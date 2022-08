Terminal: cuando construyan la rotonda desviarán el tránsito en Circunvalación

Marcelo Balestrasse, secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Junín, anticipó a Democracia que la obra de la nueva terminal de ómnibus de Junín, que “avanza dentro de los plazos previstos”, implicará en los próximos meses “desviar el tránsito” en avenida de Circunvalación, debido a la construcción de la rotonda.

Con todo, se trata de una intervención de alto impacto urbanístico y para la seguridad vial, ya que, con la explosión demográfica que viene registrando el sur de la ciudad y los barrios situados a la vera del Camino al Balneario -cada vez más familias juninenses se radican en este sector caracterizado por las casas quintas, el verde y la tranquilidad-, también se incrementaron las complicaciones para el tránsito vehicular.

A esta situación se suma, además, la autopista en la Ruta 7. Y un dato no menor, obtenido por Democracia de fuentes nacionales: a fin de año podría comenzar la obra de la travesía urbana, que en una primera etapa se realizará desde la bajada de la autopista hasta la playa de estacionamiento del hipermercado La Anónima, también con un importante movimiento de maquinarias y de operarios.

“La obra viene desarrollándose en función de lo previsto, se están realizando los trabajos preliminares, los desagües pluviales, el movimiento de suelo, se está colocando el suelo cal, compactación, todos aspectos técnicos. Se está trabajando desde la avenida de Circunvalación hacia la terminal y, en frente, en un sistema de alcantarillado”, afirmó Balestrasse.

Y el funcionario amplió: “Cuando se haga el pavimento, lo último que se va a hacer es la parte de la rotonda. Ahí se va a derivar el tránsito, nos pondremos de acuerdo con la empresa y con el área de Seguridad Vial para ver cómo implementar el desvío, como ocurrió cuando hicimos la avenida de Circunvalación y el Camino del Balneario. Hay que ir trabajando con la mitad de un lado e ir pasando el tránsito por la mitad liberada, y después se hace la otra mitad, pero todavía falta”.

“La obra interior viene avanzando, están los elementos -falta colocarlos-, y ahora están haciendo la parte de alimentación eléctrica de la terminal”, detalló. “Los plazos de la obra vienen desarrollándose dentro de los parámetros normales, todavía hay varios meses por delante”.

Costos más elevados

Con respecto a los desembolsos económicos del Gobierno nacional, señaló que, en el caso de la obra en el exterior del predio, se depositó el anticipo financiero a la empresa y luego los pagos se van concretando a medida que la constructora acredita la terminación de las diferentes etapas.

“Hay que ver cómo va a seguir la empresa con estos aumentos de los costos, por las grandes variaciones que hay entre los precios del año pasado, y los actuales, por eso nos tenemos que sentar a dialogar”, afirmó. “Con respecto al interior, la obra está avanzada en un 70 por ciento y llegaron fondos para el 50 por ciento de la obra. Ahora Nación tiene que ir enviando los certificados restantes, estamos presentando todo para que nos envíen el pago”, indicó.

El impacto del ajuste

“Todavía no sabemos cuáles son los recortes en materia de obra pública y transporte que anunció, ayer (anteayer), el ministro Sergio Massa. Estamos bastante preocupados, porque hay obra pública, salud, educación, involucra todo. Las áreas técnicas aún no tienen novedades. En el caso de los jardines de infantes es Educación; en el caso de los CAPs, es Salud, pero creo que ahí no hay obras; en el caso de Transporte y Obras Públicas hay que ver qué incluye el recorte. Algunos hablan de un ajuste en las obras viales, pero en esto, que ya está comprometido, esperamos que no haya modificaciones, porque hay convenios firmados”, afirmó. Y añadió: “Suponemos que se trata de las obras nuevas. No obstante, estamos atentos para ver qué notificación recibimos acerca de estos recortes”.

El proyecto consta de dos licitaciones, que pertenecen a dos ministerios nacionales: Transporte, que conduce Alexis Guerrera (un funcionario de la Región, ya que fue intendente de General Pinto y legislador por la Cuarta Sección); y Obras Públicas, a cargo de Gabriel Katopodis. En la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, el intendente de Junín, Pablo Petrecca, aseguró que este año será inaugurada la nueva Terminal de Ómnibus a la que, además, propuso llamar Mario Meoni. Cabe destacar que se trata de una obra que inició allá por 2013 y que a la fecha continúa en marcha.

En septiembre de 2021, el gerente de Regiones de Vialidad Nacional, Patricio García, y Petrecca, firmaron una adenda complementaria y ampliatoria para que la Municipalidad pueda adjudicar las obras finales –ya licitadas- por casi 150 millones de pesos. “Los trabajos los realizará el municipio de Junín, a través del financiamiento de Vialidad Nacional, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, organismo que está a cargo de Gabriel Katopodis”, explicó García a Democracia.

Travesía urbana

La obra de la Autopista 7 en la travesía urbana de Junín está comprendida entre los kilómetros 258 (calle Puente del Inca) y 259,35 (Roque Vázquez), con un plazo de ejecución de 18 meses y una inversión prevista de $ 2.106.884.685. Además del distribuidor de Circunvalación, se prevé la construcción de un intercambiador en el empalme con Ruta 65 (Km 258,39), que será elevado a dos niveles, de tipo “trompeta”, ya que la traza de la ruta provincial no continúa hacia el norte.

Movilidad

Para cuando quede habilitada la nueva terminal de ómnibus, situada en las afueras de Junín, el Municipio analiza extender el recorrido de una línea de los colectivos urbanos para que los pasajeros puedan tener conexión con el centro de la Ciudad. Así lo afirmó Balestrasse a este diario, quien agregó que “se está estudiando y todavía no está definido, pero la idea es que llegue hasta ahí el transporte público, con alguna de las líneas”.

“Además, habrá taxis y combis particulares. Vamos a dejar preparado un refugio para el transporte público, y eso está previsto. Pero hay que ver con el Ministerio de Transporte la posibilidad de que una línea de colectivos pueda llegar hasta allá”, explicó, frente a una de las mayores preocupaciones de los pasajeros.

Es que muchos estudiantes que vienen a Junín para cursar alguna carrera de educación superior e incluso aquellas personas que llegan a Junín por cuestiones de salud, trámites, compras, ven con preocupación la ausencia de un transporte público de colectivos para llegar a los lugares de destino.

