Tras la baja de los contagios, podrían volver las clases presenciales en Junín

El ministerio de Salud de la Nación modificó la situación epidemiológica de Junín y otras ciudades de la región, que podrán cambiar de fase y tener clases presenciales.

Tras la cuarta semana consecutiva de baja de contagios como consecuencia de las restricciones en municipios de la provincia de Buenos Aires, el Gobierno nacional decidió pasar a varios de ellos de la situación de “Alarma epidemiológica y sanitaria” a “Alto riesgo epidemiológico sanitario”.

De esta forma, Junín y veinticuatro municipios bonaerenses dejan de estar en el escalón más alto de riesgo, para pasar a un nivel intermedio.

Según informó el ministerio de Salud de la Nación, los municipios son: 9 de Julio, Azul, Balcarce, Bragado, Chacabuco, Chascomús, Chivilcoy, Coronel Suárez, General Alvarado, General Pueyrredón (Mar del Plata), Junín, La Costa, Lincoln, Lobos, Mercedes, Necochea, Pehuajó, Pergamino, San Nicolás, San Pedro, Tandil, Trenque Lauquen y Tres Arroyos.

Con este cambio, la provincia de Buenos Aires podría pasar a estos distritos de la Fase 2 a la 3, con el consecuente regreso de las clases presenciales, aunque hay que esperar qué resuelve hoy el Gobierno provincial.

El estado de las escuelas

Según pudo saber este diario, de fuentes de Educación, por estas horas –ante la inminencia del regreso a las aulas- se envió a todas las escuelas del distrito un relevamiento del estado edilicio, con el objetivo de saber si algún establecimiento presenta problemas de infraestructura que puedan retrasar el reinicio de las clases presenciales.

Francina Sierra, titular de Suteba Junín, afirmó a Democracia: “No tenemos ninguna información oficial, los martes (por hoy) el Gobierno provincial anuncia los cambios de fase. Consideramos que no estamos en condiciones de pasar a la Fase 3, pero sí es cierto que el Intendente de Junín está presionando muchísimo para que la vuelta a la presencialidad sea un hecho; por supuesto que lo hace desde una actitud absolutamente irresponsable, desconociendo lo que significa dar clases en el marco del protocolo, con la ventilación cruzada y distintas cuestiones que aún no están subsanadas”.

Y agregó: “No ha habido avances con respecto a las obras, revisiones de instalaciones de gas, hay escuelas que están sin calefacción. Las escuelas que no tengan calefacción, cuando las temperaturas sean menores a los 10 grados, por más que estemos en Fase 3, no van a poder tener presencialidad, porque así lo establece el protocolo”.

“El estado de las escuelas sigue siendo el mismo, el Consejo Escolar es muy lento trabajando. Hay obras anunciadas del Gobierno bonaerense, hay mucha inversión, pero hay una lentitud por parte de quienes tienen que ejecutar los trabajos, que son los integrantes del Consejo Escolar”, aseguró.

En la vereda de enfrente, la concejal de Juntos por el Cambio Melina Fiel dijo: “La calefacción se reparó en todas las escuelas, desde hace dos años se hicieron nuevas en la mayoría de los establecimientos, o sea que por el tema calefacción estarían prácticamente todas las escuelas en condiciones de volver a la presencialidad”.

Baja sostenida de casos

En Junín, la semana pasada se convirtió en la cuarta consecutiva en mostrar un descenso de casos, respecto de la semana récord del 17 al 23 de mayo pasado. Los días de restricciones tuvieron su impacto en la menor circulación y posterior baja de contagios, pero aun así las cifras continúan siendo elevadas.

Cabe destacar que durante mayo se produjo la escalada de contagios más importante, en el marco del rebrote. A pesar de la suba sostenida, continúa la vacunación en la medida en que arriban dosis a las postas de la Ciudad y se amplía el rango de población.

En la última semana, volvió a repetirse la cifra de 21 fallecidos por coronavirus en la Ciudad, y el total asciende a 336 desde el inicio de la pandemia.

Cabe recordar que el sábado 12 de junio murió uno de los pacientes más jóvenes, un hombre de 30 años y en la semana última, la persona más joven informada fue un hombre de 55 años.

No obstante los casos vuelven a mostrar un descenso en el registro semanal con 506 nuevos positivos, registrados entre el lunes 14 y el domingo 20, cuando en la semana previa habían sido 531 –entre el 7 y el 13 de junio-, tal como muestra el seguimiento que realiza Democracia.

Cabe recordar que entre el lunes 31 de mayo y el domingo 6 de junio se habían contabilizado 661 contagios y en la semana del 24 al 30 de mayo, se habían contabilizado 778.

A su vez, el pico de contagios se dio con 817 casos de coronavirus, entre el 17 y el 23 de mayo y, a partir de allí, se sucedieron ya cuatro semanas de baja.