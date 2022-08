Sociedad de la Raza Irlandesa: Casi 100 años de vida institucional en la Ciudad

La Sociedad de la Raza Irlandesa lleva 98 años de historia representando a la colectividad irlandesa en Junín y alrededores. Situada en Comandante Escribano 326, la institución que nació el 18 de mayo de 1924, como un espacio de reunión para los irlandeses de nuestra ciudad, se prepara para celebrar en septiembre la tradicional fiesta del Trébol, declarada por el Congreso Nacional cómo fiesta de interés para los irlandeses.

El motor principal de la creación fue el de cultivar los orígenes y mantener lazos de amistad y compañía entre coterráneos y familiares. Pero lo más importante conservar las costumbres y cultura de su tierra. Al respecto, la presidente de la institución, Ana Luisa Castrillón Mulvihill, dialogó con Democracia y comentó como se encuentra la sociedad hoy, la historia, y sobre el evento que realizaran el mes entrante. “El 17 de septiembre realizaremos la tradicional fiesta del Trébol que solo se lleva a cabo en la ciudad”.

“Esta fiesta se realiza en Irlanda cuando se guarda la cosecha y se bendicen los campos para que al año entrante brinden la misma cantidad de alimentos o más. Es una celebración típica de la Junín. En cada región o ciudad hacen una fiesta diferente”, destacó la presidente.

La celebración fue declarada por el Congreso, por el Diputado Nacional Ezequiel Fernández Langan, como interés para la comunidad irlandesa. En Irlanda se realiza en agosto y se la conoce como “Lughnasadh”. Es la primera de los tres festivales de cosechas, siendo las otras dos Mabon y Samhain. En esta ocasión los irlandeses guardan la cosecha, bendicen los campos agradeciéndole por el cultivo y realizan bailes típicos de la cultura.

Institución

La Raza Irlandesa se originó en Junín como espacio de reunión para los irlandeses de nuestra ciudad, para cultivar y mantener vivos sus orígenes y fomentar lazos entre coterráneos y familiares.

El acta de fundación de la Sociedad de la Raza Irlandesa data del 18 de mayo de 1924 de la mano de Juan Mackinson (presidente), Juan Martín, Bernardo Murphy, José O´Connor, Juan MacLoughlin, Mateo Mackinson, Bernardo Kelly, Juan Grennon como sus fundadores. La entidad mantiene una activa relación con la Embajada de Irlanda, tanto que sus embajadores siempre visitan la ciudad. Por otro lado, la institución forma parte de la Federación de Sociedades Argentino Irlandesas.

La pandemia afectó a la sociedad en general, pero a las instituciones aún más. En el caso de Raza Irlandesa, sufrieron la pérdida de varios socios, al respecto, Ana comentó que: “Entre la comisión directiva y los socios que quedaron durante la pandemia pudimos hacernos cargo de los gastos que teníamos”. En el caso de la entidad, los socios no tienen que ser únicamente irlandeses, e invitan a todos los vecinos de Junín que quieran asociarse a hacerlo a través del Facebook o acercándose a la institución.

Historia de vida

Su presidente, destacó que son una institución viva que mantiene sus proyectos. Ana está al mando desde 2010, “llevamos a cabo asambleas anuales, un año cambia la mitad de la comisión, y al siguiente cambian todos. En mi caso fui reelecta por dos años más”.

La madre de Ana es de apellido Mulvihill, descendiente de Lynch. Los abuelos vinieron a trabajar en el campo. Tras una historia de amor, luego varios años después, nació Ana Luisa Castrillón Mulvihill, “fue por mi madre que heredé el amor por Irlanda, en Junín no teníamos colegios para estudiar la cultura del país, yo me enamoré de él por ella”, destacó. El año pasado, estudió una Diplomatura de Estudios Irlandeses en la Universidad del Salvador, en Buenos Aires. Cabe destacar que Ana fue la primera mujer elegida para ser presidente de la Federación de Sociedades Argentino Irlandesas, “en esa oportunidad por primera vez se llevó a cabo un voto secreto y escrito para que no haya problemas, fue un hecho histórico para la Federación que una mujer la presida”.