La doctora Andrea Rames es la primera presidente mujer del Círculo Médico

El martes último tuvo lugar la asamblea para elegir autoridades del Círculo Médico de Junín.

En la oportunidad fue elegida presidenta de la entidad la médica neonatóloga Andrea Rames, que asumió en reemplazo del doctor Gabriel Scattarello, quien a su vez pasó a ocupar el cargo de tesorero.

En diálogo con Democracia, Scattarello destacó que la doctora Rames era la primera presidente mujer de la historia del Círculo Médico. “En esta oportunidad, hubo lista única. Yo pasé al cargo de tesorero y ella, al de presidente”, dijo.

Según lo expuesto, todos los años hay elecciones y se renueva la mitad de la comisión directiva. “Los períodos de mandato son de dos años, pero la elección permite que si hay otro listado de médicos que quieran presentarse, en caso de ganar una nueva lista, que haya una conviviencia entre gente que ya tiene experiencia y la gente nueva. Todos los años hay elecciones con renovación de cargos”, destacó.

Covid

Como médico, ante la acotación que había un rebrote de casos de Covid, el doctor Scattarello mencionó que esta situación iba a seguir ocurriendo. “Creo que va a ser una enfermedad endémica. El tema son las vacunas –apuntó-. Hay que insistir con el tema de la vacunación. Los que no se dieron la cuarta dosis, que se la den. Estimo que la próxima tanda de vacunas será la ambivalente que tiene la cepa original y también la Omicron”.

“Yo imagino que para principios del año próximo ya vamos a tener las ambivalentes porque las vacunas que están ahora disponibles creo que se vencen en diciembre y ya no están haciendo las de ese tipo. Directamente están saliendo todas ambivalentes, por lo cual, la próxima tanda de vacunas serán esas”, explicó el entrevistado.

Consultado sobre el uso del barbijo, en el caso de Junín, apuntó que “el barbijo, en realidad, es una recomendación que nunca se bajó por lo cual no está mal usar barbijo en los espacios cerrados, donde hay aglomeración de gente, y donde circula gente enferma también”.

“Al ser una recomendación, hay gente que opta por utilizarlo y otros que no. Desde hace unos 15 días atrás prácticamente se generalizó que ya no se usara y ahora estamos con este nuevo pico de contagios. Por suerte no hay casos graves”, dijo.

Funciones

La función principal del Círculo Médico de Junín es valorizar más el trabajo médico. “En realidad esto no es un gremio, no tenemos personería gremial, es una asociación civil. La función del Círculo Médico es generar la liquidación de los honorarios médicos y, obviamente, cumplimos también con tratar con las distintas obras sociales o prepagas, ajustando los aranceles en base a lo que se vive día a día en nuestro país, ya sea por un tema de inflación estamos obligados permanentemente a renegociar convenios, contratos”, explicó el entrevistado.

A la pregunta si esta renegociación la hacía el propio Círculo Médico o a través de alguna Federación, el doctor Scattarello respondió: “estamos nucleados en Femeba (Federación Médica de la provincia de Buenos Aires). Hay muchas obras sociales que pasan por ahí, lo negocia la Federación. Hay otras obras sociales que son de convenio directo con el Círculo Médico”.

Trabajo médico

Respecto al trabajo médico y los reclamos que se observaban últimamente por parte de algunos sectores, por ejemplo, el de los residentes, el entrevistado dijo: “Si uno analiza la situación más profundamente, ve que todo el sistema de salud está mal. Las personas que trabajan en el sistema de salud, no solamente los médicos, sino enfermeros, administrativos, están muy mal remunerados”.

“Más allá del esfuerzo que hizo todo el cuerpo de salud, demostrado durante la pandemia donde estuvimos a la altura de las circunstancias, las autoridades encargadas de mejorar los honorarios, las condiciones de trabajo, ya sea en los ámbitos públicos o privados, han hecho caso omiso a los reclamos”, apuntó.

En cuanto a los conflictos en las residencias, el doctor Scattarello opinó: ”Los residentes, que son los futuros médicos que nos van a atender a nosotros también, ya no tienen interés en formarse porque el sueldo que cobran, más allá de que estén en un período de formación, es magro, indigno. Eso hace que estén desmotivados y entonces prefieren hacer algún otro tipo de actividad y no la formación. Con lo cual, a no muy largo plazo vamos a tener médicos que no van a estar bien formados y por lo tanto una población más enferma. Entonces, todo lo que las autoridades que toman las decisiones se ahorran lo van a terminar gastando más en un futuro con una población más enferma”, advirtió.

Paro

Ayer, Femeba organizó un paro, un cese de la actividad del sistema donde se registra la consulta que se llama FOL 2 , a modo de protesta por todo esto que está pasando. “Aquel paciente que fue al médico y quiso registrar su consulta el FOL estuvo bloqueado, no para lo que es guardia y urgencia, pero sí para las consultas ambulatorias”, explicó.

“Las obras sociales estatales, ya sea nacionales o provinciales, no adecuan los honorarios a la inflación que tenemos pauperizan la actividad médica. Esto va también para aquellos gremios que se dedican al manejo de la salud”, acotó.

Comisión directiva

La comisión directiva del Círculo Médico de Junín está compuesta por: