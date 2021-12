Las vacaciones en destinos nacionales movilizan el turismo junto al Previaje

Los operadores turísticos aseguran que muchos destinos de la Costa Atlántica ya están completos y del mismo modo ocurre con los del Sur argentino.

La suba del dólar y la pandemia influyeron fuertemente a la hora de decidir vacacionar en el país y el Previaje, aseguran, fue el gran motor para reactivar al sector que registra un fuerte repunte desde el cierre ocurrido en marzo de 2020.

Democracia consultó a Paola Rigazio, de Tauro Rigazio Viajes y Joana Sabartes, de Flamingo Travel, quienes dieron detalles del momento que atraviesa el sector.

Todo “lleno”

Con las facilidades del Previaje, “el turismo interno es lo que más se está moviendo”, aseguró Rigazio en referencia a que el programa permite recuperar el 50% de lo que se gasta en servicios de hotelería y gastronomía. Incluso recordó que “los jubilados tienen el 70% de reintegro y con esa tarjeta de Banco Nación, en el viaje, la pueden usar para gastos. Es súper beneficiosa”.

Aseguró que ese es un motivo “para que hoy por hoy esté todo lleno, super completo, y en la Costa ya no encuentres nada. Las disponibilidades son escasas hoy, salvo que apuntes a marzo”.

Según Rigazio, “se vendió muchísimo Cataratas, Calafate, Usuahia, El Chaltén, Bariloche, y destinos del sur”.

Desde Flamingo, Sabartes destacó que “la temporada viene muy bien y el Previaje impulsó mucho al sector” y agregó que “por suerte, la gente está más animada a viajar que el verano pasado” y eso redunda en mayores consultas y compras de paquetes.

Efecto del dólar

Consultada sobre el impacto de la restricción a la compra de pasajes con tarjetas, en cuotas, Rigazio, cuya empresa vende especialmente paquetes al exterior, aseguró que “como agencia de ateción al público, no siendo una `punto com´ la gente no te compra tanto por la cuota”. Y aclaró que “tampoco hay tanta financiación”.

El efecto del dólar es clave: “Es una realidad que el tema de la inflación y los costos del dólar influyen mucho. Cuánta gente puede pagar un pasaje en cuotas”, refiere.

“La decisión de vacacionar en Argentina tiene que ver con un costo del dólar, no por falta de financiación y también por la pandemia, por el temor de salir y entrar al país”, señaló.

A su vez destacó que la vacunación le dio más tranquilidad a la gente para vacacionar y que “este es el mejor momento de este lapso de pandemia, desde que se paró todo en marzo de 2020”.

En ese sentido, Sabartes espera “que todo siga igual y que podamos seguir trabajando, a pesar de los contagios surgidos, porque lo primero que cortan es el turismo y gastronomía. Somos los rubros más afectados”.