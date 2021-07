Juntos: habría interna en otro distrito de la Cuarta Sección

Sobre el cierre del plazo para inscripción de alianzas, de cara las próximas PASO de septiembre, el intendente de Bragado, Vicente Gatica, ratificó la presencia de su partido vecinal, Unidos por Bragado, en la coalición Juntos, de cara a las próximas elecciones legislativas.

Sin embargo, el jefe comunal podría enfrentar internas, luego de que la Unión Cívica Radical (UCR) a nivel local recibiera la directiva de encolumnarse detrás del neurocientífico Facundo Manes, mientras que Gatica se mostró recientemente en una reunión de alcaldes en Olavarría con Horacio Rodríguez Larreta, promotor del desembarco de Diego Santilli como candidato en la Provincia.

De mantenerse la tendencia, los movimientos provinciales terminarían por afectar una de las principales alianzas que configuran el mapa del poder municipal en Bragado. Recientemente, en las últimas internas partidarias del 21 de marzo, y pese a que en la comuna hubo lista de unidad, se impuso por estrecho margen el candidato del oficialismo, Maximiliano Abad, por sobre el intendente de San Isidro, Gustavo Posse.

El ajustado triunfo fue celebrado por el sector del radicalismo más próximo al Palacio municipal, que leyó el resultado como un espaldarazo a su continuidad dentro del acuerdo táctico con el intendente. De esta forma, la UCR -a instancias de su presidente, Gustavo Benalal-, se había garantizado el segundo lugar de la lista de candidatos a concejales, además de los cargos de segunda línea del gabinete que mantiene desde los últimos meses.

La irrupción de Manes y la interna con Santilli terminaron por poner en riesgo el acuerdo, a tres días del cierre de candidaturas. Por otra parte, el espacio vecinal Acción para el Desarrollo también anunció su intención de competir con lista propia, en las próximas PASO. Encabezados por su presidenta, Marita Gelitti, y con críticas al Gobierno local, el partido que integra la estructura de Vecinos Unidos lanzó el lunes pasado sus precandidatos para las primarias. Gelitti, exedil, encabezaría la nómina, acompañada por Jorge Zignego, Marcela Comacchio y Alejandro Benoit.

“La tirantez no es buena”

En este contexto, Gatica elevó ayer una fuerte queja hacia la dirigencia del radicalismo y de PRO por la ruptura de un acuerdo que parecía sellado. Es que, como se dijo, en ese municipio de la Cuarta el mismo jefe comunal declaró que "hasta el fin de semana habíamos acordado con Uatre, el PRO, la Coalición Cívica y la UCR y ahora nos avisaron que eso no es posible porque están obligados, nos dicen en el radicalismo, a armar lista propia".

"Por eso hemos pedido a la dirigencia que nos dejen sostener eso, porque creemos que juntos es la forma para no ser funcionales al kirchnerismo", dijo a Bragado TV Gatica este martes.

Y amplió: "Los acuerdos se pueden lograr cuando hay voluntad. Deben entender los dirigentes nacionales que la tirantez no es buena. Si se llama Juntos el frente, deberíamos ir Juntos".

En tanto, visiblemente molesto, advirtió: "En Bragado el intendente no es de PRO ni de la UCR, es de un partido vecinal (Unidos por Bragado) con identidad propia y si nos ponen en la situación de tener que elegir un camino y hacia dónde vamos como partido, lo evaluaremos".