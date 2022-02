Desacuerdos en el Congreso por el plan de pago al FMI

El Gobierno parece inclinarse a enviar primero al Senado la ley de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Justo la cámara que está presidida por Cristina Kirchner y tras la renuncia de su hijo Máximo a la jefatura del bloque del Frente de Todos de Diputados por sus discrepancias con el acuerdo con el FMI.

No obstante, la prensa metropolitana indicó ayer que aún no está definido por qué cámara ingresará la iniciativa del Poder Ejecutivo. “Lo veremos de acuerdo a escenarios políticos cuando esté el proyecto”, se limitaron a responder off the record fuentes parlamentarias en un diario.

Pero hay un dato que podría servir de señal: este miércoles se los vio ingresando al Senado a Sergio Chodos, representante de Argentina ante el Fondo, y a Rodrigo Ruete, un politólogo que integra el equipo más chico del ministro de Economía Martín Guzmán.

Aparte de ese dato, hay un hecho: desde lo político puede ser más sencillo alinear al bloque del Frente de Todos del Senado con las necesidades de la Casa Rosada que al de Diputados. En ese ordenamiento, hay un factor clave: muchos senadores son terminales de los gobernadores de sus provincias. Entre los mandatarios hay amplio consenso en la necesidad de llegar a un entendimiento con el FMI.

Pero hay más: la propia Alicia Kirchner, gobernadora de Santa Cruz y cuñada de la Vicepresidenta, celebró el viernes pasado el anuncio del Presidente.

“Celebro el acuerdo conseguido por Alberto Fernández para permitir el crecimiento y continuar la reactivación económica”, tuiteó la santacruceña.

También el bonaerense Axel Kicillof apoyó públicamente el acuerdo. Algunos entienden que si la Casa Rosada necesita que el Senado apruebe el acuerdo en vez de hablar individualmente con cada senador debería arrancar por los gobernadores de sus provincias.

El tema es que en el Senado no se muestran receptivos a ser la primera cámara en tratar el proyecto. “¿Por qué mejor no ingresa por Diputados?”, se pregunta un senador cristinista que admite que será una iniciativa “muy incómoda” de votar y que dividirá aguas en la bancada oficialista.

Un factor a tener en cuenta y que aÚn no está claro es qué quiere Cristina.

Asimismo, en Diputados algunos prefieren que la iniciativa se vote primero en el Senado. Que los senadores del oficialismo sean los primeros en pasar por esa prueba de fuego.

Entre ambas cámaras se pasan la pelota.

La decisión de Alberto Fernández, eso sí, es que el acuerdo sea tratado por el Congreso. Es además una exigencia del propio Fondo: reclama que esté sancionada antes de que el board trate el acuerdo.

Un diputado del FdT muy crítico de la decisión de Máximo Kirchner dijo: “Debería tratarlo primero el Senado”. Y agregó: “Si se aprueba allá sería un mensaje directo para La Cámpora”.

____________________________________

Seguinos en Google News