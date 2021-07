Comerciantes locales siguen los datos de inflación con creciente preocupación

Crece la preocupación entre los comerciantes y emprendedores juninenses ante la suba de la inflación que sigue muy sostenida. Es que el mismo Indec informó que los precios subieron 3,2% en junio; 25,3% en el primer semestre y 50,2% en los últimos 12 meses, en tanto desde octubre de 2020, la inflación mensual se mantiene arriba de 3%.

Ante este panorama, Marcos Maroscia, presidente de la Sociedad Comercio e Industria de Junín, expuso su inquietud por la suba del dólar y la inflación en general, que repercute directamente en el comercio y la industria.

“En mi rubro, la ferretería, conviene ir capitalizándose o financiándose con la fábrica o con los proveedores, en vez de con el banco. Por ejemplo: uno compra a 90 días y la va pagando en los próximos tres meses para que cuando vuelvas a reponer te ahorraste quizá un 10 por ciento”, explicó Maroscia al ser consultado por Democracia.

“Esto es así – afirmó el comerciante-, hay que buscarle la vuelta porque van cambiando constantemente las reglas. Dicen que la inflación es del 25% en lo que va del año, pero eso no se ve reflejado en casi ningún rubro. Como mínimo hubo un 40% de inflación, al menos en mi rubro”.

“Hubo materiales como el hierro o las chapas que en algún momento no se conseguían. Ahora hay abastecimiento, pero no sé hasta cuándo. Ha pasado que, ante tanta inflación, al proveedor le convenga cuidar el stock, y no aumentar y venderlo porque no saben a qué precio lo podrán volver a comprar”, dijo.



Por su parte, Marcelo Tapia, presidente de la Asociación de Comercios, Industrias, Profesionales y Emprendedores (Acipe), dijo: “el comercio, la industria y, en general, el argentino en sí está acostumbrado a trabajar con la inflación. Es un instinto de supervivencia que tenemos los argentinos que venimos, desde hace 40 a 50 años a esta parte, con inflación alta”.

“Una inflación del 40 al 50 por ciento anual sumado a la pandemia hace que el problema sea más grande aún. Ahora estamos a punto de batir todos los récords, somos el segundo país de Latinoamérica y entre los primeros del mundo con una inflación tan alta”, afirmó a Democracia.

Para Tapia, quienes gobiernan no contemplan al empresario. “Están todos empecinados en ayudar a la clase baja, pero no a hacer crecer las inversiones. Hoy tenemos a un comerciante que no lo han dejado trabajar en un año y medio para cuidar la salud, pero hay 100 mil muertos lo que muestra que los resultados no son tan favorecedores. A eso hay que sumarle el bloqueo a la economía, lo cual terminó de fundir a todos aquellos que estaban tambaleando. Con esta inflación puede que hasta fundan a los que están bien incluso”, afirmó.

Sobre las herramientas para hacer frente a la inflación, Tapia mencionó la capacitación y la optimización de los recursos que se tienen. “No podemos cambiar el rumbo de la economía y de la inflación, pero sí ser más eficiente y adaptarnos”, apuntó.