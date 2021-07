Perfiles informáticos y técnicos son los más buscados en pandemia en Junín

Ya se sabe que la pandemia generó cambios en los comportamientos en la sociedad, con el comercio electrónico y el teletrabajo como dos de los nuevos hábitos que ganaron un terreno formidable en el último año y medio. Esto impactó en el mercado laboral de tal manera que hoy los perfiles informáticos y tecnológicos son mucho más requeridos, algo lógico si se tiene en cuenta que se debe dar respuesta a estas nuevas prácticas comunitarias.

De esta manera, programación, e-commerce, manejo de redes sociales y marketing digital, son algunas de los puestos más demandados en el país, y en Junín también.

Inclusive, para los puestos tradicionales, las empresas también están pidiendo postulantes con competencias y habilidades vinculadas a los conocimientos tecnológicos.

Nuevas búsquedas

El consultor Gustavo Nani confirma que esta tendencia está entre nosotros: “Hoy hay una búsqueda de perfiles relacionados a la tecnología muy evidenciada. Hay empresas que se han volcado al trabajo remoto y necesitan ‘back office’, que son los que hacen el soporte del sistema para poder trabajar”.

Según su análisis, actualmente “escasean los puestos de e-commerce y de community manager”. Tanto es así que en su consultora hubo recientemente una búsqueda a la que se presentaron menos de diez postulantes, mientras que cuando hay una publicación por un administrativo pueden llegar a 200 los aspirantes. “Lo mismo pasa con puestos de data entry o analistas de sistemas. Nosotros publicamos una búsqueda y se presentaron cinco currículums. Son perfiles técnicos que escasean en el mercado”, afirma Nani.

A partir del auge del comercio electrónico y las ventas online, “también se está pidiendo mucho para marketing en redes sociales y comercialización en Internet”. Es que esto se convirtió en una actividad específica: así como antes se pensaba en una publicación y se subía a Facebook, Twitter e Instagram, ahora se piensa una comunicación puntual para cada red social o, inclusive, a partir de una planificación publicitaria segmentada se define apuntar determinados productos para una red social y otros para una diferente.

En tanto, Nani explica qué está pasando con los rubros “tradicionales”, como vendedores o puestos técnicos: “Sigue estando presente la demanda para ventas y administrativos, pero, a su vez, se están pidiendo otras habilidades, además de las que ya tienen incorporadas por experiencia. Por ejemplo, un vendedor también tiene que saber manejar WhatsApp Business. Y también se requiere mayor autonomía, con flexibilidad horaria y demás”.

Reactivación

La licenciada en administración Susana Benedetti, que siempre trabajó en el área de Recursos Humanos y tiene su consultora, observa una “reactivación en el sector agropecuario, la construcción y en puestos relacionados con lo comercial y las ventas”. Y, en tal sentido, explica que “ahora se está pidiendo como requisito el manejo de herramientas informáticas, instrumentos digitales, sobre todo en lo que tiene que ver con redes sociales, que tienen tanto impacto en las ventas”.

Benedetti, que también es profesora titular de la materia Gestión del Talento Humano en la Unnoba, asevera que los perfiles vinculados con la tecnología “en Junín empiezan a tener una demanda importante ahora”, aunque aclara que “es algo bastante reciente”.

De acuerdo a su análisis, hay cuestiones a considerar en este segmento: “Respecto a la venta en redes o telemarketing no hace falta capacitación. En la parte más dura, que serían desarrolladores o programadores, no hace falta conocimiento sino más bien experiencia. De hecho, en la Unnoba tenemos la carrera de Sistemas lo que es una ventaja enorme para la comunidad como para los futuros egresados. Tal vez falta que tengan la experiencia necesaria, pero ya hay mucha gente trabajando en esto en Junín”.

Por otra parte, enfatiza que también sigue vigente la demanda en oficios, como técnicos mecánicos, electromecánicos, soldadores y herreros.

Cambio de escenario

El titular de la Oficina de Empleo del municipio, Sergio Pérez Volpin considera que “el escenario está variando y va a cambiar mucho más porque, cuando vuelva todo a la normalidad -ojalá que se pronto- lo cierto es que el home office y esas cuestiones se van a instalar”.

De hecho, en la actualidad en dicha oficina hay pedidos de programadores por parte de una empresa que se va a instalar en Junín. “Se ve un pequeño incremento que demuestra un cambio, aunque todavía no es notable”, agrega Pérez Volpin.

Es que en la Oficina de Empleo no hubo un vuelco en este sentido: “No vemos grandes modificaciones respecto a los perfiles laborales buscados. Sí hubo muchos cierres de locales, lo que sucede con la gastronomía afectó a un montón de gente, la situación es crítica”.

Aun cuando reciben un promedio mensual de entre diez y doce empresas que les solicitan personal, Pérez Volpin ve con preocupación que se está atravesando “un momento de un alto índice de desempleo, donde hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo por esta crisis que se está viviendo, pero también se nota del lado empresarial que, a la hora de tener que incorporar personal, les cuesta conseguir perfiles laborales. Y esto no se refiere a las actividades que tiene que tener una persona, en cuanto a expertise y conocimientos puntuales, sino a las llamadas actividades blandas: no faltar, llegar a horario, tener compromiso y querer crecer y aprender. Esto es algo a tener en cuenta”.

Finalmente, puntualiza que los perfiles que más les cuesta conseguir son “torneros, herreros específicos, vendedores de oficio y con experiencia”.

Proceso acelerado

Leticia Artime, socia de la consultora Activo, considera que “en Junín, como en todos lados, la pandemia nos cambió. Hay rubros muy golpeados, como gastronómicos, hoteleros, jardines maternales, y los que pudieron seguir funcionando, tuvieron que adaptarse a toda esta nueva situación. Si ya se iba viendo que se iba a la digitalización, ese proceso se aceleró”.

Para Artime, “ya se piensa mucho más en el teletrabajo, en el e-commerce, y si bien en algunas actividades la presencialidad va a seguir existiendo, se tiende mucho a la conexión digital. Junín no quedó afuera de eso”.

En su consultora siguen advirtiendo la misma escasez de talentos en lo que tiene que ver con técnicos y operarios calificados.

“Sí cambian las competencias que tienen que tener los puestos -añade Artime-, necesitamos personas más flexibles, que se adapten más a los cambios, por las cuestiones sanitarias un día se trabaja hasta las 15 y a la otra semana se amplía el horario hasta las 19, y en el medio hay que flexibilizarse”. Y respecto a lo informático, sostiene que “hoy se hacen muchas ventas por Internet y si no estás en las redes te falta una pata muy importante del mercado, así que las empresas han tenido que invertir en eso”.

Hoy en día, el nivel de desempleo es un tema a considerar. “Hay mucha gente buscando trabajo. Nosotros recibimos currículums diariamente y lo que más se ven son perfiles administrativos, de atención al cliente, cuando cerraron los hoteles y los gastronómicos recibimos muchos de empleados de ese sector, acá está la carrera y muchos jóvenes quedaron sin horizonte”. Por eso el trabajo de la consultora es tratar de hacer encajar estos perfiles en los rubros que se demandan hoy: “Ahí ya no miramos tanto la experiencia sino que se evalúan las competencia, entonces, alguien que trabajó en un hotel, atendía gente todos los días, así que se puede pensar en un puesto de atención al público”.

A propósito de las competencias, Artime explica que hay nuevas exigencias para todos los puestos de trabajo, inclusive los tradicionales: “Alguien que debe trabajar en un depósito, por ejemplo, hoy debe conocer herramientas informáticas porque está todo digitalizado, así que se necesita tener más habilidades de las que se pedían anteriormente. Las empresas lo exigen, hasta en los puestos más básicos”.