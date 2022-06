El radicalismo de la Cuarta se reunió en la Unnoba para debatir el proyecto de autonomía municipal

Con presencia de sus principales figuras en la región, la Unión Cívica Radical (UCR) de la Cuarta Sección Electoral eligió ayer a Junín como sede del 5° Encuentro Provincial de Autonomía Municipal.

La jornada de debate tuvo lugar en el Aula Magna de la Unnoba, en Jorge Newbery y Sáenz Peña, y reunió a intendentes, legisladores, concejales y autoridades partidarias de los Comités de distrito, y giró en torno al reciente proyecto de ley presentado por senadores provinciales de Juntos para avanzar en una reforma constitucional que contemple el reconocimiento de la autonomía municipal para los distritos bonaerenses.

El panel de disertantes estuvo integrado por los senadores Érica Revilla (General Arenales), Agustín Máspoli (Chacabuco) y David Hirtz (Adolfo Alsina); el intendente de Trenque Lauquen, Miguel Fernández; y el presidente del Comité radical del distrito de Junín, Juan Pablo Itoiz.

En la previa de la actividad, los protagonistas de la mesa reafirmaron en conferencia de prensa la postura del partido de llevar el tema de la autonomía municipal a la agenda política de la Provincia. "Como siempre decimos, la autonomía municipal no es solo una necesidad imperiosa, sino también un derecho. Cuando se trató la reforma de la Constitución Nacional de 1994, la provincia de Buenos Aires quedó en deuda y ojalá, a partir de este proyecto, podamos empezar a saldarla", expresó Itoiz.

Por su parte, Revilla, ex intendenta de General Arenales sostuvo que la cuestión de la autonomía municipal "no es sólo una figura jurídica". "La autonomía no es solamente un concepto jurídico, sino que tiene que ver, sobre todo para quienes tuvimos la fortuna de pasar por la gestión, de llegar con las soluciones más urgentes a los problemas de los vecinos", señaló.

A su turno, Hirtz explicó: "Este proyecto apunta a poner a la Provincia en línea con lo que sancionó la Constitución de 1994. La provincia de Buenos Aires no ha hecho bien los deberes. Creemos que ha transcurrido un tiempo prudente para abordar este tema". Finalmente, Máspoli remarcó "la decisión política del radicalismo de salir a debatir estos temas que son centrales para los próximos años".

Los ejes del proyecto

La iniciativa, que llegó al Senado bonaerense con las firmas de los legisladores David Hirtz, Alejandro Celillo, Ariel Bordaisco y Flavia Delmonte, además de Revilla y Máspoli, busca declarar "la necesidad de reforma parcial de la Constitución de la provincia de Buenos Aires", con el objetivo de reconocer "la existencia del Municipio como una comunidad natural, fundada en la convivencia y asegurar el régimen municipal basado en su autonomía política, administrativa, económica, financiera e institucional”.

En los fundamentos, advierte que “desde 1983, con el inicio del período democrático se viene reclamando e reconocimiento de la autonomía plena de nuestros municipios”, aunque “en la reforma de la Constitución Provincial de 1994, lamentablemente dicha autonomía no fue reconocida”. El proyecto no postula modificaciones en la estructura de los poderes políticos -seguirían vigentes las figuras del intendente y el Concejo Deliberante-, ni en la duración de los mandatos de los cargos electivos, ni plantea el desdoblamiento del calendario electoral con respecto a la Provincia.

En cambio, sí se formulan una serie “pautas mínimas” alusivas a las competencias de los municipios, entre ellas, la de reconocer como “ingresos municipales” a los recursos provenientes del régimen de coparticipación, que “no podrán ser inferiores al 20% de la masa coparticipable, formada por la totalidad de los ingresos impositivos de origen provincial y coparticipación federal que perciba la Provincia”. En la misma línea, se apunta a reconocer la facultad de los municipios para "celebrar convenios entre sí o con la Provincia” y también “constituir organismos intermunicipales, consorcios, cooperativas o sociedades para la realización de obras públicas, prestación de servicios, promoción de la producción y turismo”.

Ayer, en Junín, además de los disertantes, coincidieron los legisladores provinciales Valentín Miranda (Trenque Lauquen) y Vanesa Zuccari (Lincoln); los intendentes Calixto Tellechea (Florentino Ameghino) y Edgardo Battaglia (General Arenales); y referentes de los distritos de la región.

________________________________

Lee el diario tal como salió impreso. Suscribite a la versión PDF.