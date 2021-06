Una jornada con una cifra elevada de casos y otros cuatro fallecidos en Junín

La segunda ola no da alivio en Junín. De hecho, ayer se reportaron 162 contagios, un número elevado para el distrito, pero que es levemente inferior al del martes pasado, cuando se informaron 172 cuadros positivos de coronavirus.

Del total, 118 infecciones surgieron de muestras analizadas en el laboratorio y 44 fueron confirmados por criterio clínico-epidemiológico. Los contagios corresponden a 61 mujeres y 57 hombres, y 59 casos son por contactos estrechos.

Además, fallecieron cuatro personas de nuestra ciudad: se trata de tres hombres de 62, 70 y 83 años y una mujer de 76.

Se suman 252 diagnósticos sospechosos, de los cuales 82 son por contacto estrecho de pacientes con Covid. Las otras personas no tienen antecedentes epidemiológicos, pero de acuerdo a los criterios actuales se los interpreta como casos sospechosos.

A su vez, recibieron el alta 149 personas de nuestra ciudad y cinco personas no residentes que se encontraban en tratamiento en instituciones locales, que se consideran recuperadas.

Actualmente, hay 1149 contagios activos; 1548 personas aisladas de manera preventiva; y el número total de fallecidos es de 319 desde el inicio de la pandemia.

En el país

Otras 589 personas murieron y 27.260 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 86.615 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 4.172.742 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó hoy el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó que son 7890 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 76,4% en el país y del 73,3% en la Área Metropolitana Buenos Aires.

Un 42,7% (11.641 personas) de los infectados de hoy (27.260) corresponden a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires.

De los 4.172.742 contagiados, el 90,39% (3.771.968) recibió el alta y 314.159 son casos confirmados activos.

El reporte consignó que fallecieron 335 hombres y 250 mujeres, mientras que dos personas de la provincia de Buenos Aires, una de Jujuy, y una de Santiago del Estero fueron reportadas sin dato de sexo.

El parte precisó que murieron 121 hombres en la provincia de Buenos Aires; 24 en la ciudad de Buenos Aires; 2 en Catamarca; 16 en Chaco; 4 en Chubut; 10 en Corrientes; 35 en Córdoba; 9 en Entre Ríos; 4 en Formosa; 2 en Jujuy; 3 en La Pampa; 16 en Mendoza; 6 en Misiones; 3 en Neuquén; 9 en Río Negro; 9 en Salta; 3 en San Juan; 7 en San Luis; 1 en Santa Cruz; 40 en Santa Fe; 3 en Santiago del Estero; y 8 en Tucumán.

También, fallecieron 97 mujeres en Buenos Aires; 16 en la ciudad de Buenos Aires; 8 en Chaco; 6 en Chubut; 24 en Córdoba; 8 en Entre Ríos; 4 en Formosa; 1 en Jujuy; 4 en La Pampa; 10 en Mendoza; 4 en Misiones; 5 en Neuquén; 6 en Río Negro; 3 en Salta; 4 en San Juan; 2 en San Luis; 2 en Santa Cruz; 39 en Santa Fe; 3 en Santiago del Estero; y 4 en Tucumán.

Hoy se registraron en la provincia de Buenos Aires 9.800 casos; en la ciudad de Buenos Aires, 1841; en Catamarca, 218; en Chaco, 700; en Chubut, 281; en Corrientes, 121; en Córdoba, 4311; en Entre Ríos, 1038; en Formosa, 478; en Jujuy, 295; en La Pampa, 321; en La Rioja, 188; en Mendoza, 828; en Misiones, 123; en Neuquén, 371; en Río Negro, 447; en Salta, 675; en San Juan, 839; en San Luis, 463; en Santa Cruz, 133; en Santa Fe, 2344; en Santiago del Estero, 409; Tierra del Fuego, 19; y en Tucumán, 1011.

El Ministerio indicó, además, que se realizaron en las últimas 24 horas 107.272 testeos y desde el inicio del brote ascienden a 15.396.089 las pruebas diagnósticas para esta enfermedad.

El total de acumulados por distrito indica que la provincia de Buenos Aires suma 1.745.146 casos; la ciudad de Buenos Aires, 444.624; Catamarca, 29.636; Chaco, 68.752; Chubut, 67.383; Corrientes, 57.803; Córdoba, 371.506; Entre Ríos, 99.382; Formosa, 39.105; Jujuy, 32.106; La Pampa, 47.984; La Rioja, 19.854; Mendoza, 131.245; Misiones, 23.034; Neuquén, 97.710; Río Negro, 80.217; Salta, 53.781; San Juan, 44.410; San Luis, 60.299; Santa Cruz, 53.879; Santa Fe, 381.034; Santiago del Estero, 51.648; Tierra del Fuego, 29.092; y Tucumán, 143.112.

Se incluyen casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte, no es posible contar con información propia sobre el impacto de la Covid-19 en esa parte del territorio argentino).