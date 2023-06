Casi 200 vecinos se jubilaron con el Plan de Pago de Deuda Provisional

Casi 200 vecinos de Junín obtuvieron en las últimas horas su jubilación mediante la nueva Ley de Plan de Pago de Deuda Previsional. Ayer, se realizó el acto de entrega de estas primeras resoluciones, en el Club de Los Abuelos, con la presencia de las jefas de las UDAI I y II de Anses, Carolina Echeverría y Lucía Astudillo.

La jornada también contó con el acompañamiento del director ejecutivo de la UGL XXXI de PAMI Junín, Andrés Merani; legisladores provinciales y concejales del bloque del Frente de Todos del distrito.

“Estamos muy felices de encontrarnos con nuestros primeros jubilados por el nuevo plan de pago de deuda provisional. Es una ley que estábamos esperando hace muchísimo tiempo y este primer encuentro lo queríamos compartir con los jubilados”, afirmó Echeverría. Y agregó: “Estamos muy felices como también lo estuvimos cuando fue la Ley de Reconocimiento por Tareas de Cuidado, una decisión política que representa un derecho que viene para quedarse y que es para todos los argentinos”.

Por su parte, Astudillo subrayó: “Estas jubilaciones se iniciaron en abril, estamos en junio y ya están recibiendo su primer pago. La verdad que como organismo hemos trabajado muchísimo, hemos redoblando nuestra capacidad operativa, hemos trabajado los sábados, hemos trabajado a contra turno y lo hemos hecho con el objetivo de que este beneficio le llegue a la mayor cantidad de vecinos y vecinas de Junín”.

La nueva moratoria establece un plan de pago que permite regularizar aportes previsionales de Anses en cuotas, que pueden ser entre 1 y 120. En el caso de iniciar la jubilación y adherir a la moratoria en cuotas, éstas se deducen del beneficio previsional en forma directa.

Beneficiarios

La nueva ley crea un plan de pago de la deuda previsional que beneficia a dos grupos: por un lado, personas que ya alcanzaron la edad jubilatoria, es decir, que ya llegaron a los 65 años en el caso de los hombres y 60 años en el caso de las mujeres, pero no cuentan con los 30 años de aportes para jubilarse; por el otro, personas que aún no alcanzaron la edad jubilatoria -mujeres de entre 50 y 59 años, y varones de entre 55 y 64 años-, pero que no cumplirán en ese momento con los 30 años de aportes requeridos por el actual sistema previsional argentino.

Requisitos

La norma indica que, además de cumplir con la edad jubilatoria, para acceder a la moratoria se precisa "haber residido en el país" y no encontrarse inscripto en relación de dependencia, como autónomo o monotributista "durante el período por el que se pretende adquirir la Unidad de pago de la deuda previsional".

Además, se aclara que este beneficio previsional "resulta incompatible con el goce de otra prestación previsional de cualquier naturaleza", ya sea contributiva o no, lo que incluye tanto retiros como planes sociales.