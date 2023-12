Se entregaron certificados del curso en barbería y peluquería

En el marco de una fuerte política impulsada por la gestión del Intendente Pablo Petrecca que apunta a promover la capacitación y formación para que los vecinos cuenten con más herramientas en distintos oficios y de esa manera acceder a nuevas oportunidades laborales. La entrega de certificados se realizó en las instalaciones de España 37 con la presencia de representantes de las diferentes áreas municipales, alumnos, familiares y comunidad en general.



Los egresados se mostraron agradecidos con la profesional a cargo del curso y con el Gobierno de Junín por esta posibilidad de formarse, aprender un nuevo oficio que les signifique una nueva salida laboral y la generación de ingresos complementarios a sus hogares.



De esta forma, más de 50 vecinos y vecinas de Junín y el Partido, cuentan ahora con esta nueva experiencia profesional y laboral, que se enmarca en la política que el Municipio lleva a cabo en conjunto con privados para formar a las personas en distintos oficios, como lo fue albañilería tradicional, Steel Frame, panadería, entre otros oficios.





Al respecto del fin de curso, Angelina Tomasella, coordinadora del Club de Emprendedores del Municipio, manifestó: “La verdad es que estamos muy contentos de poder culminar el año con los egresados de la primera formación de barbería y peluquería, se anotaron muchísimas personas, algunas fueron quedando en el camino por diferentes cuestiones, pero que más de 50 vecinos hayan logrado finalizarlo para nosotros es una satisfacción enorme.



“Aquellos que terminaron tienen muchísima motivación y se los ve muy entusiasmados con esta propuesta, que ahora pasa a ser una posible salida laboral, están aptos para comenzar su propio emprendimiento, de hecho, a todos los que cumplieron con los requisitos les vamos a estar facilitando el financiamiento, mediante microcréditos, de las herramientas para que comiencen y se animen”, afirmó.



Seguidamente, la Coordinadora sostuvo que “esto es una posibilidad enorme que brinda el Municipio, donde salen con una formación y también con la oportunidad de conseguir la materia prima para poder aplicarlo, la idea es esa, de que no tengan trabas para empezar a generar sus propios ingresos con lo que aprendieron en la formación y lo tengan a través del microcrédito y lo puedan ir devolviendo con tranquilidad, estamos para acompañar”.



Por su parte, Mariana Zulveta, profesora de peluquería y barbería, responsable del curso, destacó el programa municipal y dijo: “Estoy muy agradecida que me hayan convocado para participar, estoy muy contenta de haber concretado esta oportunidad con el Municipio, trabajar en conjunto para formar a personas en mi ámbito, que es la peluquería y la barbería, me genera mucha satisfacción”.



“Fue una experiencia muy linda, me llevo muy buenas cosas de todos los chicos que vinieron, hay muchos de ellos que ya se pusieron su peluquería, hay otros que están cortando en sus casas, y otros tantos que ya están trabajando a domicilio, y eso me llena orgullo, espero que esto sea el inicio de algo mucho más grande”, expresó sobre su experiencia.



A su vez, la profesional subrayó que “se trata de apostar siempre al trabajo de la gente y el Gobierno de Junín lo hace, queda demostrado con esta posibilidad que brindan para que los vecinos puedan adquirir herramientas, y que los profesionales podamos llegar para brindarlas y formarlos, eso fue lo que a mí me motivó a venir a hablar con Angelina (Tomasella) para hacerme cargo de esto, me parece que es súper buena la idea y la ayuda que brindan”.



“Junín está creciendo en cuanto a los oficios, hay personas con muchas ganas de aprender para progresar, más aún en el contexto que vivimos hoy en día, donde al emprendedor le cuesta mucho más, pero aun así no baja los brazos, saber que hay un Municipio que acompaña en este proceso da tranquilidad, no solo se forma, acá también se hace un seguimiento, donde brindan una formación para que no pierda lo adquirido, y así mismo, la posibilidad de poder acceder a las herramientas mediante un microcrédito, con facilidad de pago, es un beneficio enorme, hay gente que quiere realmente salir a trabajar, en este y muchos otros rubros”, valoró para cerrar.