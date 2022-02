Se aguardan definiciones sobre las cianobacterias en el agua de la Laguna

Luego de la alerta roja emitida por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la provincia de Buenos Aires a causa de la presencia de cianobacterias en la Laguna de Gómez de Junín, el Municipio de Junín convocó “de manera urgente” a un Comité de Emergencia.

El encuentro será mañana, a las 10, según confirmó el secretario general del Gobierno de Junín, Luis Chami.

Será en el Salón de la Llama Olímpica, en el Complejo Municipal, y se convocó a distintos sectores como Región Sanitaria III, Sociedad de Fomento de la Laguna de Gómez, Club Náutico, Club de Pescadores, Club de Cazadores, propietarios del barrio, Dirección de Monitoreo Hídrico, Federación de Sociedades de Fomento, Cámara de Hoteleros y Gastronómicos, Estación Hidrobiológica y bloque de concejales del Frente de Todos, entre otros.

Buscar una definición “rápida”

Mario Rappa, Presidente del nuevo Club de Pesca Laguna de Gómez destacó la preocupación por la situación y aseguró que esperan una definición rápida para avanzar con las actividades.

“Se requiere un biólogo para que diga cómo son las cosas”, destacó.

“Toda la vida la laguna tuvo bacterias. Y va a tener”, señaló.

“Estamos con una cantidad de pejerrey enorme. Hace años no tenemos esta reproducción. Actualmente hay entre 70 y 80 lanchas que bajan en Cesolari, Curattini, Rincón de burgos” y reconoció que allí “el agua está diferente, no es igual a la de la laguna”.

“Nos afecta porque estamos por arrancar con los torneos, y si es verdad que no se puede comer el pescado se debe informar. Alguien de Hidráulica tiene que hacerlo”.

Asimismo aseguró que en el Carpincho, la Laguna y Puente Lincoln, “varían las bacterias, según donde vayas”.

Impacto al turismo

Consultado por Democracia, Roberto de la Fuente, Vicepresidente de la Cámara Hoteleros y Gastronómicos aseguró que la situación de las cianobacterias “preocupa por una cuestión de salud pública y ecología”, aunque aseguró que quienes vienen a Junín de paseo lo hacen a través de reservas y que los visitantes “no han dejado de venir”.

No obstante señaló que “han mermado las consultas”, aunque aseguró que también influye el hecho de que se acerca el fin de la temporada y el clima.

En principio, convocados al Comité de Emergencia, consideró que la situación no afectaría la visita, “Junín tiene otras cosas aparte de la laguna, espacios verdes para un refrigerio, un mate con la familia”.

A su vez destacó que también hay gente de paso, “que viene una noche o dos noches, paran en Junín y siguen”.

Emergencia

Según indicaron en un comunicado, se solicitará la confirmación oficial y el alcance del Alerta a la Provincia de Buenos Aires, como así también las medidas que se tomarán para acompañar a los sectores afectados.

La convocatoria incluye el pedido para que se haga presente en Junín la Autoridad del Agua, así como también los funcionarios de la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Gobierno Provincial para, en conjunto, evaluar las medidas necesarias para asistir a los rubros afectados, así como iniciativas para disminuir o erradicar el problema.