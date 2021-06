Junín continúa en Fase 2 y desde hoy se podrá ingresar a comercios no esenciales

Tras semanas de pedidos de flexibilizaciones, desde hoy se volverá a permitir el ingreso de clientes a comercios no esenciales, en el horario de 6 a 19, en Junín que continúa en Fase 2 por disposición provincial.

“Me alegra que podamos avanzar favorablemente en uno de esos puntos. Hemos pedido además poder flexibilizar las restricciones de otras actividades”, manifestó el intendente, Pablo Petrecca en las redes sociales.

La medida dada a conocer era un reclamo de las cámaras empresarias que nuclean a gastronómicos y comercios de la ciudad, que los llevó a realizar varias acciones y protestas públicas a las autoridades tanto locales como provinciales.

Al respecto, desde el Municipio dieron a conocer las nuevas medidas que regirán desde hoy en nuestro distrito en Fase 2.

Circulación: solo se podrá circular entre las 6 y las 20 en cercanías del domicilio, por razones esenciales o especialmente autorizadas. Queda restringida entre las 20 y las 6, salvo personal esencial.

Encuentros sociales: están prohibidas las reuniones sociales en espacios abiertos y cerrados.

Actividades comerciales: están habilitados a abrir solo los comercios esenciales y no esenciales con el ingreso de clientes, entre las 6 y las 19. Profesionales, obras de construcción, y servicios (peluquerías, estética, plomería, electricistas, etc.), también podrán trabajar de 6 a 19.

Gastronomía: los locales gastronómicos sólo podrán trabajar al aire libre o retiro en el local hasta las 19 o bajo la modalidad de delivery hasta las 0.

Transporte público: Los colectivos urbanos circularán con frecuencia normal.

Estacionamiento medido: se suspende el cobro en las dos zonas (Zona 1 y Zona 2).

Recreación y deporte: solo se podrá actividades de manera individual al aire libre.

Se suspenden actividades deportivas grupales con contacto en espacios cerrados y en lugares al aire libre. Tampoco están permitidas las actividades individuales en lugares cerrados como gimnasios, salones de danza y ritmos.

Educación y cultura: se suspenden las actividades en centros recreativos, institutos, talleres, academias, y jardines maternales. Se suspenden las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales, excepto educación especial.

Culto: están suspendidas todas las actividades y ceremonias religiosas en lugares cerrados.

Parques: el Parque Borchex y la Laguna de Gómez permanecerán cerrados para reuniones sociales.

Distritos en Fase 3

En Fase 3 se encuentran los 40 distritos del AMBA y Arrecifes, Baradero, Benito Juárez, Castelli, Colón, Cnel. Rosales, Cnel. Pringles, Daireaux, Dolores, González Chávez, Laprida, Lezama, Monte Hermoso, Pila, Rojas, San Cayetano y Villa Gesell.

Según remarcó el jefe de Gabinete bonaerense Carlos Bianco, la restricción de circulación nocturna en esa instancia rige, al igual que en la Ciudad, entre las 0 y 6.

Además, de la vuelta a las clases presenciales, otro cambio mayor tiene que ver con la gastronomía. Los bares y restaurantes podrán recibir clientes en el interior de los salones, “con un aforo del 30%” y estarán abiertos hasta las 23. Después de esa hora solo podrán realizar envíos a domicilio y retiro en el local.

En tanto, siguen prohibidas las reuniones sociales en lugares privados: “Solo en espacios públicos al aire libre, de no más de 10 personas”. Lo mismo pasa con los deportes en lugares cerrados. Ademas, no abrirán casinos, bingos, discotecas, salones de fiesta, cines, teatros, clubes, ni centros culturales con espacios cerrados.

Por otra parte, shoppings y centros comerciales también volverán a abrir, al igual que los comercios no esenciales, que podrán recibir clientes en su interior y funcionarán hasta las 20. “Respetando los protocolos y el aforo correspondiente según el espacio”, aclaró Bianco.

De acuerdo con la normativa, los gimnasios podrán funcionar solo con espacios al aire libre.

La celebración de ritos religiosos solo podrá realizarse al aire libre y con un máximo de 20 personas.

En Fase 4

En la cuarta fase no hubo modificaciones y siguen los cuatro anunciados a principios de la semana pasada: Olavarría, Tordillo, Tres Lomas y Villarino.

En esta instancia habrá restricción de circulación nocturna de 0 a 6; y cierre de comercios no esenciales de 0 a 6.

Locales gastronómicos: desde las 6 hasta las 0 atenderán al aire libre o en espacios interiores con aforo de hasta el 50 por ciento. Después de las 0 deberán realizar envíos a domicilio o retiro en el local.

Las actividades y reuniones sociales están permitidas en domicilios hasta 10 personas. Transporte público para esenciales y comunidad educativa.

Y habrá clases para todos los niveles educativos presenciales.