Jóvenes Graduados de Ciencias Económicas

Se llevó a cabo, ayer, el acto oficial de apertura de dicho seminario, que culminará el día sábado y es organizado por Comité provincial de jóvenes graduados de la Provincia de Buenos Aires de Ciencias Económicas. La secretaria de Gobierno del Municipio, Agustina de Miguel y autoridades de dicha institución, fueron los encargados de darle la bienvenida a todos los presentes.

En sus palabras, la Dra. De Miguel, dio la bienvenida "a todas y todos a este seminario provincial y a Junín, porque sé que también hay personas de toda la región. Estas jornadas me llevan a varios años atrás, no soy contadora, pero sí abogada, y también estuve en el lugar de ustedes. Me recibí en el 2001, imaginen ese contexto para iniciar la profesión, año turbulento y a propósito de ese momento les traigo a colación una anécdota que escuché el martes, en el lanzamiento de la feria del libro que estamos llevando a cabo con la municipalidad y esta casa, la Unnoba".

"La apertura estuvo a cargo de Marcelo Birmajer, entre sus relatos maravillosos nos comentó una experiencia personal, en el 2001 perdió todos sus ahorros, pero hay algo que nadie le puedo sacar: el conocimiento, y gracias a eso, vendió muchos relatos y cuentos a editoras de Europa y comenzó a salir adelante. Esto me lleva a la reflexión de que el conocimiento y la capacitación son dos herramientas que nadie ni nada nos puede sacar y son las que nos permiten levantarnos, salir adelante", comentó.

La funcionaria, les dijo a los participantes del seminario: "Ustedes son profesionales, aprópiense de su profesión. Cuando sientan que son dueños de su profesión, van a suceder más cosas buenas que malas, como dice Friedman en su libro "Gracias por llegar tarde", porque si no tienen sentido de posesión, es probable que ocurra lo contrario. Cuando te sentís dueño de tu profesión, te preocupas, prestas atención, propones gestión y pensás en el futuro, planificás a largo plazo, pensás más en la estrategia que en la táctica, por eso, aprovechen estas jornadas que tan bien pensadas fueron, aprovechen los paneles con grandes referentes, las charlas, exposiciones, sean curiosos, pregunten, y sobre todo: cuestiónense, es el momento de hacerlo"

Luego el coordinador del seminario, Maximiliano Cabrera, agradeció y deseó a todos una buena estadía en Junín, para luego invitar al presidente del Comité provincial de Jóvenes Graduados, Federico Andrés Garza Maradeo, quien expresó: "Después de 2 años de pandemia y tres del último seminario provincial, donde igualmente se trabajó muchísimo para poder darle continuidad a estos seminarios de capacitación, es una alegría poder volver a la presencialidad. Quiero agradecer a todo el equipo que trabajó en la organización de este seminario, principalmente a todo el equipo que forma parte de la delegación Junín".