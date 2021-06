Bruzzone planteó utilizar “los recursos que el municipio tiene guardados”

-Es concejal y gastronómico, ¿cómo atraviesa este difícil momento?

-Antes que concejal fui gastronómico, hace 23 años que mi esposa tiene un emprendimiento en el cual colaboro y conozco muy desde dentro las vicisitudes que atraviesa el sector. Lo vivo con mucha preocupación, pero tratando de mantener la cabeza lo más fría posible y que prime la razón integral y el bienestar de toda la población y no, a lo mejor, la salvaguarda de un interés particular. El esfuerzo y las medidas que se tomaron están dando resultados y muy pronto podremos subir de fase.

-El martes se debatiría la flexibilización de la Fase 2 en el Concejo, ¿tuvieron acceso al proyecto de Juntos por el Cambio?

-Aún no tuvimos acceso y creo que no lo vamos a leer antes de la sesión, porque se pretende un tratamiento sobre tablas, con una mayoría de dos tercios, que implica un acompañamiento del Frente de Todos. Desde un primer momento, creímos que lo atinado es acatar el sistema de fases que dispuso la Provincia, siguiendo el consejo de los especialistas en Salud, en un equilibrio con el resto de las variables, como la Economía, la sociabilidad, la Educación. El sistema de fases está mucho más fundamentado que una discusión política en el ámbito local, para la que el Concejo Deliberante no está capacitado.

-¿Cuál es la propuesta del FdT?

-Nuestra postura es no discutir la flexibilización, sino que el esfuerzo que tienen que hacer los sectores económicos más perjudicados sea sostenido, en parte, con el esfuerzo de todos, que se expresa en los recursos que el municipio tiene guardados por no haberlos ejecutado el año pasado. Hay muchos comerciantes que sienten que lo único que pueden hacer es solicitar la reapertura y desprecian este proyecto, porque sienten que van a hacer una apropiación indebida de un recurso que es público, pero me parece que se están enfocando mal, porque el interés en cuidar la salud es colectivo, es social. Por lo tanto, es natural que la sociedad entera haga parte del esfuerzo contribuyendo a sostener el nivel de empleo y de actividad económica para cuando podamos salir a la Fase 3.

-¿Por qué cree que se acrecentó el conflicto?

-Esta especie de conflicto ha escaldado siguiendo los deseos del Intendente, que es quien dinamitó el sistema natural de resolución de estas cuestiones, volviendo a plantear la trampa, la chicana, primero desobedeciendo al Gobierno provincial para jugar su propia carrera política y su proyección regional, posicionándose como el que se opone al Gobernador. En lugar de rectificar y acatar el sistema de fases, buscó entrampar a la oposición diciendo ‘si ustedes me acompañan, flexibilizo’, sabiendo que nunca fue nuestro criterio. Lamentablemente, hoy hay un clima social enrarecido, de opiniones cruzadas, que no ayuda a nadie, pero que fue instalado desde el Ejecutivo.