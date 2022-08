Agustín Simone: "Construimos viviendas en todos los municipios, sin distinción de color político"

El ministro de Hábitat y Desarrollo Urbano de la Provincia de Buenos Aires, Agustín Simone, dialogó en exclusiva con Democracia sobre los distintos programas de viviendas que avanzan en la Región.

En un contexto económico nacional afectado por el alto índice inflacionario, en el gobierno bonaerense de Áxel Kicillof destacan que la obra pública -y, puntualmente, la obra habitacional- viene abriéndose paso como un factor dinamizador de la actividad y un importante generador de empleo.

En esta línea, el funcionario de la primera plana del gabinete de la Provincia destacó las más de 24.000 viviendas proyectadas y los más de 114.000 inscriptos al programa Buenos Aires Crea -de créditos para refacción de unidades habitacionales- como algunos de los datos que respaldan las políticas impulsadas por el Ministerio.

Asimismo, resaltó que el gobierno de Kicillof viene avanzando en convenios para viviendas en la totalidad de los distritos de la Cuarta Sección Electoral, "sin distinción de colores políticos".

-¿Cuál es la situación actual en el Ministerio de Hábitat?

-Estamos trabajando, con muchas obras nuevas, tanto en convenios y licitaciones propias como en obras reactivadas que hacía muchos años que estaban paralizadas. En la Cuarta Sección Electoral, tenemos obras en prácticamente todos los distritos.

-Recientemente, hubo críticas de intendentes del PRO, que hablaron de "discriminación" a municipios de Juntos en la distribución de recursos por obras, ¿qué sucede en su cartera?

-Tenemos convenios en distritos gobernados por el oficialismo y también en los de la oposición, porque, en realidad, depende de que los municipios tengan disponibilidad de tierra.

En Trenque Lauquen, por ejemplo, en donde el intendente es de Juntos (N. de R.: Miguel Fernández, que además preside el Foro de Intendentes Radicales), venimos de entregar 11 viviendas y tenemos en construcción otras 110.

Así como lo hicimos en Junín, en Chacabuco, estamos trabajando para reactivar 132 viviendas a través del programa Reconstruir; en Bragado, tenemos una obra importante de reactivación de 116; en Florentino Ameghino tenemos un proyecto para 33 unidades; en General Arenales, tenemos 25 viviendas para licitar en Ascensión; en General Viamonte firmamos un convenio hace poco por 16.

Es decir, los municipios que tengan tierras, sin importar el color político, tienen viviendas. Del mismo modo, los municipios que no traen tierras, sin importar el color político, no las tienen. Pero no es fácil conseguir tierras, no lo planteamos como un tema de voluntad.

A todos los intendentes les pedimos que utilicen la Ley de Hábitat. Si no adhirieron, les aconsejamos que lo hagan. Algunos ya lo venían haciendo, otros comenzaron hace poco y otros aún no se deciden. Creo que los números hablan por sí solos y está claro que construimos viviendas en todos los municipios, no hay ningún tipo de discriminación.

-El 18 de agosto cerró la primera etapa de inscripción del programa Buenos Aires Crea, ¿cuál es el balance?

-Hicimos un primer corte, con 114.000 inscriptos. Vamos a sortear los primeros $5.000 millones, por Lotería de la Provincia, el 5 de septiembre.

El cupo que le corresponde a municipio se va a definir en base a dos índices: el déficit habitacional y la cantidad de población. Con total equilibrio, asignaremos estos recursos, que representan un monto de inversión para nada despreciable.

-En un momento en el que se habla de los efectos de la alta inflación y sus consecuencias para la economía, ¿consideran que la obra habitacional puede generar un impacto favorable?



-Sí, totalmente. En la Provincia, venimos con un plan de obra pública muy ambicioso, que tomó impulso cuando comenzó a mejorar la situación de la pandemia de Covid-19.

En el principio de la gestión, estuvimos muy abocados a las obras de salud. Y luego, diría que a partir de agosto de 2020, empezamos con un plan de obras muy extenso, posiblemente el más importante para la Provincia, al menos en la historia reciente.

Hablamos de obras fuertemente financiadas con recursos provinciales, lo cual es algo i-nédito. Y a esto le sumamos, con la creación del Ministerio de Hábitat, en diciembre pasado, una política similar en viviendas.

A través del Instituto de la Vivienda, tenemos más de 9.000 unidades habitacionales conveniadas con fondos provinciales y otras 15.000 a través fondos nacionales. Es decir, estamos ya en las 24.000 viviendas, lo cual habla de una cifra récord.

Hemos logrado una dinámica de la obra pública que queremos sostener, porque se trata de un gran generador de empleo.