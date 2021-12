Quedó inaugurado el Salón de Artistas Juninenses “Horacio Alonso"

Este lunes quedó inaugurada la muestra del Salón de Artistas Juninenses “Horacio Alonso", que podrá disfrutarse hasta el 6 de marzo y que incluye obras de cerámica, escultura, pintura y grabado, entre otras técnicas.

La secretaria de Gobierno del Municipio, Agustina De Miguel, aseguró que "es para destacar la importancia de que tantos artistas de Junín sean partícipes de esta muestra y que la misma sea inaugurada en un día tan especial como es el 27 de diciembre, fecha en la que celebramos la fundación de Junín. Quiero destacar, además, la humildad de Rosángela Manzione que realizó un trabajo impresionante, restaurando un mural muy significativo".

El Salón

El XXXVII Salón de Artistas Juninenses "Horacio Alonso" se realiza año tras año con el objetivo de fomentar e incentivar la producción de artistas visuales de nuestra ciudad. Desde el año 2013 lleva el nombre de Horacio Alonso en homenaje al reconocido docente y artista plástico juninense fallecido en 2012.

Esta edición incluye obras de: María Celina Dell Isola; Carolina González; Canela Ainsimburo; Silvina Torviso; Karina Elisei; Rosana Guardia; Hernán Cavadini; Blanca Levantini; Marina Silva; Edilia Brianza; Laura Costa; Emilce Passeri; Hugo César Sinde; Cristian Schwindt; Gustavo Juan Vaninetti; Aníbal Tuso; Gladys González; Luciano Pozo, Rocío Morganti; Juan Carlos Morello; Laura Fava Beraza; Verónica Dana; Kevin Ortiz y Laura Acosta.

Restauración

En cuanto al trabajo de la artista Manzione, De Miguel reconoció que "es un compromiso muy grande restaurar un mural realizado por otro artista, ya que debió trabajar con mucho respeto, manteniendo la esencia de la obra. Por último destacó que el salón “es también muy importante porque suma la apertura de la sala Lola Lucífera, una artista local, una mujer más que representa la historia de Junín y una historia muy rica, con obras pertenecientes al patrimonio cultural del Museo Ángel María de Rosa. Por eso, celebro que en el aniversario de Junín la cultura esté presente".

Por su parte, Rosángela Manzione, destacó: "Yo no nací en Junín, pero lo elegí a mis 18 años y hoy me siento totalmente juninense. Haber tenido esta posibilidad, junto a muchas otras, de trabajar para la ciudad, para la comunidad artística y la no artística, que es la que transita las calles y puede ver mis trabajos en diferentes espacios públicos, ha sido una gran oportunidad para mi desarrollo personal y para devolverle a Junín lo mucho que me ha dado, porque además de formarme como docente y artista, acá formé mi familia, por eso estoy muy agradecida".

Respecto de la restauración de la obra, la artista señaló: "Haber trabajado en esta obra tan significativa para todos ha sido un honor y una gran responsabilidad. Trabajé con mucho respeto, porque es muy fuerte poner mano en una obra que creó otro artista y mantener su espíritu".

