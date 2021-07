Programas para aspirantes

Sergio Pérez Volpin explica que en la Oficina de Empleo del municipio ejecutan programas del ministerio de Trabajo de la Nación que apuntan a vincular a los jóvenes con el mundo laboral y, al mismo tiempo, estimular a los empleadores que necesiten tomar personal.

“Son, básicamente, pasantías que se realizan en empresas”, señala el funcionario comunal. Y remarca que estas iniciativas “están permitiendo que muchos jóvenes de entre 18 y 24 años, y estudiantes terciarios y universitarios que cuentan con el programa Progresar, puedan ingresar a las empresas a hacer esta experiencia laboral”. Además, puntualiza que esto también les es de utilidad a las compañías “no solo para capacitar a esas personas, sino también observarlas en su desempeño para que, posteriormente, puedan ingresar en forma definitiva en relación en dependencia”.

Uno de ellos es el programa Entrenamiento Para el Trabajo (EPT), “que no es propiamente una pasantía, pero funciona de la misma manera”. Esta propuesta brinda incentivos económicos a las empresas para que entrenen aprendices en los puestos que necesitan. Luego tienen la posibilidad de incorporar a esos aprendices ya entrenados.

“Se trata de un contrato no laboral -porque la finalidad es el aprendizaje- de seis meses en los que no existe una relación de dependencia entre la empresa y la persona, aunque le cubre un seguro por accidente y una cobertura de salud, y el ministerio de Trabajo le deposita 15 mil pesos a la persona que hace ese entrenamiento”, explica Pérez Vólpin. Según su evaluación, “es un programa que tiene mucho éxito”. Prueba de ello es que el mes pasado 32 personas ingresaron a estudios jurídicos, contables, inmobiliarias, mueblerías, clínicas de Junín a través del EPT.

El otro es el Programa de Inserción Laboral (PIL), “donde acá sí hay una relación de dependencia, pero el Ministerio de Trabajo pone una parte del salario durante un tiempo”, que puede ser de nueve a doce meses, de acuerdo a distintas variables.