de comisión aprobados por unanimidad, se aprobó el pedido de modificación tarifa de taxis, por parte de la Asociación Taxistas Unidos de Junín. La tarifa pasará a costar 250 pesos la bajada de bandera y 25 pesos la ficha. Anteriormente estaba a 210 y 21, respectivamente.

Homenaje a Horacio Tusso

Al inicio de la sesión, el concejal Rodolfo Bertone presentó la moción de homenaje al ex edil Horacio Tusso, al cumplirse hoy 10 años desde su fallecimiento e invitó a sumarse al homenaje que se hará hoy, a las 11, en calle Chile entre Carlos Gardel e Iberlucea. Esta moción fue aprobada por unanimidad y se hizo un minuto de aplauso en el Salón Rojo.

Aniversario de la Escuela de Educación Técnica

También se trató y aprobó por unanimidad el homenaje y celebración de los 75° Aniversario de la Escuela de Educación Técnica N° 2 “Patricias Argentinas”, ubicada en calle Discépolo 448, que se cumple este viernes 14 de julio, “por su labor brindando y trabajando en forma sostenida garantizando el derecho a la educación secundaria técnica y promoviendo condiciones de acceso, permanencia y egreso a miles de jóvenes y adolescentes de nuestra ciudad”.

Al respecto la edil Emilse Marini (Juntos por el Cambio) recordó que la misma fue creada el 31 de marzo de 1948 por inspiración de Elisa Duarte de Arrieta y comenzó a funcionar el 16 de julio de ese mismo año.

“El trabajo sostenido de docentes y toda la comunidad ha garantizado las condiciones de acceso, permanencia y egreso formando a los jóvenes en la alfabetización científica y técnológica. La Escuela Técnica N° 2 ha venido sosteniendo su labor educativa y comunitaria en beneficio de miles de jóvenes y adolescentes de nuestra ciudad y de su zona su zona de influencia”, apuntó.

Atención médica en Agustín Roca

El Concejo Deliberante dio permiso de uso de la dependencia municipal en Agustín Roca para que una nutricionista atendiera en el lugar. Concretamente se trata del Centro Atención Primaria de la Salud (CAPS) que está en dicho pueblo, donde atenderá una profesional en nutrición, sin cobrarles a quienes no tengan obra social.

Al respecto Victoria Muffarotto (Unión por la Patria) aclaró que si bien su bloque acompañaría la iniciativa, advirtió que en el proyecto no figuraba quien había pedido que la nutricionista atendiera allí, si ella tenía título habilitante, y atendía por obra social, cuestiones que al no estar registradas en el proyecto, daban cuenta de descuidos o desprolijidades en el mismo. Ante esto, el doctor Javier Prandi, que es concejal de Juntos por el Cambio, aclaró que figuraba la matrícula de la profesional en el proyecto, que algunos vecinos habían hecho el pedido y destacó el beneficio que se les daba a la comunidad.

Comerciantes damnificados

El concejal de Unión por la Patria, Lautaro Mazzutti, presentó un proyecto de ordenanza para asistir a los comerciantes de Rivadavia afectados por la obra del bajo nivel de Rivadavia.

El proyecto modifica el capítulo 2 de la ordenanza que crea el Fondo Municipal de Financiamiento, Asistencia y Apoyo Destinado a Microemprendimientos y Comercios Afectados Transitoriamente por Situaciones de Fuerza Mayor, creado por Mazzutti durante la pandemia por Covid-19.

Con respecto a esto el edil manifestó: “Ante la inacción y la poca previsión del municipio decidimos actuar rápidamente y hoy a la mañana (por ayer) presentamos una modificación a la ordenanza que ya creó el Fondo para Microemprendimientos para incorporar cómo sujetos del mismo a los comercios afectados por causas de fuerza mayor como lo es la realización de una obra pública tan importante.”

Agregó que “no hay excusas, solamente tienen que acompañar nuestro proyecto que aumenta el monto afectado para ayudar a estos comercios, que en este caso no deberán reintegrar lo recibido. Los recursos ya están generados por esta ordenanza que estamos modificando. Hay dinero para asistir mensualmente a los afectados hasta que termine la obra. Esta iniciativa de nuestro bloque le genera más de 20 millones de pesos mensuales al municipio.”

El concejal que también es el presidente del bloque añadió “No hay motivos para que no acompañen este proyecto, en realidad si, desentenderse de la problemática y querer responsabilizar a Provincia y Nación, que en este caso está haciendo una obra que le cambiará la vida a los juninenses con una inversión de más de mil millones de pesos.” Para finalizar Mazzutti dijo “los comerciantes afectados por la obra de Avda. Rivadavia no se merecen el manoseo al que los somete el Intendente y sus funcionarios”.