La vuelta a las clases presenciales será por burbujas y continúa la bimodalidad

La titular de Suteba Junín, Francina Sierra, afirmó en diálogo con Democracia que el regreso de la presencialidad después del receso invernal será por burbujas y con protocolos. “Va a ser similar a lo que ocurrió en marzo pasado, los alumnos van a asistir por burbujas, de acuerdo a cómo estaban organizados, y se va a sostener la bimodalidad prácticamente hasta fin de año, con una semana presencial y otra virtual”, señaló la dirigente sindical.

“Tenemos la ventaja de que volvemos a la presencialidad con casi todos los docentes o al menos todos los que se inscribieron vacunados, con el esquema de vacunación completo. Y vamos a tener ahora la oportunidad de que nuestros alumnos jóvenes, de entre 13 y 18 años, se puedan vacunar. Eso va a ser muy bueno para generar más seguridad e inmunidad dentro del ámbito escolar”, consideró. “Es una fortaleza y esperamos de a poco ir yendo hacia una nueva normalidad”, agregó.

Con respecto al estado edilicio de las escuelas, afirmó: “En todo lo que tiene que ver con la calefacción y la reparación de artefactos, el Consejo Escolar recibió fondos específicos de la Provincia para todo lo que tiene que ver con el gas y están casi todas las escuelas completadas. No ocurre lo mismo con el tema de Internet, hay escuelas que todavía no tienen conectividad”.

Conectividad

Y amplió: “Presentamos un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante, estamos esperando que se trate en las comisiones pertinentes, y más allá de las modificaciones que se le puedan realizar, esperamos que se apruebe para que todas las escuelas del partido de Junín puedan tener internet gratuita, a través de la empresa local Acerca o realizando un convenio con alguna empresa juninense que pueda brindar el servicio donde Acerca no llega. La falta de Internet es una dificultad que tenemos para esta vuelta a la presencialidad, porque hoy muchas de las cuestiones que realizamos en la escuela se dan en el marco de las nuevas tecnologías”.

Infraestructura

“Sí tenemos sin resolver cuestiones de infraestructura, arreglos de techos, de mamposterías, baños, ampliaciones de aulas o de espacios, todo lo que tiene que ver con la infraestructura está parado, no se está llevando adelante”, indicó.

“Y no hay una explicación, porque los fondos están. El Gobierno bonaerense envió los fondos a Junín por muchos millones de pesos y hay muchas obras en carpeta, pero no vemos que se desarrollen. Estamos esperando el arreglo de los techos del Jardín 907, es una obra que no puede hacerse con los alumnos adentro y aún no comenzó; la Escuela Secundaria 17 necesita un arreglo en los baños, pasillos y otras dependencias, que tampoco puede hacerse con los alumnos adentro de la escuela, porque son los baños que utilizan, y todavía no empezó. Y así se podrían enumerar muchas obras pendientes, que tienen la dificultad de que no se pueden hacer con los alumnos en la escuela”, aseguró.

“Estas cosas ya se tendrían que haber previsto, se tendría que haber avanzado cuando estuvimos en Fase 2. El Consejo Escolar no avanzó y este es el estado de situación”, lamentó.