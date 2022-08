Aportes por parte del Municipio a IOMA e IPS

El concejal Pablo Petraglia manifestó su preocupación por falta de aportes correspondientes al IOMA y al IPS, por parte del Municipio. Según lo expuesto, “el Tribunal de Cuentas observó en reiteradas ocasiones que el Municipio no hace los aportes al IPS ni a IOMA sobre los aumentos y esta situación perjudica a los empleados municipales”, afirmó el edil.

Por lo expuesto, el bloque de concejales del Frente de Todos presentará en los próximos días un pedido de informes en sintonía que las objeciones que el Honorable Tribunal de Cuentas le hace a la gestión administrativa del intendente Pablo Petrecca.

En este caso, según explicó el concejal Pablo Petraglia, “se trata de una cuestión muy grave y en perjuicio de todos los empleados municipales, además de que según el propio Tribunal de Cuentas, es una omisión reiterada por la administración de Petrecca”.

“El Tribunal de Cuentas, en el último fallo emitido, informa que había observado y pedido explicaciones a la administración de Petrecca que no habían realizado los aportes a IOMA y a IPS sobre determinados aumentos de sueldos definidos como bonificaciones”, afirmó el massista Petraglia. Además, el concejal aclara que “esta observación no es nueva, sino que el intendente Petrecca, la por entonces subsecretaria Linguido y el contador Jacobs, ya habrían sido observados por este comportamiento, al no ingresar a los organismos de previsión social ni el aporte patronal”.

Finalmente, Petraglia informó que “esta observación se le informó al Intendente y a los funcionarios responsables en el fallo del Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires, de fecha 23 de junio de 2022, en el cual se trata el Ejercicio 2020 de la municipalidad de Junín”.

Tribunal de Cuentas

De acuerdo a lo explicado por Petraglia, la reforma efectuada a la Carta Magna en 1994 - que rige en la actualidad - dedica un Capítulo al Tribunal de Cuentas y establece, en su artículo 159, que: “La Legislatura dictará la ley orgánica del Tribunal de Cuentas. Este se compondrá de un presidente abogado y cuatro vocales contadores públicos, todos inamovibles, nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Podrán ser enjuiciados y removidos en la misma forma y en los mismos casos que los jueces de las Cámaras de Apelación.

Dicho tribunal tendrá las siguientes atribuciones: