Sin definiciones sobre candidaturas, intendentes cierran un año "complejo" y se preparan para 2023

Con la inflación como principal adversario a la hora de la gestión, y coletazos de la pandemia de Covid-19 que todavía impactan en la vida social, intendentes de la Región admitieron que 2022 se va con "balance dispar", aunque, al mismo tiempo, con obras que avanzaron a ritmo dinámico y compromisos administrativos que se cumplieron en tiempo y forma.

Con un índice anual de incrementos sostenidos de precios que se acercó a los tres dígitos -restan los datos oficiales de diciembre-, los jefes municipales entran en 2023 con la obligación de volver a poner en juego la conducción de sus territorios, en las elecciones generales que tendrán lugar hacia el final del calendario, en un contexto de incertidumbre, más allá de los colores políticos de gobierno.

En esa línea, los alcaldes consultados por Democracia coincidieron en que aún no maduraron la decisión sobre sus respectivos futuros políticos e incluso adelantaron que no habrá confirmaciones "al menos hasta abril o mayo", cuando comience a definirse el escenario en las coaliciones electorales, en sus estructuras superiores.

"En nuestro caso, la inflación nos complicó sobre todo la segunda mitad del año, como le ocurrió a todo el mundo. Veníamos sosteniendo una planificación y los aumentos llevan a reducir programas y obras. Pero, dentro de todo, logramos objetivos importantes, que eran de largo plazo", aseguró a Democracia Franco Flexas, intendente de General Viamonte. En la hoja de balance de 2022, el dirigente del radicalismo anota en el casillero de los puntos positivos "el avance de obras importantes, como la inauguración de seis nuevas habitaciones en la sala de internación del hospital", que le permitieron al municipio "contener en la parte la demanda que surgió tras el cierre de la clínica privada (N. de R.: IMEV, en 2020) y dejó al nosocomio local como único efector".

Además, Flexas subrayó otros logros de trascendencia, como "la obra de cloacas en el barrio Juan El Bueno, que viene desde hace largo tiempo y se va completando, así como también inversión en escuelas".

"Más allá de las dificultades, cerramos el año bien, aunque con la incertidumbre de lo que va a ser el año que viene", redondeó. En el Frente de Todos, pese a situarse en la vereda de enfrente en el espectro político, también reconocen que las variables de la macroeconomía golpearon a las arcas municipales y advirtieron que "si no se corrigen los problemas, el escenario se va a complicar".

"El balance es dispar, hay una cuestión que es la agenda social y la realidad es que las familias pintenses han sufrido un año durísimo por la inflación y los aumentos de precios", reflexionó ante Democracia "Freddy" Zavatarelli, intendente de General Pinto.

En cuanto al desarrollo de la administración municipal, el referente del Frente Renovador, liderado a nivel nacional por el ministro de Economía, Sergio Massa, aclaró que "fue una año de muchísima potencia de gestión, con obras y servicios y un ritmo muy importante de inauguraciones". No obstante, Zavatarelli reconoció que "el déficit está en la macroeconomía", ya que "recién con los datos inflacionarios de noviembre -que arrojaron una desaceleración con respecto a los meses anteriores- empezó a avizorarse un futuro un poco más cierto".

"Hemos duplicado el Presupuesto municipal con obras y servicios en ejecución, pero está claro que si la inflación sigue alta, si no se acomoda la macro, vamos a tener problemas", resumió el jefe comunal peronista.

Cerca del distrito pintense, en el municipio de Leandro N. Alem, el intendente del Frente de Todos, Carlos Ferraris, se recostó sobre el ítem de la obra pública para calificar como "positivo" el año que finaliza.

"Para nosotros, ha sido un año positivo, con obras tanto para la ciudad cabecera de Vedia y las localidades de nuestro distrito", afirmó Ferraris, quien enumeró entre los proyectos que se encuentran en plena marcha a "la construcción de un nuevo Centro de Desarrollo Infantil (CDI) en Vedia, obras de cordón cuneta y también están próximas a empezar 116 viviendas de Plan Federal y 11 viviendas en el barrio San Carlos".

"También se sigue construyendo el edificio de la Casa de la Provincia, que es fundamental, porque nos va a permitir descomprimir las dependencias municipales en las que hoy están funcionando servicios provinciales y también tenemos la obra ambiciosa del complejo de piletas climatizadas, que va a ser una referencia en la Región", insistió Ferraris. Además, subrayó que "se ha logrado la ampliación de la parte administrativa del hospital y también avanza la obra de la nueva cocina para el nosocomio y el hogar de adultos mayores" y confió en que "2023 llegará con más obras".

Diferente es la visión del mandamás radical de Florentino Ameghino, Nahuel Mittelbach, para quien el año culmina "con muchas dificultades", a raíz de la combinación negativa entre los datos de la economía nacional y las sequías que afectan a la actividad agropecuaria en la Región.

"Culminamos un año de mucha dificultad, principalmente por el factor económico, con una inflación descontrolada que no nos ha dado la posibilidad de prever. Además, a nuestra región se le sumó una sequía que, indirectamente, repercute en el municipio de manera muy severa", afirmó Mittelbach, en diálogo con Democracia.

"Hay toda una matriz productiva que se ve afectada por la falta de lluvias, nuestro distrito ya está declarado en Emergencia Agropecuaria y, por supuesto, deseamos que lleguen las precipitaciones, porque el hecho de que el sector tenga buen rendimiento, favorece a todo el distrito", aseguró.

No obstante, Mittelbach -que reemplazó en septiembre pasado al mando del Ejecutivo local a Calixto Tellechea aclaró que "aún en ese contexto, el municipio siguió funcionando, gracias a una estructura financiera ordenada, aunque sin posibilidades de emprender obras importantes".

"Seguimos avanzando con obras de cordón cuneta, mejorando servicios y estamos cerrando un año positivo en cuanto a la política salarial, porque hemos logrado un acuerdo que permitirá que los empleados de las categorías más bajas puedan ganarle a la inflación en el acumulado del año", insistió.

Dentro del armado de Juntos, pero al mando de su partido vecinal Unidos Por Bragado, Vicente Gatica es otro de los intendentes que reconoció haberse visto forzado a modificar su hoja de ruta prevista para el año que culmina, como consecuencia de la problemática económica.

"Siempre tratamos de mirar el vaso medio lleno a la hora de hacer balances. Si bien a la inflación no la generamos los municipios, la hemos sufrido y nos vimos obligados a re-planificar nuestro rumbo. Por ejemplo, establecimos para 2022 un aumento de tasas del 48% y vamos a terminar con una inflación de más del 90%", remarcó el jefe comunal bragadense, en diálogo con Democracia.

"Claramente nos ha complicado, aunque tenemos una administración sana y prolija, que nos permitió concretar los proyectos que teníamos, algunos incluso estaban postergados por la pandemia de Covid-19", agregó. Con respecto a las expectativas para el nuevo año, Gatica depositó su confianza en el Presupuesto diagramado por el municipio, "de unos $7.000 millones, es decir, más del doble que el de este año", a partir del cual espera en concretar "mucha inversión en maquinaria y, sobre todo, en el hospital municipal".

Sin definiciones

Más allá del día a día de la gestión municipal, las elecciones serán el principal desafío para los intendentes de cara a 2023, aunque hasta el momento ninguno confirmó si se presentará nuevamente para ratificar el cargo en las urnas.

Con el escenario económico adverso que abre un signo de interrogación para los oficialismos en todos los niveles, las dos principales coaliciones políticas que se reparten la amplia mayoría de los municipios de la Cuarta Sección Electoral -Juntos y Frente de Todos- aún deben recorrer un largo camino para definir sus armados tanto a nivel provincial como nacional.

En diciembre de 2021, la Legislatura bonaerense sancionó un proyecto de ley que habilitó a intendentes, legisladores y concejales de la Provincia, que transitan su segundo período consecutivo, volver a ser reelectos en los próximos comicios.

Se trató de una reforma a la Ley 14.836, aprobada en 2016 durante la gestión de María Eugenia Vidal, que estableció el límite de dos mandatos consecutivos, a partir de la cual todos los jefes comunales de la Región quedaron habilitados para volver a candidatearse. Sin embargo, los intendentes consultados por Democracia dejaron en claro que las definiciones con respecto a eventuales postulaciones recién se conocerán cerca del final del primer cuatrimestre del año.

"Queremos seguir gobernando a nivel local en General Viamonte, más allá de cuáles sean las figuras. La decisión personal la tomaré en abril o mayo", aseguró el radical Franco Flexas, quien, fiel a su costumbre, no escatimó a la hora de hacer autocrítica sobre la organización actual al interior de Juntos. "Tanto las estructuras nacionales como provinciales están hoy bastante alejadas de las realidades de los municipios. Ojalá esto se acomode y podamos aunar fuerzas, porque si nos toca volver a gobernar en 2023, hay errores que no se pueden repetir", advirtió.

Por otro lado, a la hora de arriesgar posibles aspirantes del radicalismo a los cargos electivos superiores, Flexas sostuvo que "(el gobernador de Jujuy) Gerardo Morales es un gran candidato, pero también lo son los otros dos gobernadores (Gustavo Valdés, de Corrientes; y Rodolfo Suárez, de Mendoza)".

En contrapartida, admitió que la disponibilidad de cartas electorales para la competencia nacional contrasta con la falta de candidatos competitivos en la Provincia. "Hoy vemos que el candidato de nuestro Comité provincial (el diputado Maximiliano Abad) está lanzado. Ojalá en sus recorridas pueda tener un crecimiento su figura, pero en la Provincia es donde tenemos hoy las mayores dificultades", concluyó.

En el caso de General Pinto, "Freddy" Zavatarelli tampoco confirmó si buscará la reelección, aunque puso énfasis en destacar que la comuna cuenta con "dos marcas bien establecidas", en referencia tanto a su figura como a la de su predecesor, el ex ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera.

"No tengo decidido de ninguna manera a estas alturas si voy a buscar la reelección, pero la gestión está fuerte y nuestro partido también. En nuestro distrito hay dos marcas registradas: Alexis y Freddy", exclamó. Tampoco el ameghinense Mittelbach garantiza aún hasta el momento su nombre al tope de la boleta de Juntos en 2023, pese a haber sido bendecido por su antecesor, Tellechea, para asumir la conducción del proyecto político del oficialismo.

"Tenemos la oportunidad de gestionar hoy para Florentino Ameghino, estamos concentrados en el presente, si bien está claro que planificamos para el mediano y el largo plazo", explicó el joven intendente radical a Democracia. Y agregó: "No es momento para hablar de candidaturas, el tiempo pondrá las cosas en su lugar y, en lo personal, estaré en donde el partido y los vecinos decidan".

De lo único que está convencido, en cambio, es de que "Juntos será la alternativa al actual gobierno y conducirá tanto la Provincia como la Nación y también Ameghino, en 2023". "Hay una situación a nivel país que no se puede sostener, con los funcionarios del gabinete nacional que están pegando la vuelta a sus territorios, porque perciben que hay una crisis de autoridad muy grande y una realidad económica cada vez más complejo", describió Mittelbach, en un llamado a las fuerzas de la coalición opositora a "trabajar en acuerdos programáticos previos a las elecciones".

Finalmente, el bragadense Gatica se pronunció en la misma sintonía y afirmó contar con "un equipo de trabajo sólido, más allá de quien sea el candidato". "Todavía no es tiempo de pensar en lo electoral, no he pensado nada respecto a mi continuidad o no, esperaremos hasta finales de febrero o principios de marzo para tomar una decisión", expresó. Y concluyó: "Hoy tenemos que pensar en gestionar, trabajar, cumplir con lo que nos hemos propuesto y seguir para adelante. Tenemos un equipo de trabajo sólido, más allá de quién sea el candidato, estamos en condiciones de tener una muy buena performance en las elecciones del año que viene".

Petrecca: "Cumplimos los objetivos"

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, cerró el año anoche con una entrevista exclusiva con TeleJunín, en la que trazó un balance de 2022 y aseguró que el gobierno municipal "cumplió con los objetivos propuestos, aún en el contexto inflacionario".

"Ha sido un año complejo, pero desde marzo de 2020, cuando comenzó la pandemia de Covid-19, venimos administrando el minicipio en un contexto de crisis", afirmó el jefe comunal del PRO.

A la hora de explicar cómo impacta la situación económica nacional en Junín, Petrecca aseguró que "todos los servicios que el municipio trata de brindar, y que sean de excelencia, están teniendo un un incremento constante de los costo".

En esa línea, recordó el caso del transporte público de pasajeros, y aseguró que estuvo "en serio riesgo" de sostenerse, por los aumentos de los costos operativos. "Siempre tuvimos una firme decisión de mantenerlo. La realidad es que administrar en un contexto inflacionario es complejo, pero aún así hemos cumplido los objetivos que nos propusimos, con obras muy importantes para los vecinos", aseguró.

"No es momento"

Por otro lado, en línea con sus pares de la Región, Petrecca aclaró que "no es momento" de hablar de candidaturas, pensando en las elecciones de 2023, aunque admitió que forma parte de la coalición Juntos y trabajará para que la oposición "sea gobierno en Provincia y Nación, el año que viene".

"Voy a trabajar para que gobierne nuestro espacio, en la provincia y en el país. Pero no es momento para hablar de esto ahora, mucho menos de candidaturas locales", remató.