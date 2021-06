En Junín, Kicillof dijo que la campaña de vacunación avanza “rapidísimo”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, estuvo ayer en Junín para inaugurar la nueva estación de bombeo de la Ciudad, ubicada en Julio Campos e Intendente Borchex y que tuvo un costo estimado de unos 100 millones de pesos.

En su visita, estuvo acompañado por el ministro de Infraestructura, Agustín Simone, y fue recibido por el intendente Pablo Petrecca.

Tras el discurso inaugural, con el foco puesto en las obras y, especialmente, en la vacunación contra el coronavirus, que se lleva a cabo en la Provincia, Kicillof recorrió la planta y luego respondió preguntas a la prensa.

Estación de bombeo

En el acto, que contó con la presencia de legisladores y concejales, el Gobernador Kicillof aseguró que la estación de bombeo “es una obra que hace no solo al bienestar, sino que en época de pandemia hay que hablar de la cuestión de la salud”, ya que “permite alcanzar a todos los juninenses con obras de cloacas y es muy importante para la localidad”.

Remarcó que “cuando el Gobierno anterior perdió las elecciones, se detuvieron muchísimas obras en la provincia de Buenos Aires y eso generó bastantes dificultades para reactivarlas, para poder terminarlas, pero nos propusimos no discriminar. Porque habíamos sufrido una etapa anterior de mucha discriminación y la verdad que las obras como, bien dice el Pablo Petrecca, no son para el Intendente, para los representantes políticos, son para la gente y es a ella a quien le debemos esta mejora y, por eso, decidimos pagar más o menos el 80% de lo que faltaba de la obra y poder hoy estar inaugurando”.

Aseguró, además, que las obras tienen muchas aristas y que no solo traen “bienestar, sino también trabajo”.

“La obra pública es muy importante, porque sirve también para impulsar la actividad y generar trabajo en las distintas localidades”, afirmó, al tiempo que valoró que “hemos impulsado el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) para realizar las transferencias que le permitan a cada municipio llevar adelante las obras que consideran prioritarias”.

Por su parte, el intendente Pablo Petrecca, en su bienvenida al Gobernador destacó que “desde el primer día entendimos que era fundamental trabajar en conjunto y mano a mano con la provincia de Buenos Aires. Por eso, y a modo de ejemplo, en nuestros primeros cuatro años de gestión hemos podido lograr obras muy importantes como la repavimentación de la Circunvalación y el Camino al Balneario; la pavimentación de avenidas como Alvear y Bauman; más de 400 cuadras de cordón cuneta y asfalto; 25.000 metros de red de agua y cloacas, llegando a más de 15.000 vecinos; obras hídricas; hemos transformado el basural más grande de la Provincia en un verdadero relleno sanitario; reconversión lumínica; y transporte público, entre otras. Este es el camino que debemos tomar: el de hacer obras para transformar la vida de los vecinos".

Por último, remarcó: “Insisto: este es el camino que debemos tomar. Por eso, Gobernador, le digo que este municipio es un aliado para trabajar juntos y seguir creciendo; trabajar juntos para vacunar a más vecinos, poniendo a disposición nuestros CAPS; en definitiva, trabajar juntos dejando de lado diferencias y grietas, con el objetivo de que los juninenses sean nuestro punto de encuentro, porque las obras no son de ningún gobernante, las obras son por y para los vecinos, para quienes trabajamos día a día", concluyó el Jefe del Gobierno de Junín”.

Vacunación para reducir restricciones

El gobernador Kicillof aseguró que “la vacunación en la provincia de Buenos Aires viene marchando rapidísimo” y destacó que en nuestra ciudad “hay 43 mil vacunados con primera dosis, de 63 mil inscriptos”.

“Hablamos de más del 40% de vacunados, es un privilegio enorme. Se alcanza en pocos lugares, pero se alcanzó en Junín. Y en la Provincia”, reconoció.

“Hemos trabajado para conseguir las vacunas y no hemos tenido problemas para aplicarlas. Lo hemos hecho, de nuevo sin discriminar por bandera política. Hemos vacunado en toda la Provincia”.

Asimismo, aseguró que “la vacuna es lo que nos va a permitir terminar esta etapa de la pandemia”.

Y, en ese sentido, aclaró que se debe “seguir vacunando” y que “si uno quiere menos restricciones o terminarlas rápido hay que tener más cuidados”.

En la misma línea indicó: “Le pido Intendente que controle, que cuide a su pueblo, que impida que esos contagios crezcan y que respetemos como todos a nivel nacional y en la Provincia, las reglas y las normas. Y agradecer a toda la comunidad de Junín cuando lo hace, porque hoy, en el territorio más difícil de la Argentina, el conurbano bonaerense, logramos que esos contagios bajen hasta la norma de 500 casos cada 100 mil habitantes y eso permite recobrar la presencialidad que es lo que todos queremos”.

Plazos y presencialidad

Consultado sobre los plazos en el marco de la campaña de vacunación, que permite reducir las medidas restrictivas, Kicillof indicó que “las restricciones están asociadas a cantidad de casos y ocupación de camas”.

A su vez, destacó las obras y el aporte de respiradores y camas, y aseguró que si no lo hubieran hecho “sería un desastre absoluto hoy”.

“Todos los países toman determinadas medidas y acá parece que eso o no va a andar o no conviene. Lo que yo tengo para mostrar son los hechos. Tomamos restricciones y el resultado fue que dejaron de crecer los casos. Acá mismo en Junín estaba más complicado hace un par de semanas y ahora empezaron a bajar los casos. Lo que hay que hacer es ese esfuerzo”.

A su vez, consultado sobre la vuelta de la presencialidad en Junín dijo que “interrumpir actividades tiene que ver con evitar la circulación del virus” y que “si las cosas salen mal y uno juega muy finito, la gente se muere y no lo digo para ser tremendista. Si no hay camas de terapia intensiva y hay muchos contagios, lo que pasa es una tragedia que no se va a olvidar más Junín en toda su historia. Cuando se bajan los casos, se vuelve a la presencialidad”.

A su vez, indicó que “la provincia de Buenos Aires ya firmó dos contratos por 20 millones de vacunas” y que serán aportadas a la campaña de vacunación en el país.