Instan a que llegue el reconocimiento y la valoración del trabajo médico

El doctor Mariano Campenni, director del Distrito VI de la Caja de Previsión y Seguro Médico de la provincia de Buenos Aires, que comprende 15 ciudades de la zona, en el Día del Médico, se refirió a la falta de reconocimiento a la labor médica, que en plena pandemia, siempre estuvo al frente.

Según lo expuesto, la problemática principal que tienen los médicos es que estaban “muy mal pagos, muy mal reconocidos desde el punto de vista económico”.

“Queremos que llegue el reconocimiento y la valoración del trabajo médico. Como médico activo, que hace medicina asistencial, que trabaja en contacto con los pacientes y que estuvo al frente en el momento de la pandemia, me gustaría decir en este día especial, que no ha llegado nunca el reconocimiento al trabajo del médico”, afirmó el directivo de la Caja, en diálogo con Democracia.

Para el doctor Campenni, los gobiernos están en deuda con los médicos en general. “La verdad es que los han dejado de lado. Los aplausos gratifican pero no son suficientes. El médico es un trabajador que no se le ha reconocido en ningún momento y de ninguna manera el trabajo que hace. Y esto no es victimizar al médico, no somos héroes ni somos distintos al resto, simplemente que notamos que el trabajo no es reconocido de la manera que tiene que ser”, apuntó.

Según lo expuesto, la intensidad de trabajo a la que muchos están expuestos ha hecho mella en su propia salud. “Hay muchos médicos están hoy afectados por el síndrome de burnout – explicó-, que es agotamiento psíquico, mental y físico, por los pluriempleos, porque el médico necesita trabajar habitualmente más de 8 horas para poder llevar una vida relativamente aceptable”.

El doctor Campenni mencionó que se pensaba que después de la pandemia la situación iba a cambiar pero vieron que no fue así. “Vemos con mucha tristeza que no llega el reconocimiento de los gobiernos hacia el trabajo médico”, dijo.

Consultado si el sector privado había reconocido la labor médica, el doctor Campenni manifestó que muchas de las obras sociales, con las que generalmente trabajaban, eran estatales (sea a nivel nacional, provincial o municipal), más allá de que estuviera en un ámbito laboral privado.

“Si el trabajo médico es reconocido, indirectamente hará que mejore la calidad médica y de atención, caso contrario no habrá forma de que un médico pueda equipar un consultorio, que pueda hacerse cargo de emplear una o dos secretarias, o de una enfermera. Se va precarizando el trabajo médico”, sostuvo.

La Caja

De acuerdo a lo informado, este año la situación de la Caja estuvo marcada por las elecciones, que se realizaron en el mes de septiembre. La convocatoria se hizo dos meses antes aproximadamente y se eligieron autoridades en los distritos pares (II, IV, VI, VIII y X).

“En el II, IV, y VI hubo otra lista más además de la nuestra, para el proceso electoral- dijo el doctor Campenni-. En el Distrito VI se impuso nuestra lista por más del 70 por ciento de los votos, renovándome en el cargo de director, un segundo mandato que va a comenzar en febrero. Es importante remarcar esto porque da representatividad en el cargo, a través del voto directo de los médicos. Más del 70 por ciento de los médicos se siente representado por mi persona y por los asambleístas que me acompañan que son de diferentes ciudades. Yo he tratado de poner un representante de cada una de las ciudades del distrito”.

La función

El doctor Campenni detalló la función que tenía la Caja de Previsión y Seguro Médico, una entidad previsional que recauda el aporte de los médicos y de las clínicas, pagar los beneficios de ley que tiene a su cargo: jubilaciones, pensiones y subsidios (por enfermedad, invalidez, nacimiento, maternidad, entre otros), unos 22 mil subsidios mensuales, aproximadamente.

“La Caja acompaña al médico en todas las etapas de la vida, desde que se matricula y se adhiere a la Caja. Esta lo acompaña durante 35 años mientras es activo y después de los 35 años de aporte y 65 de edad, cuando toma el beneficio de la jubilación. En esta última instancia, la Caja empieza a pagar la jubilación y el aporte del 5 % que se capitaliza y se paga en forma de U.C.P. (Unidades de Cómputo Previsional), ponderado se llama”, explicó.

Consultado si los médicos residentes también eran considerados aportantes a la Caja, el entrevistado respondió que sí, aunque no pagaban el aporte pleno sino de acuerdo a una escala reducida, que iba subiendo el aporte a medida que el médico avanzaba en su formación, hasta llegar a la escala plena.

“Vale mencionar que el 88 por ciento de los médicos de la provincia de Buenos Aires tienen además la jubilación del I.P.S. porque trabajaron en relación de dependencia en algún hospital público provincial”, acotó.

“Los médicos activos pagan una cuota mensual a la Caja y el 5 % de su facturación, que se capitaliza con las inversiones financieras. Una vez que accede al beneficio de la jubilación, esta inversión se les devuelve en cuotas durante 3 o 4 años o de forma vitalicia”, dijo.

Preguntado sobre cuánto era la jubilación mínima de un médico, respondió que actualmente era de 110 mil pesos, más el ponderado (5 % de lo que haya aportado). “Por decisión de la última asamblea de representantes médicos, eso va aumentando según un índice que toma el 80 por ciento de dos variables: Indice Precio al Consumidor y Paritaria de la carrera médico-hospitalaria. Para estar actualizados se están haciendo dos asambleas anuales. A raíz de esta debacle económica existente no podemos fijar un valor por un año entero, ya que no se sabe cómo viene la situación económica. Más allá del índice considerado en su momento, cuando llega la asamblea se ajusta lo que falta”, explicó el doctor Campenni, resaltando la representatividad que tenía estas asambleas, puesto que había un asambleísta cada 300 médicos de la provincia de Buenos Aires.