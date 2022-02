En Educación prevén que no haya burbujas en las clases del ciclo escolar 2022

A pocos días del inicio del ciclo lectivo 2022, el protocolo definitivo respecto al Covid-19, aún no se ha publicado oficialmente. No obstante el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, afirmó que se buscará volver a clases con presencialidad absoluta, sin burbujas.

A nivel nacional, los Consejos Federales de Salud y de Educación ya delinearon el protocolo “Aula Segura” de cara al inicio de las clases presenciales de manera plena, cuidada y continua. La reunión conjunta llevada a cabo el jueves último fue encabezada por el presidente de la Nación, Alberto Fernández.

Los nuevos lineamientos para la prevención y control del Covid-19 en las escuelas de las 24 provincias constan de seis pilares: vacunación, uso de barbijo, asistencia cuidada, ventilación, higiene y limpieza y distancia social.

Al respecto, en diálogo con Democracia, Francina Sierra, Secretaria General de SUTEBA Junín, manifestó: “los protocolos están muchísimo más flexibilizados que años anteriores pero básicamente se sigue sosteniendo el uso de barbijo-tapaboca en espacios cerrados desde la Escuela Primaria en adelante, no así en el nivel Inicial (Jardines de Infantes)”.

“En las escuelas – continuó diciendo la entrevistada- continúa la higiene a través de alcohol en gel y lavado de manos. Respecto del distanciamiento, todo el posible que se pueda sostener. Es más flexible porque hay muchísimos más niños y niñas, jóvenes y docentes vacunados”.

Sin burbujas

La normativa sanitaria incluye la eliminación del sistema de burbujas que se implementó en 2021, de este modo, la sospecha y confirmación de casos no implica necesariamente el cierre del aula ni la interrupción de las clases presenciales.

Sierra señaló que se apunta a ir hacia una presencialidad plena, donde todos los niños y jóvenes estarán en la escuela, teniendo en cuenta que están vacunados.

“No habrá burbujas. Todos los alumnos van a estar en las aulas y por supuesto cada caso será mirado en particular. Donde haya mucha cantidad de alumnos se tomarán otro tipo de medidas que igualmente ya están contempladas en nuestras resoluciones”, afirmó.

“Durante la pandemia en algunas escuelas creció la matrícula, que era en forma virtual. Ahora, que nos encontramos al volver todos a la escuela, seguramente habrá que reorganizar algunas cosas pero fuera de eso, no hay burbujas y todos vuelven a la escuela”, sostuvo.

Vacunación

Con respecto a la vacunación, las escuelas reunirán la información y promoverán la inoculación en sus comunidades educativas. Desde la Provincia afirman que ya están en marcha las postas vacunatorias en los establecimientos educativos.

Al respecto, puede decirse que si bien en Junín aún no lo están, según lo dicho por el director de Región Sanitaria III, doctor Jorge Herce, en algunos distritos como el de Leandro N. Alem ya está la información oficial circulando por las redes sociales.

La semana última, el director de Salud de Alem, doctor Claudio Rocoma, se reunió con la Inspectora Jefe Distrital de Educación, María Virginia Sábato, para comenzar a definir las acciones de trabajo. Apuntaron que se dará comienzo al programa de vacunación en las escuelas primarias para quienes aún no hayan recibido la primera aplicación. “En Vedia se efectuará en la Escuela Primaria N° 2, mientras que en Alberdi, Leandro N. Alem y Colonia se llevará a cabo en los CEC (Centros de Educación Complementaria), en El Dorado, en la Escuela de Educación Primaria N° 8 y en Fortín Acha, en la Escuela Primaria N° 20”, especificó el doctor Rocoma.

Al respecto, Francina Sierra, dijo que estaba planteado para Junín y toda la provincia de Buenos Aires, que haya escuelas que se conviertan en postas de vacunación. “Todavía eso no está del todo determinado – sostuvo-. No sabemos cuáles van a ser las escuelas sedes de esa vacunación, no solamente las contra el Covid, sino las del Calendario Obligatorio”.

De acuerdo a lo expuesto, el hecho de haber estado dos años en pandemia hizo que muchos niños y niñas no acudieran a los centros de salud a ponerse las vacunas del calendario por los cuidados que se tenían entonces. “Para evitar que enfermedades que ya estaban erradicadas vuelvan a estar entre nosotros, como por ejemplo el sarampión, entonces en estos dispositivos de vacunación que van a estar en las escuelas van a vacunar no solamente contra el Covid sino también las vacunas del calendario obligatorio que le falte a cada niño o niña, por supuesto con la autorización de los padres”, afirmó.

Cabe acotar que a finales del 2021, en algunas escuelas de Junín hubo vacunación contra el Covid, como sucedió en la Primaria N° 7 y en la Primaria N° 17 del distrito.

Asistencia cuidada

La “asistencia cuidada” que se menciona en los protocolos emanados desde Nación establece que, ante la presencia de síntomas o malestar general -asociado o no a Covid-19-, el personal y los alumnos no deben acudir a la escuela y deben permanecer en aislamiento siguiendo los criterios vigentes. En tanto, si los síntomas no son compatibles con Covid-19, luego de 24 horas sin ellos se puede volver a la escuela.

Si se diera algún caso positivo de Covid-19 se debe cumplir el aislamiento previsto, así como las medidas ante contactos estrechos según su condición de vacunación.

Otro punto importante es que las y los adultos que transiten o desarrollen sus tareas en los establecimientos educativos y las y los estudiantes a partir del nivel primario tendrán que usar barbijo en espacios cerrados y durante toda la jornada educativa. En cuanto a los espacios físicos el protocolo establece que la ventilación debe ser cruzada y constante, así como también se debe higienizar y limpiar regularmente los ambientes. También resalta la importancia de mantener una adecuada higiene de manos y priorizar la distancia en los momentos en que no se utilice barbijo.

Con respecto a la aparición de un “brote”, se considerará ante la presencia de al menos 3 casos confirmados entre estudiantes de una misma aula en un periodo igual o inferior a 7 días. En esta circunstancia se notificará a los familiares de las y los estudiantes y al personal relacionado al aula, la autoridad sanitaria evaluará el riesgo pertinente y se definirá junto a las autoridades educativas las medidas a adoptar.

Cabe señalar que el Protocolo fue elaborado por las áreas técnicas de las carteras sanitarias y educativas con aportes de Unicef, la Organización Panamericana de Salud (OPS), la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) y la Defensoría Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes.