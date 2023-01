Franco, sobre la sequía: “La política no está a la altura de las circunstancias”

Rosana Franco, titular de la Federación Agraria Argentina (FAA) de Junín, se refirió en diálogo con TeleJunín Noticias a las consecuencias de la sequía para los productores, como así también pidió que la política tome conciencia de la gravedad de la situación.

-¿Cuál es el panorama actual?

-Desesperante, porque todo lo que tiene que ver con el sur de Santa Fe es una zona legumbrera por excelencia. Se cultiva mucha lenteja, arveja y poroto garbanzo. Ya es el cuarto año consecutivo que tienen de sequía o de muy pocas lluvias. Consecuentemente hay partes que han quedado muy perdidas o lotes que han quedado sin sembrar.

Ni hablar de lo que tiene que ver con la ganadería. Los pastos naturales ya prácticamente quedan pocos y los rollos de pastura que se podrían comprar para alimento a los animales están a un valor exorbitante. Un rollo cuesta casi 15 mil pesos y sirve para 30 vacas en un día. Así que imagínate el costo que eso acarrea.

En algunos casos también falta agua. Las napas freáticas han bajado muchísimo con este tema de sequía han desaparecido las lagunas y algunos molinos no sacan agua. Y de ahí que el productor tiene que salir a buscar otras alternativas de algún camión cisterna o bueno, buscar mejorar la perforación para sacar agua.

Eso todo tiene que ver con Santa Fe y Buenos Aires bueno, con soja, trigo, maíz una situación bastante idéntica. La cebada se ha perdido en buena parte. El trigo en Junín se ha cosechado, pero con rindes paupérrimos, que no han alcanzado a cubrir casi los costos. Y el maíz, bueno, los sembrados más tardíos están un poco mejor. Los más tempranos están bastante quemados y con la soja también ha pasado una situación parecida. Va a haber una pérdida grande para el Gobierno y para las ciudades también.

-Además de la inflación, el aumento de precios por la sequía.

-Exacto. Porque el productor no es formador de precios, el productor produce, vende. Lo mismo pasa con la carne, viste que el tema de la ganadería es un tema recurrente. El precio en carnicería en algunos cortes está excesivo pero nosotros seguimos vendiendo el kilo vivo de novillo igual que en abril del año pasado.

-Ahora, con la tecnología que tenemos todo esto se sabe que va a pasar, los satélites lo ven. Pero, ¿hay una planificación a futuro de los funcionarios o todo es parche?

-No hay planificación. Todo parche. Tenemos todas las herramientas tecnológicas, como decís vos, que nos están indicando qué va a pasar. Este fenómeno se venía hablando y se sigue diciendo porque todavía no se sabe a ciencia cierta cuándo se va a recuperar este fenómeno de La Niña. Pero lamentablemente la política a veces está en otro lado. Y no está a la altura de las circunstancias de lo que está pasando. Aprovecho a decir esto para lo local también.

Si bien el Gobierno de Junín hizo un tema de reducción de las tasas y es una ayuda, no es gran ayuda. No veo a la política de Junín preocupada por cómo va a continuar esto. Porque este fenómeno vuelvo a decir, aunque llueva un poquito el fin de semana no va a pasar nada. Falta que los políticos comprendan esto, entiendan y empiecen a mitigar.

Un seguro multiriesgo como ya hemos hablado tantas veces, como tienen otros países del mundo para mitigar lo que nos pasa durante un año. Porque durante este año nos pasó que tuvimos sequía, viento, helada, granizo… y las compañías de seguro no cubren este fenómeno de lluvia, de sequía, no lo cubre nadie.

-¿Para cuándo esperan una respuesta del Gobierno?

-Debería haber sido ya. O por lo menos debería haber salido todo lo que ya planteamos hace tiempo, porque ya venimos hablando de la sequía hace más de dos o tres meses. Pero bueno, esperemos que la reunión de Pergamino, la difusión y esto que nosotros estamos hablando, concrete algunos de los pedidos que estamos haciendo.

Puntos clave tratados

-Necesidad de un fondo que pueda asistir a esta emergencia.

-Construcción de herramientas como un seguro multirriesgo que cubra los efectos de la sequía.

-Descompresión impositiva, principalmente en retenciones desde las primeras toneladas.

-Colaboración por parte de los Municipios bajando las tasas.

-Colaboración del Gobierno provincial al Municipio para que se desfinancie.