Se realizó el acto oficial de inauguración de la Expo Junín 2021

En el predio de la Sociedad Rural de Junín (SRJ) se llevó adelante el tradicional acto de apertura de la Expo Junín 2021 con los discursos de la institución anfitriona, representantes del Ejecutivo municipal y de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap).

Hubo una coincidencia generalizada en los mensajes en destacar el gran esfuerzo realizado por las distintas instituciones que colaboraron con la realización de esta feria y destacaron la importancia del diálogo genuino entre los argentinos para sacar al país adelante.

Participaron del evento funcionarios del Gobierno de Junín, autoridades de la Sociedad Comercio e Industria, la Unnoba, diputados provinciales, concejales, fuerzas vivas y vecinos de la comunidad.

En el desarrollo del mismo, se entonaron las estrofas del himno nacional argentino interpretado por la banda militar Curupaytií y además hubo un sentido homenaje a la figura de Claudio Rosas, ex integrante de la Comisión Directiva de la SRJ, que falleció en el transcurso de la pandemia y por quien se colocó una placa conmemorativa en la sede ruralista.

Al comienzo de su interlocución ante los presentes, Gustavo Frederking, presidente de la Sociedad Rural de Junín indicó: “Quiero agradecer a todos los presentes por venir, al presidente de CARBAP, al intendente Petrecca que no pudo venir, pero que tenía muchas ganas de estar porque esta es una exposición a la que le pusimos mucho amor luego de todo lo que vivimos durante la pandemia. A pesar de todo, nunca la suspendimos y siempre seguimos para adelante y es increíble que hoy podamos estar acá todos juntos”.

“Hicimos mucho esfuerzo para organizar esta Expo Junín con el propósito de que la gente pueda reencontrarse y considero que visto en perspectiva luego de algunos años vamos a valorar el doble el esfuerzo que hicimos porque fue tremendo”, aseguró y agradeció también a todos los expositores y a la Unnoba y a Comercio e Industria.

Frederking también señaló: “Estamos viviendo una verdadera fiesta de Junín con esta exposición y queremos que la gente lo siga disfrutando. Quiero destacar el gran trabajo de toda la comisión directiva que me acompaña porque fueron fundamentales también para lograr esto”.

Al momento de referirse sobre la situación que vive el sector agropecuario en Junín, el ruralista afirmó: “Quiero agradecer al Gobierno de Junín por el tema de los caminos rurales porque hubo una mejora sensible, algo que parece increíble porque todos los caminos del país y la provincia de Buenos Aires deberían estar bien y no pasa. En este sentido, la afectación de la tasa de Red Vial fue muy importante e hizo que la plata se destine efectivamente a los caminos para que estén bien”. Luego, destacó también los planes y convenios firmados entre la provincia de Buenos Aires y los municipios para el mantenimiento de los caminos.

Por otro lado, el presidente de la Rural seccional Junín expresó: “Entendemos que las retenciones no las podemos eliminar de un día para el otro, pero siempre manifestamos que los primeros que tienen que defender la baja de las mismas son los concejales de Junín, como así también del resto de las ciudades de la región. Es un impuesto distorsivo que se lleva Nación y que claramente debería quedar en el productor, ya que este la volcaría en su respectiva ciudad mediante inversiones en hacienda y maquinarias”. Además, sostuvo: “El único camino para salir adelante como país es a través del diálogo genuino no marketinero y no me parece saludable como arrancó el gobierno nacional luego de las elecciones”.

Luego tomó la palabra el secretario de Desarrollo Económico del Municipio, Eduardo Albarello, en representación del intendente Pablo Petrecca: “Quiero transmitirles el saludo afectuoso del intendente que no pudo estar presente hoy por razones que son de público conocimiento y agradezco a la Sociedad Rural encabezada por Gustavo Frederking por la oportunidad que nos dio para pertenecer y armar juntos esta feria”.

“Ayer charlando justamente con él y con Guillermo (Tamarit) destacábamos la importancia de recuperar la presencialidad de la exposición, nos había quedado lejos el 2019 cuando se hizo la última Expo Rural y considero que todos en mayor o menor medida necesitamos una cuota de normalidad, para volver a los lugares a donde nos identificamos y estar cerca de nuestros afectos”, afirmó.

Seguidamente, el funcionario expresó: “Muchos de los que estamos acá compartimos varias reuniones durante los debates por cierres y aperturas de comercios, estrés sanitario y demás. Si algo quiero rescatar de estos últimos dos años que fuimos atravesados por la pandemia es la posibilidad que nos dimos en Junín de sentarnos todos a la mesa para dialogar, el público y el privado, las instituciones y el Municipio para abordar problemas muchas veces inéditos debido a la situación que vivimos. Donde se sienta mucha gente los consensos no son sencillos, pero el valor y todo el esfuerzo debe estar puesto ahí”.

“La Expo Junín es un ejemplo cabal del trabajo mancomunado en el que todos aportan su grano de arena, para llevar adelante uno de los eventos más importantes de la provincia de Buenos Aires y se representa al sector productivo más importante de la Argentina. La fuerza que tiene el sector agroindustrial es la que constantemente buscamos apoyar con el intendente Pablo Petrecca y en eso estamos trabajando, con medidas inéditas en Junín que siembran la base de un futuro con más producción. En este sentido quiero destacar la ordenanza que posibilita beneficios impositivos a aquellas empresas que quieran radicarse en nuestra ciudad”, indicó.

Otro de los puntos destacados por Albarello fue “la ordenanza de habilitaciones por la cual trabajamos muchísimo para que el privado tenga en el Estado a un socio y no a alguien que le entorpezca los planes de radicarse. La afectación de la tasa de Red Vial que mencionó Gustavo también es para tener en cuenta y asumimos un desafío inmenso que consiste en que a partir del 2022 se pondrán a disposición metros cuadrados para la producción destinados a todos los que quieran invertir en Junín”.

Luego, hizo uso de la palabra Horacio Salaverri, presidente de CARBAP: “Es una gran satisfacción para mí volver a estar acá en Junín, quiero agradecer por la invitación y es un verdadero placer compartir esto con ustedes, sentir la alegría y el potencial que tiene esta ciudad. Felicito por el gran esfuerzo realizado y es bueno ver todo esto porque es lo que necesitamos como país para salir adelante, con trabajo e inversión”.

“Hace poco las urnas dijeron que el camino que tiene el gobierno nacional no es el correcto y en este sentido es vital el diálogo que reclamaba Frederking, pero con las cosas claras sobre el error que están cometiendo y que es necesario modificar el rumbo. Cuando uno se siente en una mesa tiene que haber un interlocutor que quiera entender lo que uno propone, sino es algo totalmente estéril”, sostuvo.

Finalmente, Salaverri dijo: “Necesitamos una mirada más amplia como país que se enfoque en lo que sucede en el mundo, es inconcebible que Argentina tenga restricciones a las exportaciones. No necesitamos más medidas cortoplacistas, del día a día porque no sirven, sino que hay que ver más allá para generar empleo a largo plazo y sacar al país de la pobreza. En este sentido, se necesita un diálogo fructífero en el que se cambien opiniones y todos los sectores podamos aportar algo”.