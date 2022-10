Avanza el proyecto de creación de una escuela técnica con orientación ferroviaria

Maximiliano Berestein, responsable de Relaciones con la Comunidad del Taller "Ministro Mario Meoni" de Junín, afirmó en una entrevista con Democracia que el mes próximo podría inaugurarse la escuela secundaria técnica con orientación ferroviaria, para jóvenes de entre 15 y 19 años que hayan abandonado sus estudios.

“Va a comenzar a funcionar próximamente con la Dirección de Educación Técnica de la provincia de Buenos Aires y todo un equipo, va a tener cuatro materias troncales de educación secundaria que son lengua, matemática, sociales y naturales, pero va a tener una parte muy importante con materias técnicas, que tienen que ver con lo que ofrece el taller”, dijo.

Y agregó: “Va a funcionar dentro del mismo y es una oferta educativa para aquellos alumnos que hayan desertado de la educación formal, que tengan entre 15 y 19 años. La idea es que puedan terminar su educación secundaria con una salida técnica, que les va a permitir tener un puente al trabajo”.

“Estamos trabajando en la designación de los coordinadores, de los docentes, en conjunto con el trabajo de la inspectora distrital de Educación. Primero hay que cumplir con todo el proceso educativo, van a ser tres años, pero se reconoce el tiempo cursado de la educación secundaria”, explicó. “Lo que se busca es que haya un recurso humano capacitado justamente con capacitación técnica, no solo para el taller, sino para toda la industria de Junín y la Región”, adelantó.

La recuperación de los trenes

En lo que va del año, el taller ya refaccionó a nuevo más de 60 vagones. “Es un trabajo enorme de recuperación que está haciendo todo el equipo del taller, especialmente los trabajadores, que son el eje principal de este plan de modernización del sistema ferroviario, que se viene desarrollando a través del Ministerio de Transporte de la Nación. Se está trabajando muchísimo para poder recuperar, acondicionar y reparar vagones de carga”.

“El taller puede seguir creciendo, la actividad principal, hoy, es la puesta en marcha y todo el desarrollo que existe a partir del sistema ferroviario nacional y hay mucho todavía para crecer en ese sentido. Hoy está este desafío de ser un polo industrial para toda la Región, poder diversificarnos y que toda esta capacidad que tiene el taller se la podamos ofrecer a Junín y la región. Y para eso es fundamental este vínculo virtuoso que tenemos con todo el sistema educativo”, afirmó.

“La Unnoba tiene una tecnicatura ferroviaria en la ciudad de Bragado, hay un vínculo muy cercano con la Universidad, estamos trabajando en proyectos muy innovadores. Hace poco se firmó un convenio con el rector (Guillermo Tamarit) para avanzar en el desarrollo de paneles fotovoltaicos, para que el taller pueda generar su propia energía”, destacó. “Queremos ser un ejemplo a través del cuidado del medioambiente, la sustentabilidad, la sostenibilidad, que son los ejes centrales para que nuestro taller se plante como un modelo hacia toda la industria ferroviaria”, remarcó.

Rumbo político y económico

“Cuando Sergio asume en Economía teníamos un dólar que no sabíamos a dónde iba a parar, gracias a su intervención, hay cierta estabilidad en ese sentido, viene haciendo acuerdos internacionales para fortalecer las reservas, viene haciendo acuerdos por ejemplo con el campo, que son exitosos, que muestran una nueva manera de gestionar, en un marco donde todos ganan. Obviamente, las soluciones no se dan de un día para otro. Sergio es el funcionario nacional que hoy está siendo el faro y donde se generan las mayores expectativas, no solo para los sectores que miran desde afuera el país, sino también para los inversores, para los trabajadores, es un ministro que da garantías”, afirmó Berestein.