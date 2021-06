Preocupante récord: se registraron 21 fallecidos por coronavirus en Junín

Con una nueva semana en baja, los contagios entre el 7 y el 13 de junio sumaron 531 y parecen mantener su tendencia al descenso tal y como muestra la curva con el seguimiento que realiza Democracia.

No obstante, una cifra que continúa preocupando en la ciudad, tiene que ver con los fallecimientos por coronavirus en Junín que en total ya suman 315, habiéndose registrado 21 muertes en los últimos siete días.

Incluso el pasado sábado 12 murió uno de los pacientes más jóvenes, un hombre de 30 años.

En cuanto a los contagios, entre el lunes 31 de mayo y el domingo 6 de junio se habían contabilizado 661, por lo que la cifra semanal descendió en 130 casos. Además, habían sido 12 los fallecidos.

Cabe recordar que en la semana del 24 al 30 de mayo, se habían contabilizado 778 nuevos casos y 18 muertes.

A su vez, el pico de contagios se dio con 817 casos de coronavirus, entre el 17 y el 23 de mayo, y a partir de allí, se sucedieron tres semanas en baja.

Descenso de casos

Esta semana se convierte en la tercera consecutiva en mostrar un descenso de casos, respecto de la semana récord del 17 al 23 de mayo.

Los días de restricciones tuvieron su impacto en la baja de contagios aunque continúan siendo elevados los contagios en la ciudad y especialmente preocupante, el número de muertes.

Cabe destacar que durante mayo se produjo la escalada de contagios más importante, en el marco del rebrote.

A pesar de la suba sostenida, continúa la vacunación en la medida en que arriban dosis a las postas de la ciudad y se amplía el rango de población.

Reporte diario

La Secretaría de Salud de Junín informó que ayer se registraron 48 casos positivos de coronavirus.

En el día de ayer se analizaron 132 muestras en el laboratorio (6 no residentes). Del total de muestras de Junín, 93 resultaron negativas y 33 positivas. Además, se sumaron 15 casos positivos confirmados por criterio clínico-epidemiológico.

Los casos positivos corresponden a 20 mujeres y 28 hombres. De estos, 17 casos corresponden a contactos estrechos, 3 a personal de salud y 28 tienen nexo en estudio.

Así, el número de casos activos es de 1185 y hay 25 casos sospechosos; además de 5 no residentes, que corresponden a las localidades de Chacabuco y Comodoro Py. Actualmente hay 1567 personas cumpliendo aislamiento preventivo.

El día de ayer se suman 123 sospechosos de los cuales 46 son contactos estrechos de pacientes positivos. Las otras personas no tienen antecedentes epidemiológicos, pero de acuerdo a los criterios actuales se los interpreta como casos sospechosos de coronavirus.

A su vez informaron que recibieron el alta 87 personas de nuestra ciudad y 3 personas no residentes que se encontraban en tratamiento en instituciones locales, que se consideran recuperadas.

Los tres fallecimientos informados corresponden a personas de nuestra ciudad. Se trata de tres hombres de 58,70 y 82 años.

Testeos rápidos en la Plaza 25 de Mayo

La posta móvil de testeos rápidos del Municipio estará hoy en la Plaza 25 de Mayo, de 9:30 a 11:30.

Aquellos vecinos que presenten síntomas o sean contactos estrechos de pacientes positivos de coronavirus pueden acercarse a la posta para ser testeados.