El campo pidió "reglas claras para producir más y mejor" en la Expo Junín

En el predio de la Sociedad Rural de Junín se desarrolló ayer al mediodía el acto de apertura de la Expo Junín 2023. Asistieron autoridades locales y provinciales y contó con los discursos del presidente de la institución anfitriona, Andrés Moutous; el intendente Pablo Petrecca y el vicepresidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Roberto Cittadini.

En los discursos, se destacó el gran esfuerzo realizado por el campo para poder estar presente en la muestra tras la gran sequía que golpeó duramente al sector y, a su vez, los efectos que atraviesan por la crisis socioeconómica del país.

En tal sentido, el presidente de la Sociedad Rural de Junín, Andrés Moutous, destacó los "36 años seguidos de exposición, lo cual demuestra un gran trabajo de la institución de ofrecer una muestra excelente. Después de tres años de sequía, tenemos récord de animales de exposición. Esto significa un gran esfuerzo de los productores que ponen su empeño en la producción, buscando mejorarla"

Asimismo, aclaró que "agradecemos a todos los que acompañan, pese a la situación delicada del país. Nosotros somos parte de la comunidad de Junín y la región, todos estamos relacionados a la actividad de alguna u otra manera. Con el Gobierno local trabajamos en conjunto con la mesa local de seguridad que funciona muy bien; también con los caminos rurales, se mejoró y nos queda mucho por mejorar".

Tras ello, Moutous envió un mensaje relativo a la economía. "Pedimos a los gobernantes de turno que haya reglas claras. Tenemos que luchar contra el clima, la economía y encima contra los que toman malas decisiones en el poder. Tenemos impuestos exorbitantes, retenciones cada vez más pesadas, sumado a eso tuvimos un mal clima que no viene acompañando. Este año fue el más duro de todos y lo estamos sufriendo como sociedad al no ingresar las divisas que esperábamos", indicó.

Además, puntualizó que "quienes sean los que tengan que gobernar a partir de diciembre que escuchen y que lo hagan lo mejor posible. Nosotros vamos a seguir haciendo lo que sabemos hacer, pero necesitamos reglas claras".

“Se nos hace difícil”

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) estuvo representada en la Expo Junín por su vicepresidente, Roberto Cittadini. En su inicio de discurso elogió a la organización: "Estoy sorprendido desde el primer día que vine por esta organización. Felicito el trabajo hecho con las instituciones locales, que fortalecen y dan ámbito de integración con la sociedad, es algo que toda institución debe tener".

Tras ello, Cittadini indicó que "actualmente se nos hace difícil poder trabajar y producir. Desde el 2008 estamos luchando, pero en el último tiempo han aparecido situaciones complejas, como el cepo a las exportaciones de la carne. Muchas veces con discursos peligrosos que nos quieren enfrentar a productores contra consumidores".

"En este documento llamado La Patria Empobrecida dejamos en claro que necesitamos una nueva Argentina, con reglas claras. En ese sentido se vio bien reflejado lo que le falta al país en relación a la producción, los 21.000 millones de dólares que no pudieron ingresar por la sequía, representando el 25 % de los ingresos del Estado".

En tal línea, Cittadini brindó detalles de lo que gana un productor y cuánto vale en el mostrador. "El productor cobra 86 pesos el kilo de trigo contra 900 pesos del valor del kilo de pan. Sabemos lo que vale un kilo de carne y qué vale un litro de leche; los productores no somos el problema de ello. En el medio hay un mercado distorsionado con mucha presión fiscal", indicó.

Otra de las claves para generar mayor producción que Cittadini mencionó fue la culminación del cepo. “La producción es clave para el país. Estamos convencidos de que los productores agropecuarios somos la solución del país. No somos solo los únicos, pero somos una parte importante. Tenemos tecnología, ganas, empuje y estamos dispuestos a producir más y mejor, cuidando nuestros recursos. Somos parte de la solución del país. Precisamos que nos ayuden, necesitamos leyes y avances, se tiene que terminar la rosca política. El interior federal quiere producir más y mejor", concluyó.

“No hay crecimiento sin el campo”

Cuando fue el turno de tomar la palabra, el intendente Pablo Petrecca aseguró que "hay algo que tenemos muy en claro y es que no hay crecimiento ni desarrollo para la Argentina sin campo, sin industria, sin comercio. Por eso es un gran placer para nuestra gestión estar acompañando a la Sociedad Rural en esta Expo, una gran muestra que nos habla del potencial y de lo que somos como ciudad en todos los sentidos, en lo productivo, en lo comercial, en lo social, en lo deportivo, en lo educativo.

También mencionó que "es la provincia de Buenos Aires la principal productora de trigo y la segunda de maíz, la mayor productora de soja, la primera productora de carne bovina y porcina. Solamente el año pasado, la Provincia exportó 33.000 millones de dólares, donde la soja, el trigo, el maíz y el girasol representaron 12.600 millones, aportando más de 3.000 millones de dólares de retenciones, recursos que salen de los municipios del interior y que no vuelven de manera directa, cuestión que necesariamente debemos discutir".

El intendente de Junín subrayó que "la provincia de Buenos Aires también es industria, representando el 50% de la industria nacional: el 60% de los automotores nacionales se producen acá; más del 60% de los metales, la refinación de petróleo, caucho y plásticos del país se procesan en nuestra provincia; el 70% de los alimentos del país se elaboran acá, a través de los más de los 150 agrupamientos industriales: el mayor número de establecimientos industriales del país. Por eso, cuando la economía se frena como ahora, lo primero que se apaga es la Provincia, y eso es lo que tenemos que evitar".

En este sentido, afirmó que "por todo esto, decimos que no hay desarrollo sin estabilidad. No hay estabilidad sin discutir en profundidad la Provincia y el rol de los municipios y para eso necesitamos de una visión nacional y provincial que se corra del capricho ideológico de ver al campo, al que produce, al que invierte, al que genera trabajo como un enemigo. Y el momento es ahora, en este momento, más que nunca, sabemos que nuestro país está viviendo momentos difíciles, pero créanme que la solución no es ni volver para atrás ni destrozar todo lo que construimos en este tiempo".

Con vistas a las elecciones generales, Petrecca afirmó que "en octubre tendremos la decisión final sobre en qué país, provincia y municipio queremos vivir. En Junín, creemos que la transformación es posible, con liderazgo, con firmeza, dando las peleas que hay que dar, pero sobre todo escuchando lo que necesitan los vecinos", recalcó y agregó: "Este año es especial porque los argentinos cumplimos 40 años de democracia ininterrumpida. y es momento de liberar las fuerzas productivas, apoyarlas activamente, sacarle los miles de obstáculos que tienen adelante. Estoy convencido de que, cuando uno hace las cosas con convicción, tiene una meta de orden público y eficiencia, le imprime mucha fuerza y voluntad de cambio, se puede lograr una transformación profunda, porque en Junín está pasando y lo demostramos con hechos concretos".

Para finalizar, el Jefe Comunal dijo que "en estos 8 años de gestión hemos avanzado mucho, siempre en conjunto con las instituciones. Pasamos de un municipio que no escuchaba a uno de diálogo permanente, definiendo acciones conjuntas y haciéndole el seguimiento necesario para que se concreten.

Lo hacemos con la mesa de prevención de delitos rurales, con la comisión de seguimiento de caminos rurales, donde sumamos equipamiento y pasamos de tener un cero por ciento a 55 por ciento de afectación de la tasa de red vial rural y 100 por 100 de afectación de los recursos descentralizados de la provincia de Buenos Aires".

"Hoy Junín tiene 310 tranqueras conectadas, georeferenciadas, lo que permite una rápida ubicación de ellas ante una emergencia. Todos los pueblos están conectados y monitoreados por nuestro nuevo Centro de Operaciones y Monitoreo. Hemos pasado juntos momentos de muchas dificultades, en 2017 con una inundación y, ahora, tres años de sequía, donde más del 40 por ciento de las hectáreas productivas de nuestro partido se encuentran en emergencia. Y ahí estamos al lado de cada productor, acompañando y haciendo desde el Municipio un enorme esfuerzo donde, a través de la eximición de tasas, dejamos de percibir alrededor de 60 millones de pesos", detalló.

Por último, Petrecca aseguró que "esto lo hacemos porque estamos convencidos de que tenemos que estar al lado del sector productivo, al lado de aquel que invierte, arriesga, se esfuerza y se juega una y otra vez por Junín, la provincia y el país. Este es el camino trazado desde el año 2015 y el que nos comprometemos a seguir transitando de cara al futuro, para alcanzar lo que nos falta, siempre con diálogo, solidez y junto a las instituciones".

Hoy termina la 76° edición de la Expo Junín, con la venta de reproductores bovinos y ovinos

Tal como estaba previsto, hoy a las 18 concluye la tradicional exposición comercial, industrial y cultural que organiza la Sociedad Rural de Junín. Se trata de la Expo Junín 2023, que abarca la 76° edición de la Exposición Ganadera, Industrial y Comercial, y la 32° Muestra de granja (aunque solo hay conejos por el tema de la gripe aviar).

Hoy las boleterías estarán habilitadas a partir de las 10. La entrada general costará 1.500 pesos; a jubilados con carnet se les cobrará 500 pesos; menores de 12 años (con mayor) entran gratis, y entre 13 y 18 años (con DNI), 500 pesos.

Entre las actividades previstas para el día de la fecha, hoy a las 10 se hará una muestra de caballos criollos y competencia de Aparte Campero.

Más tarde, a las 14, se realizará la tradicional venta de reproductores bovinos y ovinos, en la pista central de la muestra.

Entre los eventos desarrollados ayer, se realizó un Desfile de Mascotas con disfraces y la venta de reproductores de la muestra de Cunicultura.